فانس: إيران لم تبد استعداداً للإقرار بخطوط ترامب الحمراء

- أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن إيران لم تعترف بعد بالخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس ترامب، رغم أن المفاوضات شهدت بعض التقدم، وتم الاتفاق على جولة جديدة. - انتهت جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، بوساطة سلطنة عُمان، لبحث البرنامج النووي الإيراني، مع تأكيد ترامب على استخدام الخيارات المتاحة إذا فشلت الدبلوماسية. - أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة إعداد وصياغة اتفاق محتمل، مع أجواء حوار بنّاءة وموافقة عامة على مبادئ إرشادية.

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، مساء اليوم الثلاثاء، إن إيران لم تبد بعد استعدادا للاعتراف ببعض الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس دونالد ترامب، معتبرا أن المفاوضات "سارت بشكل جيد في بعض النواحي"، وأن الطرفين اتفقا على جولة جديدة من المفاوضات.

وانتهت، الثلاثاء، جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين كبار الدبلوماسيين من إيران والولايات المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، التي عُقدت بوساطة من سلطنة عُمان لبحث ملف البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف فانس، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن ترامب "يريد حل هذا الأمر من خلال حوار ومفاوضات دبلوماسية، ولكنه في الوقت ذاته يحتفظ بكل الخيارات المتاحة". وتابع أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على النقاط التي ترغب في التوصل إليها، مع احتفاظ الرئيس باتخاذ قرار "عندما يرى أن الدبلوماسية لم تنجح". وقال: "الرئيس لديه الكثير من الخيارات. لدينا جيش قوي جدا، والرئيس أظهر استعدادا لاستخدامه، وفي الوقت ذاته لدينا فريق دبلوماسي مميز، وأظهر أيضا استعداده لاستخدامه".

وأوضح فانس أنه تحدث إلى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ممثلي الولايات المتحدة في المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها خطوط حمراء معينة. وقال: "مصلحتنا الرئيسية هنا ألا نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. لا نريد انتشار الأسلحة النووية. إذا حصلت عليه إيران، فستحصل عليه دول أخرى، بعضها صديق وبعضها ليس كذلك، وهذا يمثل خطرا على الشعب الأميركي.. وهذا واحد من الأمور التي قال الرئيس إنه سيمنعها".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات غير المباشرة "دخلت مسار إعداد وصياغة اتفاق محتمل". وفي تصريح للتلفزيون الإيراني، أوضح عراقجي أن هذه الجولة شهدت طرح نقاشات أكثر جدية بالكامل مقارنة بالجولة السابقة، وأن أجواء الحوار كانت بنّاءة أكثر. وأضاف أن أفكاراً مختلفة طُرحت خلال المفاوضات، وبُحثَت بصورة جدية، إلى أن جرى التوصل في النهاية إلى "موافقة عامة على مجموعة من المبادئ الإرشادية، سيجري التحرك على أساسها في المرحلة المقبلة، والدخول وفقها في صياغة نص اتفاق محتمل".