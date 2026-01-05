غوتيريس يطالب باحترام "الاستقلال السياسي" للدول بعد اعتقال مادورو

- عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه من عدم الاستقرار في فنزويلا، مشددًا على احترام القانون الدولي والسيادة. - اتهم مندوب فنزويلا الولايات المتحدة باختطاف الرئيس مادورو، واصفًا ذلك بالعدوان، وطالب مجلس الأمن بالتدخل. - أدانت كولومبيا وروسيا العملية الأمريكية في فنزويلا، بينما دافعت الولايات المتحدة عنها كإجراء قانوني ضد هاربين.

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الاثنين، عن القلق "البالغ إزاء احتمال تفاقم حالة عدم الاستقرار في فنزويلا، والتأثير المحتمل لذلك في المنطقة، والسابقة التي قد تُرسى في كيفية إدارة العلاقات بين الدول". جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن الدولي بطلب من كولومبيا، لنقاش الوضع في فنزويلا. وعقد الاجتماع تحت بند "تهديد الأمن والسلم الدوليين". وقدمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الإحاطة باسم الأمين العام للأمم المتحدة الذي لم يتمكن من حضور الاجتماع.

وأكد غوتيريس، في البيان الذي تلته ديكارلو، ضرورة احترام الجميع القانون الدولي بشكل كامل، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُشكّل الأساس للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، داعياً إلى احترام "الاستقلال السياسي" للدول. وقال: "في أوضاع ملتبسة ومعقدة كالتي نواجهها، من المهم احترام المبادئ"، ولا سيما "احترام مبادئ السيادة والاستقلال السياسي ووحدة أراضي الدول".

مندوب فنزويلا: اختطاف الرئيس مادورو سابقة خطيرة

من جهته، اتهم مندوب فنزويلا للأمم المتحدة، صامويل مونكادا، الولايات المتحدة باختطاف رئيس بلاده واصفاً ذلك بالسابقة الخطيرة. وأضاف "لقد كانت دولتنا هدفاً لعملية عسكرية غير شرعية لا مبرر قانونياً لها، وقصفت أراضينا ما أدى لخسائر في الأرواح مدنية وعسكرية وخطف رئيس الجمهورية المنتخب وزوجته". وتابع "شنّت الولايات المتحدة هجوماً مسلحاً غير شرعي دون أي مبرر قانوني، وانتهكت نظام الأمم المتحدة وميثاقها، كما تنتهك معاهدات جنيف والقانون الإنساني الدولي". ووصف الممارسات الأميركية بالعدوان والاستعمار الجديد للاستيلاء على موارد بلاده.

وأكد أن "قرار الجمعية العامة رقم 3314 يحدد العدوان وقصف أراضي دولة من قبل قوات مسلحة تابعة لدولة أخرى بالإضافة إلى الاحتلال، حتى لو لم يكن هناك عملية ضم رسمية. هذه الممارسات (الأميركية) تندرج في إطار هذا التعريف بشكل كامل". وتابع الدبلوماسي الفنزويلي "أكدت محكمة العدل الدولية، عام 2004، أن الاحتلال يحدث عندما تمارس دولة سيطرة فعالة، حتى من دون عملية ضم رسمية أو وجود مستمر للقوات (الأجنبية على الأرض)". وشدد على أن النظام الدولي برمته على المحك. وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته، كما طالب الإدارة الأميركية باحترام حصانة الرئيس الفنزويلي وزوجته وإطلاق سراحهما وضمان عودتهما إلى فنزويلا. وشدد على أن الدولة والحكومة الفنزويلية تمارس سيطرتها بشكل فعال وفقاً للدستور مما يضمن الاستمرار المؤسساتي والاستقرار في بلاده.

إلى ذلك، أدانت مندوبة كولومبيا بالأمم المتحدة، ليونور زالاباتا توريس، العملية الأميركية في فنزويلا، وقالت إن ذلك يمثل خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ احترام السيادة للدول، بما فيها مواردها الطبيعية. وعبّرت عن رفض بلادها "أي عمل عسكري أحادي وأي فعل قد يؤدي إلى تدهور الوضع". ودعت إلى التهدئة وعدم اللجوء إلى استخدام القوة. وقالت إن ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية يأتي بهدف الاستيلاء على موارد فنزويلا، مشيرة إلى أن العملية الأميركية تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتساءلت: "ما الأسس التي يبنى عليها الأمن والسلم الدوليان عندما تقوم دولة دائمة العضوية بخطوة كهذه؟".

بدوره، عبّر المندوب الروسي لمجلس الأمن، فاسيلي نيبنزيا، عن صدمة بلاده من الخطوة الأميركية. وقال في كلمته: "الاعتداء على زعيم فنزويلا، والذي أدى إلى مقتل العشرات من المواطنين الفنزويليين، اعتبره الكثيرون نذير عودة إلى حقبة انعدام القانون وهيمنة الولايات المتحدة وما يرافقها من فوضى وانتهاكات التي ما زالت تعاني منها دول عديدة في مختلف مناطق العالم." وشدد على "عدم وجود أي مبرر للجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة بوقاحة في كراكاس". وأدان بشدة "العدوان المسلح الذي قامت به الولايات المتحدة ضد كراكاس في انتهاك صارخ لجميع القواعد والأعراف الدولية". وعبر عن تضامن بلاده "مع شعب فنزويلا لمواجهة العدوان الخارجي".

وفيما دعا السلطات الأميركية للإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب شرعياً لدولة مستقلة وزوجته، وحل أي خلافات بالحوار، عبّر عن استغرابه "لدرجة الصراحة الفجة التي كشفت فيها واشنطن عن أهدافها من العملية الاجرامية هذه بما فيها فرض سيطرة غير محدودة على الموارد الطبيعية لفنزويلا وهيمنتها في أميركا اللاتينية... وهو دفعة جديدة للنزعة الاستعمارية الجديدة التي رفضتها شعوب المنطقة ودول الجنوب".

ودافع مندوب الولايات المتحدة، مايك والتز، خلال الجلسة عما قامت به بلاده قائلاً "إن ذلك جاء لتطبيق القانون ضد هاربين من العدالة". وأنكر وجود حرب ضد فنزويلا أو احتلال، واصفاً ما يحدث بأنه "ضمان تنفيذ لائحة اتهام واعتقال لتاجر مخدرات، وسيحاكم على الجرائم التي ارتكبها لمدة خمسة عشر عاماً". وتوقف مطولاً عند ما أسماه "عدم شرعية الانتخابات الأخيرة"، واصفاً الرئيس الفنزويلي بأنه "شخص هارب من العدالة" استخدم "المخدرات سلاحاً ضد الولايات المتحدة بمساعدة عصابات مخدرات وبتوجيه مباشر منه".

وأضاف "عملية تطبيق القانون وجهها الرئيس (الأميركي) بصفته قائد القوات المسلحة الأميركية لحماية الأميركيين في الداخل والخارج من هارب من العدالة ومسؤول بشكل مباشر عن الإرهاب المتصل بالاتجار بالمخدرات ما زعزع الاستقرار في هذا النصف من الكرة الأرضية". وتابع قائلاً "نُقل نيكولاس مادورو وسيليا فلوريس للمثول أمام المحكمة، حيث صدرت لائحة اتهام ضدهما من قبل هيئة محلفين في المنطقة الجنوبية في نيويورك، ويواجه مادورو جرائم جنائية خطيرة بسبب تورطه وتآمره لممارسة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والأسلحة. الأدلة دامغة تثبت تورطه بهذه الجرائم وسنقدمها علناً".