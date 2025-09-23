قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن العالم "يواجه اليوم أحد أحلك فصول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني"، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في مجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة.
وقال إن "الهجوم العسكري الإسرائيلي الكاسح على مدينة غزة يضاعف من حدة الأزمة الإنسانية الكارثية أصلاً. وثمة عدد لا يُحصى من المدنيين الفلسطينيين والرهائن المتبقين المحاصرين تحت عمليات القصف التي لا تتوقف والمحرومين من الغذاء والماء والكهرباء والدواء".
وتوقف مطولا عند الوضع الإنساني قائلا "لقد أصبحت المجاعة حقيقة واقعة - حيث يُكره السكان على النزوح باستمرار ويُجوَّعون. إننا حتى لو وصفنا هذا الوضع بكونه وضعا غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا أو سياسيا لن نعبر تعبيرا وافيا يحيط بهول المعاناة الإنسانية." وتحدث عن توجيهه "مراراً وتكراراً نداءات من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار؛ والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن؛ وإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية فورا، بلا شروط ولا عراقيل".
ونبه إلى أن "استمرار تجاهل قرارات الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي الإنساني تُنتهك، والإفلات من العقاب يسود. ومصداقيتنا الجماعية تتلاشى. وتمتد أعمال العنف من غزة لتنتشر في الضفة الغربية المحتلة وخارجها، بما في ذلك في عدة بلدان في المنطقة وفي دولة قطر في مؤخرا".
وبخصوص العدوان الإسرائيلي على قطر، قال غوتيريس "تعرضت الجهود المبذولة لتأمين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن - بقيادة قطر ومصر والولايات المتحدة - لضربة قوية في 9 سبتمبر/أيلول، ذلك أن الهجوم الإسرائيلي لم ينتهك سيادة قطر وسلامة أراضيها وحسب، وإنما هدد أيضا المعايير والآليات التي نعتمد عليها في العمل الدبلوماسي وتسوية النزاعات."
وحذر من أن "إمكانية تحقيق حل الدولتين آخذة في التلاشي باطراد وقد بلغتْ الآن أدنى مستوياتها منذ عقود. ويظهر ذلك في استمرار توسع المستوطنات، وضم الأراضي بحكم الواقع، والتهجير القسري".