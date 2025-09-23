أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إسرائيل تقتل طفلاً فلسطينياً كل ساعة منذ أكثر من 700 يوم

نيويورك

العربي الجديد

23 سبتمبر 2025
انطلقت اليوم الثلاثاء في نيويورك أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى بمشاركة قادة الدول وعلى طاولاتهم الكثير من الملفات العالقة، من فلسطين والحرب الإسرائيلية على غزة، إلى أوكرانيا والسودان وأفغانستان وسورية ولبنان واليمن، وهايتي، والمناخ والذكاء الاصطناعي، وإعادة إحياء دور المنظمة وفعاليتها والنظام الدولي. وتستمر الاجتماعات رفيعة المستوى حتى الاثنين المقبل، على أن تكون الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى، هي الأهم من ناحية زخم الحضور.

وشهد يوم أمس الاثنين انعقاد "مؤتمر حلّ الدولتين" الذي سجّل زخماً إعلامياً وتغطية مكثفة وحضوراً رفيع المستوى. كما ناقش قادة العالم أمس كذلك، في قمة أخرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى "خطة عمل بكين 30+" بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على إعلان بكين حول تمكين النساء والفتيات، وكان من بين أهدافه تحقيق المساواة بين الجنسين والعمل في جميع أنحاء العالم للنهوض بحقوق النساء والفتيات.

ومن المتوقع أن يُركّز الكثير من قادة الدول على الأوضاع في غزة، بما فيها الإبادة والمجاعة، على أن تحضر ملفات أخرى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كالحرب في سودان والمناخ والملف الإيراني. وسيشهد مجلس الأمن كذلك اجتماعين رفيعي المستوى، اليوم، الأول حول غزة والثاني حول أوكرانيا. كما سيعقد عدد من الاجتماعات والقمم رفيعة المستوى على هامش أعمال الجمعية العامة بما فيها اجتماعات حول السودان، المناخ، التنمية المستدامة، وغيرها.

نتابع في هذا التقرير خطابات قادة الدول أو من ينوب في الجمعية العامة للأمم المتحدة:

9:48 PM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
غوتيريس: العالم يواجه أحلك فصول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن العالم "يواجه اليوم أحد أحلك فصول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني"، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في مجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

وقال إن "الهجوم العسكري الإسرائيلي الكاسح على مدينة غزة يضاعف من حدة الأزمة الإنسانية الكارثية أصلاً. وثمة عدد لا يُحصى من المدنيين الفلسطينيين والرهائن المتبقين المحاصرين تحت عمليات القصف التي لا تتوقف والمحرومين من الغذاء والماء والكهرباء والدواء".

وتوقف مطولا عند الوضع الإنساني قائلا "لقد أصبحت المجاعة حقيقة واقعة - حيث يُكره السكان على النزوح باستمرار ويُجوَّعون. إننا حتى لو وصفنا هذا الوضع بكونه وضعا غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا أو سياسيا لن نعبر تعبيرا وافيا يحيط بهول المعاناة الإنسانية." وتحدث عن توجيهه "مراراً وتكراراً نداءات من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار؛ والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن؛ وإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية فورا، بلا شروط ولا عراقيل".

ونبه إلى أن "استمرار تجاهل قرارات الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي الإنساني تُنتهك، والإفلات من العقاب يسود. ومصداقيتنا الجماعية تتلاشى. وتمتد أعمال العنف من غزة لتنتشر في الضفة الغربية المحتلة وخارجها، بما في ذلك في عدة بلدان في المنطقة وفي دولة قطر في مؤخرا".

وبخصوص العدوان الإسرائيلي على قطر، قال غوتيريس "تعرضت الجهود المبذولة لتأمين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن - بقيادة قطر ومصر والولايات المتحدة - لضربة قوية في 9 سبتمبر/أيلول، ذلك أن الهجوم الإسرائيلي لم ينتهك سيادة قطر وسلامة أراضيها وحسب، وإنما هدد أيضا المعايير والآليات التي نعتمد عليها في العمل الدبلوماسي وتسوية النزاعات."

