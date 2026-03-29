- تتزايد المخاطر السياسية على نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، حيث يشاركان في مفاوضات لإنهاء حرب إيران، مما يؤثر على فرصهما في خلافة ترامب في انتخابات 2028. - فانس يتبنى نهجاً حذراً يعكس تشككه في التدخل العسكري، بينما يدعم روبيو موقف ترامب العسكري، مما قد يؤثر على حظوظهما بناءً على نتائج الحرب. - ترامب يدرس إمكانية ترشح فانس وروبيو معاً، حيث يعتبرهما فريقاً قوياً يصعب هزيمته في الانتخابات المقبلة.

في وقت تهدد فيه حرب إيران إرث الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، تتزايد المخاطر السياسية أيضاً على اثنين من كبار مساعديه، وهما نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. والمسؤولان من بين المحتملين لخلافة ترامب، وجرى إقحامهما في مفاوضات قيد الإعداد لإنهاء الحرب في وقت يقيم فيه الحزب الجمهوري بالفعل مستقبله بعد ترامب.

واتخذ فانس نهجاً حذراً يعكس تشككه في جدوى تدخل عسكري أميركي طويل الأمد، لكن روبيو انحاز لموقف ترامب وأصبح من أبرز المدافعين في إدارته عن الحملة العسكرية. وقال ترامب من قبل إن الرجلين شاركا في جهود لإجبار إيران على قبول مطالب الولايات المتحدة بتفكيك برامجها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية والسماح بمرور النفط عبر مضيق هرمز.

ومع انتخابات رئاسية مقررة في 2028، ووجود قيود بشأن عدد مرات تولي الرئاسة تمنع ترامب من الترشح مرة أخرى، قال مصدران مطلعان على وجهة نظر ترامب لوكالة رويترز إنه طرح مسألة من قد يخلفه في الترشح على حلفائه ومستشاريه في أحاديث خاصة وسألهم "فانس أم روبيو؟". كما قال محللون سياسيون ومسؤولون من الحزب الجمهوري إن نتائج الحرب التي دخلت أسبوعها الخامس قد تؤثر على حظوظ الرجلين في انتخابات 2028، إذ قد يعزز إنهاء الحرب سريعاً لصالح الولايات المتحدة موقف روبيو الذي يشغل أيضاً منصب مستشار ترامب للأمن القومي، ويمكن اعتباره شخصاً هادئاً ورابط الجأش في أوقات الأزمات.

أما استمرار الحرب مدة طويلة، فسيعطي فانس فرصة ليقول إنه مثل موقف قاعدة أنصار ترامب التي عارضت الحرب دون خلاف علني مع الرئيس. ولطالما عارض فانس (41 عاماً)، الجندي السابق في المشاة البحرية والذي خدم في العراق، انخراط الولايات المتحدة في حروب خارجية. ولكنه وقف إلى جانب ترامب في المكتب البيضاوي في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إنه يدعم طريقة إدارة الرئيس الحرب ويتفق معه في أن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي. وذكر مصدر مطلع على آراء فانس للوكالة أن نائب الرئيس سينتظر حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني قبل أن يقرر ما إذا كان سيترشح للرئاسة في 2028. وقال روبيو (54 عاماً) إنه لن يترشح للرئاسة إذا فعل فانس ذلك. وتقول مصادر مطلعة على آراء روبيو إنه سيكون راضياً بأن يكون نائباً لفانس في الترشح. وطرح ترامب نفسه فكرة ترشح فانس وروبيو معاً، مشيراً إلى أنه سيكون من الصعب هزيمتهما.

(رويترز)