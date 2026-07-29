غوتيريس يعلن عن محادثات دولية جديدة بشأن النزاع حول قبرص

- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن محادثات جديدة بشأن نزاع قبرص بمشاركة زعيمي شطري الجزيرة وممثلين عن الدول الضامنة: اليونان، تركيا، والمملكة المتحدة، بهدف عقد اجتماع بصيغة "5+1" مع تحضير مناسب. - المحادثات تهدف إلى بناء الثقة بين شطري الجزيرة وإحياء محادثات إعادة التوحيد بعد تسع سنوات من انهيارها، حيث لم تجرَ أي مفاوضات رسمية منذ فشل محادثات كرانس مونتانا في 2017. - أكد غوتيريس التزامه بدعم جهود القبارصة للتوصل إلى تسوية شاملة، مشيراً إلى أن بناء السلام يقع على عاتق القبارصة وقادتهم.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، عن محادثات جديدة لبحث ملف نزاع قبرص بمشاركة زعيمي شطري الجزيرة المنقسمة وممثلين عن الدول الثلاث الضامنة، اليونان وتركيا والمملكة المتحدة. وجاء تصريح غوتيريس بعدما عقد محادثات ثلاثية في قبرص جمعته بزعيمي شطري الجزيرة. وقال غوتيريس: "حصلت على توافق بين الجانبين والدول الضامنة للانتقال إلى عقد اجتماع بصيغة خمسة زائد واحد، ولكن مع تحضير مناسب"، من دون أن يحدد الموعد.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المحادثات ستشمل رئيسي قبرص و"جمهورية شمال قبرص التركية"، إلى جانب ممثلين عن اليونان وتركيا والمملكة المتحدة. وعُقد الاجتماع في مقرّ الأمم المتحدة بالمنطقة العازلة، وشارك فيه إلى جانب غوتيريس، كل من الزعيمين القبرصي اليوناني نيكوس خريستودوليدس والقبرصي التركي طوفان أرهُرمان.

وبحث المشاركون إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة، إلى جانب الإطار العام لاجتماعات "5+1" المزمع عقدها بشأن القضية القبرصية، بمشاركة الدول الضامنة (تركيا وبريطانيا واليونان). ووصل غوتيريس إلى قبرص ليل الاثنين- الثلاثاء، وبدأ اجتماعات منفصلة مع المسؤولين القبارصة، في محاولة لإحياء محادثات إعادة التوحيد بعد تسع سنوات من انهيارها.

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وهذه الزيارة هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى الجزيرة منذ زيارة سلف غوتيريس، بان كي مون عام 2010. وكتب غوتيريس على منصة إكس، عقب وصوله: "وصلت للتو إلى قبرص تأكيداً لالتزامي بدعم مساعي المجتمعين القبرصيين للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للقضية القبرصية"، وتابع: "الأمم المتحدة ليست هي القادرة على فرض السلام، بل مهمة بنائه تقع على عاتق القبارصة وحدهم وعبر قادتهم".

وتشهد قبرص انقساماً منذ عام 1974، بعدما شنّت تركيا عملية عسكرية شمال الجزيرة رداً على انقلاب في نيقوسيا بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان آنذاك. أما جمهورية شمال قبرص التركية التي جرى الإعلان عنها عام 1983، فتحظى باعتراف أنقرة منفردة. وفشلت عقود من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في إعادة التوحيد. وانهارت آخر جولة من محادثات السلام في مدينة كرانس مونتانا السويسرية في يوليو/تموز 2017. ومنذ ذلك الحين، لم تجرَ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)