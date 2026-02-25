- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، مؤكداً على منعها من امتلاك سلاح نووي، بينما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية. - وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتوجه إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من فشل المفاوضات. - إيران تؤكد عدم سعيها لتطوير سلاح نووي، مع وجود "فرصة تاريخية" لإبرام اتفاق يضمن المصالح المشتركة، وسط آفاق إيجابية للمفاوضات.

قال نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، وإنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون هذا الأمر على محمل الجد في مفاوضاتهم غدا الخميس. وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لقد كان الرئيس واضحا تماما (في القول إنه) لا يُمكن لإيران أن تملك سلاحا نوويا... وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسيا".

وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، أنها فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران على أربعة أفراد وعدة كيانات وناقلات نفط.

وتوجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء اليوم الأربعاء، إلى جنيف للمشاركة في المحادثات مع واشنطن، الخميس، بينما حذّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، من أنّ فشل هذه المفاوضات قد يفتح الباب أمام مواجهة خطيرة. ووفق التلفزيون الإيراني، سيغادر عراقجي طهران، مساء اليوم، متوجهاً إلى جنيف، على رأس وفد سياسي، للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي تُعقد غداً الخميس، بواسطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وكانت الجولة الأولى من هذه المفاوضات قد عُقدت في 6 فبراير/ شباط الحالي، فيما جرت الجولة الثانية في الـ17 منه. وتأتي هذه المحادثات في ظل حشد عسكري أميركي غير مسبوق في المنطقة منذ الحرب على العراق عام 2003، بالتوازي مع تأكيد طهران وواشنطن أن الدبلوماسية ما زالت خيارهما المفضل. وقبل يومين من لقائه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في جنيف، أعلن عراقجي، مساء أمس الثلاثاء، في منشورات على منصة إكس، أنّ بلاده ستستأنف الحوار مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي جرى التوصل إليها في الجولة السابقة، الأسبوع الماضي، وبـ"عزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".

وأكد أنّ إيران لا تسعى، تحت أي ظرف، إلى تطوير سلاح نووي، لكنها في المقابل لن تتخلى عن حقها في الاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية. كما أشار إلى وجود "فرصة تاريخية" لإبرام اتفاق "غير مسبوق، يبدد المخاوف المتبادلة، ويضمن المصالح المشتركة"، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق "ممكن، شريطة إعطاء الأولوية للدبلوماسية".

إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال لقاء في مدينة ساري بمحافظة مازندران، شمالي إيران، إن وزير الخارجية الإيراني توجّه إلى جنيف لإجراء المفاوضات المقررة يوم غدٍ الخميس، متحدثاً عن وجود "آفاق إيجابية" لهذا المسار. وأكد أن الجهود التي بُذلت، بتوجيه من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، انصبت على "إدارة الأوضاع، بما يبعد حالة "لا سلام ولا حرب" عن البلد".

(رويترز، العربي الجديد)