فانس: أمامنا مهمة صعبة للغاية لنزع سلاح "حماس" وإعادة إعمار غزة

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الأربعاء، وجود تحديات مقبلة في ما يتعلق بنزع سلاح حركة حماس، وإعادة إعمار غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم برعاية أميركية بين إسرائيل والحركة. وقال فانس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

في القدس، "تنتظرنا مهمة صعبة للغاية، وهي نزع سلاح حركة حماس وإعادة بناء غزة، سعياً لتحسين حياة السكان، وأيضاً لضمان ألا تعود حماس لتشكّل تهديداً لأصدقائنا في إسرائيل".

ورأى فانس أن وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه واشنطن، قد يمهّد الطريق لتحالفات أوسع لإسرائيل في الشرق الأوسط. وقال: "أعتقد أن اتفاق غزة يشكّل جزءاً حاسماً في تفعيل اتفاقيات أبراهام"، في إشارة إلى سلسلة اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية أبرمت في العام 2020. وأضاف "ما قد يتيحه الاتفاق أيضاً هو إنشاء هيكل تحالفات في الشرق الأوسط يكون مستداماً وطويل الأمد، ويمنح الناس الصالحين في هذه المنطقة وفي العالم، فرصة لأن يمضوا قدماً، ويتولوا إدارة أمور منطقتهم".

وكان فانس انضم، الثلاثاء، إلى المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اللذين يجريان زيارة إلى إسرائيل لبحث المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، وفق موقع "أكسيوس" الأميركي. وأعلن فانس أمس افتتاح "مركز التعاون العسكري المدني" لإعادة بناء غزة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كوشنر وويتكوف في "مركز التنسيق المدني العسكري" جنوبي إسرائيل.

وكرر فانس تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحركة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، قائلًا "إذا لم تتعاون حماس ستجري إزالتها"، وفيما من الموقع أن تشهد المرحلة الثانية مفاوضات صعبة بشأن "نزع" سلاح الحركة، استعار فانس كلمات سبق وأن أدلى بها ترامب بهذا الخصوص، إذ قال نائب الرئيس الأميركي: "إن لم تتخلَّ حماس عن السلاح فستحدث أمور سيئة للغاية"، لكنه لفت إلى أن لا مهلة محدّدة حتى الآن من واشنطن لحماس لتسليم سلاحها.