وحذر من أن "إمكانية تحقيق حل الدولتين آخذة في التلاشي باطراد وقد بلغتْ الآن أدنى مستوياتها منذ عقود. ويظهر ذلك في استمرار توسع المستوطنات، وضم الأراضي بحكم الواقع، والتهجير القسري".

08:17 pm

نيويورك
أمير قطر: القصف على الدوحة اعتداء على دولة صانعة سلام

قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني السماح بتسيد منطق الغاب"، مضيفاً أن الدوحة تعرضت "لعدوان إسرائيلي غادر سقط خلاله 6 شهداء بينهم مواطن قطري".

وشدد على أن "القصف الإسرائيلي على الدوحة اعتداء على دولة صانعة سلام تبذل منذ عامين جهوداً مضنية لإنهاء حرب غزة"، مضيفاً "يزورون بلادنا ويخططون لقصفها ومن الصعب التعامل مع هذه العقلية"، .في إشارة إلى وفد التفاوض الإسرائيلي الذي زار الدوحة في عدة مرات ضمن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال أمير قطر إن "رئيس حكومة إسرائيل (بنيامين نتنياهو) يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية"، مضيفاً بأنه "يتباهى بمنع تحقيق السلام مع الفلسطينيين".

وأضاف بأن "رئيس الحكومة الإسرائيلية يعد الحرب فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في القدس"، معرباً عن تقديره "للتضامن العالمي مع قطر بما في ذلك بيان مجلس الأمن الذي دان العدوان (على قطر) بالإجماع". وأردف "واجهنا حملات تضليل ضد جهودنا ولن يثنينا ذلك عن مواصلة جهودنا بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة".

ولفت أمير قطر إلى أنه "إذا كان ثمن تحرير الرهائن هو وقف الحرب فإن حكومة إسرائيل تتخلى عنهم وهدفها الحقيقي هو تدمير غزة"، مشدداً "قناعتنا راسخة بأنه لا يمكن تحقيق السلام دون اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً".

أمير قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 23 سبتمبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة اعتداء على دولة صانعة سلام

07:58 pm

نيويورك
العاهل الأردني: الحرب على غزة من أحلك الأحداث بتاريخ الأمم

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الحرب على غزة من أحلك الأحداث في تاريخ الأمم المتحدة، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي أقدم صراع في العالم وهو احتلال غير قانوني لشعب مسلوب الإرادة".

ولفت إلى "حجم الأزمة في غزة يفوق التعبير لكن الصمت قد يعني قبول الوضع الحالي، فالقصف العشوائي مستمر على الفلسطينيين، ويحرمون من جميع حقوقهم الأساسية"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين "يتعرضون للقصف والحصار بشكل متكرر ويستشهدون ويصابون وتشوه أجسادهم مراراً وتكراراً، ويجب وضع حد لذلك".

وقال كذلك إن "الأماكن المقدسة تعرضت للتخريب والتدنيس من قبل المستوطنين، وما يسمى إسرائيل الكبرى لا يتحقق إلا بانتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق سيادة الدول المجاورة وهذا لا يمكن القبول به". وشدد على أن "أفعال الحكومة الإسرائيلية تهدم الأسس التي ترتكز عليها عملية السلام وتدفن فرص قيام الدولة الفلسطينية التي هي حق لا جدال فيه".

وحذر من أن "الخطابات العدائية التي تنادي باستهداف المسجد الأقصى يمكن أن تشعل حرباً دينية تؤدي إلى صراع شامل"، داعياً إلى "دعم الشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار وإيصال المساعدات الإنسانية"، و"قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

06:49 pm

محمد شيخ يوسف

محمد شيخ يوسف
إسطنبول
أردوغان: إسرائيل تقتل طفلاً فلسطينياً كل ساعة منذ 23 شهراً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة "لا يقتل بالسلاح وحده، بل بالتجويع أيضاً"، مشيراً إلى أن "أكثر من 20 ألف طفل قتلوا في قطاع غزة على يد إسرائيل التي تقتل طفلاً فلسطينياً كل ساعة منذ 23 شهراً".

