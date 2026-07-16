فانس يقرّ بوجود صلات بين إبستين والموساد ويثير عاصفة في واشنطن

- أقر جي دي فانس بوجود علاقة بين جيفري إبستين والموساد، مما أثار جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة وأعاد إحياء نظريات تربط إبستين بالاستخبارات الإسرائيلية. - وسائل الإعلام الأميركية تناولت تصريحات فانس بشكل واسع، حيث حاول بعضها تبرئة ترامب، بينما تجاهلت صحف كبرى الإشارة إلى علاقة إبستين بالموساد، وشنت فوكس نيوز هجوماً على فانس. - تعود الشائعات حول علاقة إبستين بالموساد إلى 2019، وزادت بعد تصريحات شخصيات يمينية بارزة، مما يعزز فرضية تورطه في شبكة استخباراتية معقدة.

مثّل إقرار جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حوار أجراه هذا الأسبوع، بعلاقة الراحل جيفري إبستين، المدان بالاتجار بالجنس والأطفال، بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، حالة نادرة يتحدث فيها مسؤول رسمي رفيع المستوى في الولايات المتحدة بهذا الوضوح عن الجانب الإسرائيلي في الملف الذي يشغل الولايات المتحدة منذ سنوات، ولم تتكشف كامل تفاصيله بعد.

ويعد فانس أرفع مسؤول في الولايات المتحدة بعد الرئيس الأميركي، وتحيي التصريحات التي أدلى بها، خلال مقابلة استمرت نحو ثلاث ساعات مع جو روغان، مقدم برنامج البودكاست الشهير الذي يحمل اسمه، نظريةً تنتشر منذ سنوات تربط الملياردير الراحل إبستين بجهاز الموساد الإسرائيلي. وأصبحت تصريحاته، أمس واليوم، من أكثر التصريحات تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، سواء بين اليمين الجمهوري أو اليسار الديمقراطي، اللذين يتفقان غالباً على رفض النفوذ الإسرائيلي في السياسة الأميركية، فيما يتداولها أيضاً داعمو إسرائيل لشن هجوم حاد على فانس.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأدلة التي استند إليها فانس في إقراره بوجود صلات بين إبستين والموساد؟ ما هي ردود الفعل المتوقعة من الحكومة الإسرائيلية على هذه التصريحات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ورغم تناول الصحف الأميركية الليبرالية واليمينية تصريحات فانس بشأن ملف إبستين على نطاق واسع، والتي حاول فيها تبرئة ترامب من محاولة إخفاء بعض ملفات إبستين، فإن بعضها، مثل نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال، تجاهل الإشارة إلى تصريحاته بشأن علاقة إبستين بالموساد، بينما شنت شبكة "فوكس نيوز"، المملوكة للملياردير روبرت مردوخ، أحد أبرز داعمي إسرائيل في الإعلام العالمي، هجوماً حاداً على نائب الرئيس الأميركي.

عادة لا يتحدث المسؤولون الأميركيون، وهم في مناصبهم، عن أجهزة الاستخبارات الأميركية في قضايا مرتبطة بالفساد والجرائم

وسئل فانس عما يتردد بشأن ارتباط إبستين بالموساد، فقال: "نعم، الموساد أو وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) أو جهة تابعة للدولة العميقة، من الواضح أنه كانت لديه صلة بأعلى المستويات في الاستخبارات الأميركية، ومن الواضح أنه كانت لديه صلة بأعلى المستويات في الاستخبارات الإسرائيلية". ويُنظر إلى فانس باعتباره أحد أبرز المرشحين الجمهوريين لانتخابات الرئاسة عام 2028.

وعادة لا يتحدث المسؤولون الأميركيون، وهم في مناصبهم، عن أجهزة الاستخبارات الأميركية في قضايا مرتبطة بالفساد والجرائم، مثل قضية إبستين، غير أن الرئيس ترامب كسر هذه القاعدة منذ سنوات، عندما شن هجوماً على أجهزة الاستخبارات الأميركية واتهمها بالكذب في ملفات متعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية وغيرها من القضايا، قبل أن يتراجع عن توجيه انتقادات علنية لها خلال فترته الرئاسية الثانية.

وبدأ أول تداول للعلاقة بين الموساد وإبستين عقب مقتله عام 2019، في ظل حالة الغموض التي صاحبت وفاته داخل السجن، مع إعلان الحكومة الأميركية انتحاره، وانتشار نظرية بين اليمينيين تؤكد أنه قُتل داخل السجن. وزادت هذه النظرية انتشاراً العام الماضي، بعد إعلان وزارة العدل أنها لم تعثر على الدقائق الثلاث الأخيرة التي شهدت وفاة إبستين، واكتفت بتأكيد الرواية الرسمية المعلنة سابقاً، والتي تفيد بأنه انتحر.

