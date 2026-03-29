فانس يتصدر استطلاعاً للمحافظين على مرشح الرئاسة في 2028

- جي دي فانس يتصدر استطلاع مؤتمر العمل السياسي المحافظ كمرشح جمهوري محتمل للرئاسة، حيث حصل على 53% من الأصوات، متفوقًا على ماركو روبيو الذي حصل على 35%. - يعكس فانس تيار "اليمين الجديد" المحافظ، حيث يدعم الرسوم الجمركية ويعارض التدخلات الخارجية، منتقدًا المساعدات لأوكرانيا، ومشيدًا بقرارات فيكتور أوربان. - نشأ فانس في بيئة فقيرة في أوهايو، خدم في العراق، ودرس في جامعة ييل، وعمل في شركة استثمارية، ويعيش حاليًا في سينسيناتي.

أظهر استطلاع رأي غير رسمي نشرت نتائجه السبت أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس هو الخيار الأول لمؤتمر العمل السياسي المحافظ هذا العام ليكون المرشح الجمهوري القادم لرئاسة الولايات المتحدة.

وصوت نحو 53% من بين ما يزيد عن 1600 مشارك في الاستطلاع لصالح فانس. وجاء وزير الخارجية ماركو روبيو في المرتبة الثانية بعدما حصد 35% من الأصوات في المؤتمر، وهو تجمع سنوي هام للنواب الجمهوريين والناشطين والمرشحين المحتملين للرئاسة.

ويجذب المؤتمر الذي يعقد هذا العام في مدينة غريبفاين بولاية تكساس حضورا كبيرا من المنتمين للتيار المحافظ في الحزب الجمهوري. واستطلاع الرأي غير الرسمي الذي يجريه سنويا ليس بالضرورة مؤشرا حاسما على تحديد المرشح النهائي. لكن الاستطلاع يعطي لمحة عن توجهات أهم أنصار حركة الرئيس دونالد ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا". وولاية ترامب الرئاسية الحالية هي الثانية له، وبالتالي لا يمكنه الترشح مجددا في 2028.

يجسد فانس ما يعرف باسم "اليمين الجديد"، وهو تيار شعبوي محافظ يرفض العديد من وجهات النظر الجمهورية التقليدية. وهو يدعم الرسوم الجمركية على التجارة، ويعارض التدخل الأميركي في الصراعات الخارجية، وخاصة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وانتقد بشدة المساعدات الأميركية لكييف. وقد أشاد سابقا برئيس الوزراء المجري السلطوي فيكتور أوربان على "بعض القرارات الذكية".

نشأ جي دي فانس في أوهايو، وعاش طفولته في بيئة فقيرة، كما أظهرت مذكراته الأكثر مبيعاً لعام 2016، وعانت والدته من إدمان المخدرات، لذلك أمضى العديد من سنوات تكوينه مع جدته، المعروفة باسم "ماماو". ويعيش فانس وعائلته في حي إيست وولنت هيلز في ولاية سينسيناتي. وذكرت صحيفة بوليتيكو أن السيناتور اشترى أيضاً منزلاً بقيمة 1.5 مليون دولار في ولاية فيرجينيا عام 2024.

وخدم جي دي فانس في العراق جندياً في مشاة البحرية الأميركية من عام 2003 إلى 2007، قبل أن يدرس العلوم السياسية والفلسفة في جامعة ولاية أوهايو، ويلتحق بكلية الحقوق بجامعة ييل. ثم عمل في شركة محاماة كبيرة، ثم مديراً في شركة الاستثمار التابعة للملياردير بيتر ثيل في سان فرانسيسكو.

(رويترز، العربي الجديد)