وحذر من أن "العالم يشهد أحداثاً خطيرة كما يحصل في قطاع غزة حيث تتواصل فيه الإبادة الجماعية منذ 700 يوم"، متسائلاً "هل يوجد منطق يبرر هذه الوحشية الإسرائيلية التي تشرد أهالي قطاع غزة من جهة إلى أخرى وتستهدف المستشفيات وتغلق المعابر وتمنع إدخال المساعدات، لا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في القطاع".

وأعرب الرئيس التركي عن أسفه لغياب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن أشغال هذه الدورة "في حين تعترف دول كثيرة بدولة فلسطين، وأشكر كل الدول التي اعترفت وأدعو التي لم تعترف بأن تفعل ذلك قريباً".

وتابع "ما نشهده في قطاع غزة من سفك للدماء وحشية لم يشهد التاريخ مثيلاً لها، والإبادة الجارية في غزة تبث على الهواء، حيث تعمدت إسرائيل قتل 250 صحفياً"، لافتاً إلى أنه "يتم بتر أيدي الأطفال في غزة دون تخدير ولم نشهد مثل هذا المستوى من سفك الدماء بالتاريخ البشري، وما يحدث في غزة لا يقتصر على البشر، فالحيوانات تقتل والأراضي الزراعية تدمر".

وقال الرئيس التركي إن الأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في قطاع غزة حيث "قتل أكثر من 500 منهم"، مشدداً على أن "ما يحصل في غزة ليس حرباً على الإرهاب، بل تهجير قسري وإبادة جماعية، وإسرائيل تدمر المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس في قطاع غزة وكذلك تقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضاف بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "لا يكترث بالسلام ولا بتأمين الإفراج عن الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين، وكل دول الشرق الأوسط أصبحت عرضة للاعتداءات الإسرائيلية الرعناء". وقال بهذا الخصوص إن "الهجوم الإسرائيلي على قطر وسورية دليل على خروج حكومة إسرائيل عن السيطرة".

وقال الرئيس التركي "2.5 مليون غزي يعيشون في مساحة 365 كيلومترا مربعا يشردون يوميا، ويجبرون على النزوح إلى منطقة أخرى كل يوم، انهارت البنية التحتية للرعاية الصحية تماما، أقول بقلب منفطر للأسف أصبح الأطفال الأبرياء في عمر سنتين وثلاث سنوات، بلا أياد أو أذرع أو أرجل، فأي ضمير يمكنه أن يتحمل هذا؟ أي ضمير يمكنه أن يصمت؟ هل يمكن أن يكون هناك سلام في عالم يموت فيه الأطفال جوعاً ونقصاً في الدواء؟ هنا في أميركا وفي أوروبا، وفي أي مكان في العالم، عندما تجرح شوكة صغيرة يد طفل تتألم القلوب، لكن في غزة تبتر أيدي الأطفال وأذرعهم وأرجلهم دون تخدير".

ومستعرضاً هول المجازر الإسرائيلية، أكد أردوغان "أقولها بوضوح من هذا المنبر، لا حرب في غزة، لا يوجد طرفان، من جهة الجيش النظامي المسلح بأحدث الأسلحة الفتاكة، ومن جهة أخرى المدنيون والأطفال الأبرياء، هذه ليست حرب على الإرهاب، بل هي سياسة احتلال وترحيل ونفي وإبادة جماعية، أو بالأحرى قتل جماعي يمارس تحت ستار أحداث السابع من أكتوبر".

وأردف "بينما تدمر غزة بذريعة (محاربة) حماس، تحتل الضفة الغربية تدريجيا حيث لا تسيطر حماس، ويقتل المدنيون الأبرياء بالإعدامات، بل وتهدد إسرائيل السلام الإقليمي بمهاجمتها إيران وسورية واليمن ولبنان، وقد شنت هجوما على اجتماع وفد حماس في قطر الدولة الوسيطة لمفاوضات وقف إطلاق النار، لقد خرجت الحكومة الإسرائيلية عن السيطرة تماماً".