غير أن أول تصريح علني جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يربط بين إبستين والموساد، يعود إلى مؤتمر "نقطة التحول الأميركي" لمؤسسه اليميني الراحل تشارلي كيرك، في 11 يوليو/تموز 2025، عندما طرح الإعلامي تاكر كارلسون، في خطاب أمام أنصار حركة "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (ماغا)، عدة تساؤلات عن سبب ارتكاب إبستين لهذه الجرائم ومصدر أمواله، قبل أن يقول: "الإجابة الحقيقية أنه كان يعمل لصالح جهة استخباراتية، وربما ليست أميركية".

طرح أيضاً المؤثران اليمينيان تشارلي كيرك وميغين كيلي فرضية أن إبستين كان جاسوساً أجنبياً

وأردف كارلسون: "من الواضح للغاية أن هذا الشخص كانت لديه صلات مباشرة بحكومة أجنبية. لا يسمح لأي شخص أن يقول إن هذه الحكومة الأجنبية هي إسرائيل، لأننا أُجبرنا بطريقة ما على الاعتقاد بأن ذلك سيئ. لا توجد أي معاداة للسامية في قول ذلك، ولا يوجد أيضاً أي شيء ضد إسرائيل في قوله... ما هذا بحق الجحيم؟ لديك رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك يعيش في منزلك، ولديك كل هذه الاتصالات بحكومة أجنبية. هل كنت تعمل نيابة عن الموساد؟ هل كنت تدير عملية ابتزاز نيابة عن حكومة إسرائيل؟". وأضاف كارلسون أن "كل شخص في العاصمة واشنطن يعتقد بذلك"، وأنه لم يلتقِ "أي شخص في العاصمة لا يعتقد بذلك".

وطرح أيضاً المؤثران اليمينيان تشارلي كيرك وميغين كيلي فرضية أن إبستين كان جاسوساً أجنبياً، واقترحا احتمال عمله لصالح السعودية أو الموساد الإسرائيلي، غير أن خطاب تاكر كارلسون، بخلاف طرحهما، انتشر بسرعة غير مسبوقة على منصات التواصل الاجتماعي. وحاول مسؤولون إسرائيليون نفي ما ذكره كارلسون، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، دون جدوى.

أما النائب الجمهوري توماس ماسي، فقد ذكر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في تصريحات للصحافيين، أن إبستين كانت لديه "علاقات وثيقة مع وكالات الاستخبارات الخاصة بنا ووكالة الاستخبارات الإسرائيلية"، مضيفاً أن هذه الأسباب تقف وراء محاولات وقف جهود نشر الوثائق. ولاحقاً، أشار إلى أن إبستين كان على ارتباط كامل بالحكومة الإسرائيلية، كما تحدث عن تسجيل صوتي لإبستين ينصح فيه إيهود باراك باستغلال أمور معينة قام بها خلال وجوده في المنصب لتحقيق مكاسب. كما أثارت عضو الكونغرس اليمينية مارغوري غرين تساؤلات بشأن تدخل حكومة أجنبية (إسرائيل) لمنع نشر الوثائق.

ويستند أصحاب هذه النظرية إلى عدة أمور، من بينها توثيق إبستين الأفعال الجنسية مع الأطفال والقاصرات والنخب السياسية، ويزعمون أنها كانت وسيلة للابتزاز، كما يتساءلون عن سبب محاولة حماية إبستين، والصفقة التي أبرمت معه عام 2008، والتي أدت إلى خروجه من السجن في قضية يُسجن فيها المدان عادة سنوات عدة على الأقل، إضافة إلى تجاهل جميع الإدارات الأميركية، منذ جورج بوش وحتى اليوم، الكشف عن الملفات.

كما يستندون إلى علاقة إبستين بغيسلين ماكسويل، شريكته في الجرائم، التي كان والدها إمبراطور الإعلام البريطاني الشهير روبرت ماكسويل، والذي كشفت تحقيقات استقصائية أنه كان عميلاً للموساد، وأقام علاقات وثيقة وسرية للغاية مع قادة الجهاز والمسؤولين الإسرائيليين، خاصة أنه أُقيمت له جنازة شبه رسمية في إسرائيل، رغم أنه كان مواطناً بريطانياً، وحضرها رئيس إسرائيل ورئيس الوزراء آنذاك.