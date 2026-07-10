"فاينانشال تايمز": وفد عسكري أميركي إلى بيروت قبيل محادثات روما

- وفد عسكري أميركي سيزور بيروت لدعم تنفيذ "الاتفاق الإطاري" بين لبنان وإسرائيل، مع التركيز على تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها في واشنطن. - اجتماع روما سيحمل طابعاً تنظيمياً وتنفيذياً، حيث سيتم مناقشة تفاصيل انتشار الجيش اللبناني في مناطق الانسحاب الإسرائيلي، مع توقعات بتحرك إسرائيلي قريب في منطقة تجريبية. - المسؤولون اللبنانيون منقسمون حول حضور اجتماع روما إذا لم تنسحب القوات الإسرائيلية من المناطق التجريبية، وسط مبادرة حسن نية تطالب بها الحكومة اللبنانية.

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إنه ينتظر أن يصل وفد عسكري أميركي إلى بيروت من أجل المساعدة في تنفيذ "الاتفاق الإطاري

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "الاتفاق الإطاري" الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل؟ ما هي الأهداف الرئيسية لاجتماع روما فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الإطاري؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

" الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين لبنانيين كبيرين قولها إن وفداً من القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ينتظر أن يزور لبنان قبيل بدء مباحثات روما الأسبوع المقبل.

وأمس الخميس، استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، وبحث معه الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة من الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، فيما أكد السفير أن وفداً عسكرياً أميركياً سيصل إلى لبنان خلال أيام تمهيداً لبدء العمل في المناطق التجريبية.

وأشار عيسى إلى أن اجتماع روما سيكون ذا طابع "تنظيمي وتنفيذي" لما ورد في صيغة الاتفاق الإطاري، لا سيما في ما يتعلق بتشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتُّفِق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين أو تقنيين، تبعاً لطبيعة المواضيع المطروحة. وأكد السفير الأميركي أن ما سيجري في روما يشكل استكمالاً لما اتُّفِق عليه في واشنطن، مشيراً إلى أن اجتماعات عدة ستُعقد في العاصمة الإيطالية أو في أماكن أخرى لمتابعة تنفيذ الاتفاق وفق المراحل التي سيتم التوافق عليها.

أخبار لبنان يبحث تحضيرات تنفيذ صيغة اتفاق الإطار ويضغط لبدء انسحاب إسرائيل

وذكرت تقارير إعلامية عبرية أنه من المتوقع انتشار الجيش اللبناني خلال أيام في منطقة تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان ضمن تفاهمات بين الجانبَين. وتأتي الخطوة ضمن خطة لنقل المسؤولية من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نظيره اللبناني في "مناطق تجريبية". وفي هذا الصدد، أشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن ملحقاً أمنياً في الاتفاق الإطاري، لم يُكشف عنه، يحمل في طياته تفاصيل انتشار الجيش اللبناني من مناطق الانسحاب الإسرائيلي، مضيفة أنه لم يحدد المنطقتين التجريبيتين التي يجرى الحديث عن تسليمهما في مرحلة أولية.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين لبنانيين كبيرين ودبلوماسي غربي قولهم إن بيروت تتوقع "بعض التحرك" من الجانب الإسرائيلي قريباً في ما يخص منطقة تجريبية، لكنهم أشاروا إلى أن سقف التوقعات ما زال متدنياً بإمكانية حدوث ذلك قبل انعقاد لقاء روما، واضعة ذلك في سياق مبادرة حسن نية تطالب بها الحكومة اللبنانية. وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن المسؤولين اللبنانيين منقسمون حول ما إذا كانوا سيحضرون الاجتماع في روما في حال عدم انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التجريبية.