وحول سورية أفاد أردوغان "سندعم بكل ما أوتينا من قوة رؤية سورية موحدة خالية من جميع أشكال الإرهاب، وخاصة داعش، ومع ترسيخ الاستقرار ستستفيد منطقتنا بأكملها إلى جانب سورية، من ذلك، وأتقدم بالشكر لدول الخليج الشقيقة على مساهماتها في تعافي سورية، وسنواصل تعاوننا مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على نفس المنوال".

06:43 pm

نيويورك
رئيس إندونيسيا: نؤيّد حل الدولتين ونحن بحاجة لفلسطين مستقلة

قال رئيس أندونيسيا برابوو سوبيانتو خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده تؤيد حل الدولتين، مضيفاً "ونحن بحاجة لفلسطين مستقلة وأن نضمن أمن إسرائيل وهذا ما سيحقق السلام الحق".

وشدد على أنه "لا يمكننا أن نصمت على حرمان الفلسطينيين من حقوقهم وفي هذه القاعة بالذات"، مضيفاً "نشهد استخفافاً بالقانون وأبسط القيم الإنسانية، ونواجه مخاطر وتهديدات كبيرة في العالم".

وأوضح أن "الوضع المأساوي مستمر في غزة حتى اليوم، والفلسطينيون يواجهون الموت ويطلبون منا إنقاذهم".

05:46 pm

نيويورك
ترامب: أنهيت حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إنه أنهى حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل التي بدأت بهجوم إسرائيلي في 13 يونيو/حزيران الماضي، معتبراً أن "إيران أول راع للإرهاب في العالم ولا يجوز أن تمتلك أسلحة نووية وقد عرضت على المرشد الإيراني (علي خامنئي) التعاون فردّ بالتهديد".

وقال كذلك إنه "ما من دولة أخرى في العالم غير الولايات المتحدة كان بمقدورها تدمير منشآت إيران النووية".

وأعلن أن إدارته "ستقود جهداً عالمياً لفرض الامتثال لاتفاقية منع الأسلحة البيولوجية، ووقف تطوير الأسلحة النووية".

05:41 pm

نيويورك
ترامب: الاعتراف بالدولة الفلسطينية مكافأة لحماس

زعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مكافأة لحماس بدل دعوتها لإطلاق الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين)".

وادعى أن حركة حماس "ترفض العروض لوقف الحرب في غزة ولا يجب أن ننسى 7 أكتوبر"، علماً أن حركة المقاومة الفلسطينية أكدت مراراً استعدادها لإبرام صفقة شاملة مع إسرائيل، لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين جميعاً، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يرفضها ويصر على مقترحات جزئية تتيح له المماطلة ووضع شروط جديدة في كل مرحلة تفاوض.

ومع ذلك قال ترامب "علينا وقف الحرب في غزة وأن نتفاوض على السلام وإعادة الرهائن أحياءً وأمواتاً فوراً".

05:24 pm

نيويورك
ترامب: دخلنا عصر الأزمات الكبرى والحروب

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن العالم دخل خلال السنوات الست الماضية "عصر الأزمات الكبرى والحروب"، مضيفاً أن "عصر السلام والاستقرار تبدد وحل محله عصر الأزمات، والسلام العالمي أصبح مهدداً".

وتفاخر بأنه استطاع إنهاء "7 حروب بعضها دام نحو 30 عاماً"، مضيفاً "أصبحنا الأكثر جاذبية ونحن الآن الأقوى في العالم وهذا هو العصر الذهبي لأميركا".

وقال ضمن كلمته "ورثنا كارثة اقتصادية من الإدارة السابقة من بينها ارتفاع الأسعار، بينما نحن اليوم نتمتع بأقوى اقتصاد وجيش وحدود، والنمو يزداد والصناعة تزدهر وسوق الأسهم في أحسن حالاته".

وزعم أنه بنى "أفضل اقتصاد في التاريخ" خلال ولايته الأولى، قبل أن يضيف "وهذه المرة أعمل على اقتصاد أفضل". واعتبر أن "الولايات المتحدة كانت تتجه إلى الأسوأ لكن الوضع تغيّر مع عودتي إلى الرئاسة".

