فانس: نتنياهو أخطأ في أمور ومصالحنا لا تتطابق دائماً

- أقر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بوجود خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل لا تتوافق دائماً، وأن نتنياهو ارتكب أخطاء في بعض الأمور، خاصة فيما يتعلق بإيران. - شهدت العلاقات بين الرئيس الأميركي ونتنياهو توتراً ملحوظاً، حيث وصفه ترامب بـ"المجنون" وحذره من تطوير الهجوم على إيران، مشيراً إلى أن نتنياهو قد يجد نفسه وحيداً في مواجهة الإيرانيين. - أكد ترامب في مقابلة مع "نيويورك بوست" أنه وصف نتنياهو بـ"المجنون"، لكنه أشار إلى أن تعاونهما كان جيداً رغم الخلافات.

أقر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بوجود خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ورد في مقتطفات من مقابلة معه نُشرت الأربعاء، معتبراً أن الأخير "أخطأ في بعض الأمور" خلال الحرب في المنطقة. وقال فانس في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" ستنشر تفاصيلها الأحد المقبل، إن مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل لا تتوافق دائماً، مضيفاً: "نتنياهو، كما تعلمون، يحكم دولة لطالما كانت شريكاً وثيقاً للولايات المتحدة. ولكن حتى في ظل هذه الشراكة الوثيقة، تتطابق مصالحنا أحياناً، وتختلف أحياناً أخرى".

وفيما وصف فانس نتنياهو بأنه "قائد يدافع بقوة عن مصالح بلاده"، أردف بأن ترامب "كان واضحاً جداً بشأن ما يصب في مصلحتنا". وتابع: "أحياناً يعني ذلك أننا متفقون، وأحياناً أخرى لا. عندما نختلف، للأسف بالنسبة إلى الإسرائيليين، علينا أن ننحاز إلى جانب الشعب الأميركي، وهو ما نفعله دائماً". ورداً على سؤال عما إذا كان نتنياهو قد ارتكب أي أخطاء في تعامله مع الولايات المتحدة بشأن إيران، قال فانس: "بالتأكيد أخطأ في بعض الأمور". وامتنع فانس عن ذكر أمثلة، قائلاً إن هذه المحادثات "من الأفضل أن تبقى سرية". وأضاف فانس: "سنواصل العمل معاً. ولكن عندما تتباين المصالح، ستسعى الولايات المتحدة لتحقيق مصالح أمتنا العليا، وهذا هو الوضع".

وشهدت العلاقات بين الرئيس الأميركي ونتنياهو توتراً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة، حيث وصفه ترامب بـ"المجنون" في مكالمة هاتفية أجرياها أخيراً، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.

وفي حديث للقناة 12 العبرية، كشف ترامب، يوم الاثنين، أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من تطوير الهجوم على إيران، وأبلغه بأنه قد يجد نفسه وحيداً. وصرّح ترامب: "قلت لنتنياهو إن من الأفضل أن تكون حذراً جداً في ما تفعله لأنك قد تجد نفسك قريباً وحيداً في مواجهة إيران"، مضيفاً: "حذّرته من أنه في حال تطوُّر الهجمات الإسرائيلية إلى حرب واسعة، فقد يجد نفسه وحيداً في مواجهة الإيرانيين". وقد كرر ترامب التحذير نفسه في تصريح لموقع "أكسيوس" الأميركي قائلاً: "قلت له: يا بيبي، عليك أن تحذر، وإلا فستجد نفسك وحيداً في القريب العاجل".

والأربعاء الماضي، أكّد الرئيس الأميركي في مقابلة حصرية أجرتها ميراندا ديفاين من صحيفة "نيويورك بوست"، أنه وصف نتنياهو بـ"المجنون". وأفاد ترامب بأنه قال لنتنياهو إنه "مجنون تماماً"، لكنه أصر على أنهما "عملا معاً بشكل جيد للغاية"، وفقاً للصحيفة.