فانس في سويسرا بعد وصول وفد التفاوض الإيراني

- وصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى سويسرا لبدء مفاوضات مع الوفد الإيراني في منتجع بورغنشتوك، بهدف التوصل إلى اتفاق يشمل البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المرتبطة به، مع التركيز على وقف إطلاق النار في لبنان. - المحادثات تأتي في إطار مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، بمشاركة وسطاء من قطر وباكستان، بينما لا تشارك إسرائيل أو حزب الله أو الحكومة اللبنانية. - إدراج الملف اللبناني يعكس تحولاً في المقاربة الأميركية، حيث تسعى واشنطن لضمان أمن إسرائيل ولبنان عبر وقف إطلاق النار المستمر.

وصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الأحد، إلى سويسرا، بالتزامن مع وصول الوفد الإيراني، تمهيداً لإجراء مفاوضات في منتجع بورغنشتوك بشأن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يشمل البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المرتبطة به.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية على منصة إكس: "نرحب بوصول الوفد الإيراني إلى سويسرا"، مضيفة أن المحادثات تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية أيضاً أن وفد طهران وصل إلى سويسرا لبدء المحادثات.

من جانبه، صرّح فانس للصحافيين قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة: "لا يمكنني البقاء هناك إلا ليوم أو يومين. أعتقد أننا سنحرز تقدماً في القضية النووية، ونحرز تقدماً في قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما".

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول إيراني قوله إن إنهاء المواجهة في لبنان يمثل "البند الأهم على جدول أعمال الوفد الإيراني" المشارك في المحادثات المنعقدة في سويسرا مع الولايات المتحدة. وفي السياق، نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن دبلوماسي مشارك في المحادثات أن جلسة طارئة خُصصت لبحث المواجهة بين إسرائيل وحزب الله أُضيفت إلى جدول أعمال اليوم الأول من المفاوضات، مشيراً إلى أن هذا الملف سيكون أول موضوع يُطرح للنقاش بين الوفدين الأميركي والإيراني.

وبحسب "سي بي إس نيوز"، يشارك في المحادثات وسطاء من قطر وباكستان إلى جانب الوفدين الأميركي والإيراني، فيما لا تشارك إسرائيل أو حزب الله أو الحكومة اللبنانية في هذه المفاوضات. وأشارت الشبكة إلى أن إدراج الملف اللبناني على جدول الأعمال يعكس تحولاً في المقاربة الأميركية من خلال السماح ببحث النزاع بين إسرائيل وحزب الله ضمن إطار المحادثات الجارية في سويسرا.

وفي ما يتعلق بجبهة لبنان، حيث تهدد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل الاتفاق الأميركي الإيراني الأولي، أكد نائب الرئيس أن الوضع "يتحسن هناك". وأضاف: "هذا شيء سيتعين علينا إدارته باستمرار لضمان أمن كل من إسرائيل ولبنان". واعتبر فانس أن "المشكلة الكبيرة هي أن هناك من يبدأ بإطلاق النار، ثم يرد عليه الآخر، وبالتالي سنواجه مشكلة أشبه بحلقة مفرغة حيث يتعين إيقاف إطلاق النار لفترة كافية حتى يصمد، وهذا ما نحاول القيام به". وسيلتحق نائب الرئيس الأميركي في سويسرا بالمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت باكستان السبت أن المحادثات التقنية بين إيران والولايات المتحدة لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة، ستُعقد الأحد في سويسرا. وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "متابعة لتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد، ستُعقد محادثات على المستوى التقني في بورغنشتوك في سويسرا في 21 يونيو/ حزيران"، مضيفة أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين، أميركي وإيراني. وفي وقت لاحق، قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، السبت، إن رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش عاصم منير سيشاركان في المحادثات.

(فرانس برس، العربي الجديد)