وفيما يتعلق بالمنطقة، قال الرئيس الجمهوري "قمنا ببناء علاقات ثمينة مع السعودية ودول الخليج، ونجري صفقات تجارية مع العديد من دول العالم".

كما وجه انتقاداته إلى الأمم المتحدة مدعيا بأنها "لم تقف إلى جانبنا في مسعانا لوقف الحروب وكل ما يصدر عنها كلمات فارغة"، معتبراً أن "الكل يقول إنني أستحق جائزة نوبل وما يهمني هو إنقاذ الأرواح لا الجوائز".

04:59 pm

نيويورك
الرئيس البرازيلي: لا شيء أبداً يبرر الإبادة المستمرة في غزة

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال كلمته أمام الجمعية العامة إن "لا شيء أبداً يبرر الإبادة المستمرة في غزة"، معتبراً أن "سلطة الأمم المتحدة على المحك في ظل تقاعس المجتمع الدولي في الدفاع عن السلام"، ومشدداً على أنه "لا يمكن تحقيق السلام مع الإفلات من العقاب".

وأضاف "التدخلات الأحادية الجانب أصبحت هي السمة الطاغية في السياسات الدولية"، محذراً من أن "القيم التي تأسست عليها الأمم المتحدة تحت تهديد غير مسبوق".

 وبشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، قال لولا دا سيلفا إن "الجوع يستخدم كسلاح حرب في غزة وتهجير الفلسطينيين من منازلهم يتواصل"، مشيراً إلى أن "عشرات الآلاف من الأطفال والنساء دفنوا في قطاع غزة، والقانون الدولي وأسطورة الأخلاق الغربية تم دفنها هناك أيضاً".

وحذر من أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لخطر الاختفاء، ولن يتمكن من البقاء إلا في دولة مستقلة"، مشدداً على أن "الحرب الوحيدة التي يمكن أن يخرج الجميع منها منتصراً هي الحرب ضد الجوع".

04:49 pm

نيويورك
بيربوك: هيئات الأمم المتحدة يجب أن تفعل الصواب

أكدت رئيسة الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أن هيئات الأمم المتحدة يجب أن تفعل الصواب حتى لا ينتصر الشر في العالم.

وقالت خلال المناقشات العامة رفيعة المستوى إن "آلاف الأيتام في غزة بين الركام والأنقاض يأكلون الرمال ويشربون مياها ملوثة"، متسائلة "عندما يقتل مدنيون بغزة هل القانون الإنساني هو الذي أخفق في حمايتهم؟".

4:17 PM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
غوتيريس: أي عالم نريد أن نبني معا؟

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال افتتاحه لاجتماعات الجمعية العامة رفيعة المستوى إن "قادة الدول وقفوا، قبل ثمانين عاماً، وسط عالم أحرقته الحرب، فاختاروا التعاون والقانون بدلاً من الفوضى، والسلام بدلاً من الصراع. فأدى ذلك الخيار إلى ولادة الأمم المتحدة".

وشدد على أن الأمم المتحدة أكثر من مجرد ملتقى، بل إنها "بوصلة أخلاقية، وقوة للسلام وحفظ السلام، وحارس للقانون الدولي، ومحفز للتنمية المستدامة، وشريان حياة لمن يمرون بأزمات، ومنارة لحقوق الإنسان، ومركز يُحوّل قراراتكم - قرارات الدول الأعضاء - إلى أفعال." وأضاف "بعد ثمانين عامًا، نواجه مجددًا السؤال الذي واجهه مؤسسو المنظمة - ولكنه اليوم أكثر إلحاحًا، وأكثر تشابكًا، وأكثر قسوة: أي عالم نريد نبني معا؟".

وتوقف الأمين العام مطولا عند أهمية ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أنه لا يمكن تجزئته. وأضاف "في جميع أنحاء العالم، نرى دولاً تتصرف كما لو أن القواعد لا تنطبق عليها، البشر يُعاملون معاملةً أقل من البشر".

