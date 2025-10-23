فانس: التصويت في إسرائيل على ضم الضفة خطوة غبية

- أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن سياسة الرئيس ترامب لا تشمل ضم إسرائيل للضفة الغربية، معبراً عن ارتياحه لوقف إطلاق النار في غزة بعد محادثاته مع نتنياهو. - أشار فانس إلى أن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية كان غريباً ومزعجاً، محذراً من تأثيره السلبي على وقف إطلاق النار في غزة. - دعا فانس نتنياهو لمنح فرصة لاتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً على أهمية إعادة إعمار غزة وضمان عدم تشكيل حماس تهديداً لإسرائيل.

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس اليوم الخميس إن سياسة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تتمثل في عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية. وصرح فانس للصحافيين في تل أبيب بأنه "يشعر بارتياح كبير" إزاء وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وهذا ثاني موقف يصدر عن مسؤول بارز في إدارة ترامب حول هذا الموضوع، بعد تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو التي قال فيها أمس الأربعاء إن إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تهدف إلى توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يهدد وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة.

وقال فانس: "التصويت في الكنيست على ضم الضفة الغربية كان غريبا وحتى لو كان مناورة سياسية فهي غبية وأزعجتني".

وقالت القناة 12 العربية، الأربعاء، إن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "منح فرصة" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ونقلت القناة الإسرائيلية الخاصة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وصفتهم بأنهم "مطلعون" قولهم إن فانس قال لنتنياهو خلال لقاء بينهما: "امنح الصفقة فرصة، وأتحْ لنا الوقت لجعل الأمور تتحقق". وبوقت سابق الأربعاء، وصل فانس إلى مكتب نتنياهو بالقدس الغربية، في ثاني أيام زيارته لإسرائيل التي يختتمها الخميس.

كما قال فانس: "هناك تحدٍّ يتمثل في إعادة إعمار غزة وضمان عدم تشكيل حماس تهديدًا لإسرائيل". وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به". وفي اللقاء، أبلغ نتنياهو فانس استعداده لإعطاء فرصة للاتفاق، قائلا: "أريد أنا أيضا أن أرى الاتفاق ينجح"، وفق المصدر ذاته.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)