وفيما يخص فلسطين قال غوتيريس "في غزة، تقترب الأهوال من عامها الثالث المروع. إنها نتيجة قرارات تتحدى أبسط مقومات الإنسانية. إن حجم الموت والدمار يتجاوز أي صراع آخر شهدته خلال سنوات خدمتي كأمين عام".

وأردف "يجب تنفيذ التدابير التي نصت عليها محكمة العدل الدولية - بشكل كامل وفوري"، مشدداً على أنه "لا شيء يبرر كذلك العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج لغزة. نحن نعلم ما هو مطلوب: وقف إطلاق نار دائم الآن. إطلاق سراح جميع الرهائن الآن. وصول إنساني كامل الآن. ويجب ألا نتهاون في الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط: حل الدولتين. يجب علينا أن نعكس بشكل عاجل الاتجاهات الخطيرة على الأرض. يجب أن يتوقف التوسع الاستيطاني المتواصل والعنف، والتهديد الوشيك بالضم".

04:16 pm

فرانس برس

فرانس برس
تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك

أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة تضم أكثر من 100 ألف شريحة هاتف محمول كان من الممكن أن تُعطل شبكة الاتصالات في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان للجهاز "بالإضافة إلى تنفيذ تهديدات هاتفية مجهولة المصدر، يُمكن استخدام هذه الوسائل لشن مجموعة واسعة من هجمات الاتصالات"، موضحاً "يشمل ذلك تعطيل أبراج الهواتف المحمولة، وتمكين هجمات قطع الخدمة، وتسهيل الاتصالات المجهولة والمشفرة بين الجهات الفاعلة المحتملة والشركات الإجرامية".

التفاصيل عبر الرابط:

إجراءات مشددة في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة، 22 سبتمبر (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك

4:12 PM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة... حروب وأزمات

تحيي الأمم المتحدة ذكرى مرور ثمانين عاماً على تأسيسها، وبدلاً من أن تكون هذه الذكرى رمزاً للإنجازات والاستقرار، يأتي هذا العام ليكون مجرد رقم يضاف إلى أعوام من العجز والتهميش والتخبط.

ومن المتوقع أن يشهد صباح اليوم الثلاثاء، تركيزاً على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المصّر على تهميش المنظمة وسلبها أي مقومات قد تمنحها فرصة مجدداً لتكون أكثر فعالية. فقد قلّص ترامب الميزانية الطوعية لبلاده للمنظمات الأممية الإنسانية. كما تتأخر بلاده، بالإضافة إلى الصين، في دفع مساهماتها الأساسية، ما يُدخل المنظمة الدولية في مشاكل سيولة صعبة.

التفاصيل عبر الرابط:

مقر الأمم المتحدة في نيويورك،21 سبتمبر 2025(كينا بيتنكور/فرانس برس)
تقارير دولية
التحديثات الحية

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة... حروب وأزمات وترامب

03:51 pm

رويترز

رويترز
من سيتحدث في الجمعية العامة وما هو جدول أعمالها؟

يجتمع قادة العالم في نيويورك في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام لإلقاء خطابات على مدى عدة أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت اليوم الثلاثاء دورتها الثمانين.

وجرت العادة أن تكون البرازيل دائماً أول دولة عضو تتحدث. ويرجع السبب في ذلك، بحسب مسؤولين في الأمم المتحدة، إلى أنه في السنوات الأولى من عمر المنظمة الدولية تقدمت البرازيل للتحدث أولاً عندما كانت الدول الأخرى مترددة في القيام بذلك.

وباعتبارها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الثانية التي تلقي كلمتها في الجمعية العامة. ومن هنا توضع القائمة بعد ذلك على أساس التسلسل الهرمي وأسبقية الحضور. ويتحدث رؤساء الدول أولاً، يليهم نواب رؤساء الدول وأولياء العهد، ثم رؤساء الحكومات والوزراء ورؤساء الوفود الأقل رتبة.

التفاصيل عبر الرابط:

خلال افتتاح الدورة الثمانية للجمعية العامة بنيويورك، 9 سبتمبر 2025 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

س/ج | من سيتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة وما هو جدول أعمالها؟

