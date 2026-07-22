غوتيريس يزور دمشق الخميس ويلتقي الشرع في أول زيارة بعد سقوط الأسد

- يصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى دمشق في زيارة تاريخية لدعم المرحلة الانتقالية في سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين آخرين لتعزيز التعاون الدولي. - تهدف الزيارة إلى تجديد التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوريين، مع التركيز على احترام سيادة سورية ووحدتها، ومناقشة التحديات والآمال المرتبطة بمرحلة الانتقال السياسي والتعافي. - تشمل الزيارة لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات نسائية، وزيارة قوة الأمم المتحدة في الجولان، مما يعكس أهمية التحرك الأممي في دعم استقرار سورية.

قالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يصل إلى دمشق يوم غد الخميس، في أول زيارة يجريها إلى سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع وعدداً من المسؤولين السوريين، في زيارة تأتي ضمن تحركات الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية في سورية والتي سيبحثها غوتيريس؟ ما هي الأهداف المحددة لزيارة غوتيريس إلى سورية فيما يتعلق بدعم المجتمع المدني والمنظمات النسائية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن غوتيريس سيتوجه إلى سورية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تلبيةً لدعوة من الحكومة السورية، على أن يعقد في دمشق لقاءات مع الشرع، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن هذه الزيارة تمثل الأولى لأنطونيو غوتيريس إلى سورية بصفته أميناً عاماً للأمم المتحدة، موضحاً أنها تهدف إلى تجديد تأكيد التزام المنظمة الدولية بدعم الحكومة والشعب السوريين خلال هذه المرحلة التي وصفها بالحاسمة من تاريخ البلاد.

وأضاف دوجاريك أن غوتيريس سيؤكد خلال محادثاته أهمية احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، كما سيطّلع من كثب على التحديات والآمال المرتبطة بمرحلة الانتقال السياسي والتعافي، إضافة إلى الوقوف على آثار سنوات الصراع الطويلة التي شهدتها البلاد. ومن المقرر أيضاً أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري، ومنظمات نسائية، ومختلف مكونات المجتمع، للاستماع إلى آرائهم بشأن أولويات المرحلة المقبلة، فضلاً عن زيارة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) العاملة في منطقة الجولان.

وتأتي الزيارة بعد أسابيع من إدانة غوتيريس الانفجار الذي وقع مطلع يوليو/تموز الجاري بالقرب من القصر العدلي في دمشق، إذ أعرب حينها عن قلقه العميق إزاء الهجوم، وقدم تعازيه إلى أسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. كما جدد الأمين العام في ذلك الوقت التأكيد أن الهجمات التي تستهدف المدنيين غير مقبولة، داعياً إلى تحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، مع ترحيبه بالتزام السلطات السورية بإجراء تحقيق في الحادثة.

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ويكتسب التحرك الأممي أهمية إضافية باعتباره أول زيارة يجريها غوتيريس إلى سورية منذ توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة، كما أنها أول زيارة لأمين عام للمنظمة الدولية إلى دمشق منذ زيارة الأمين العام الأسبق بان كي مون عام 2009، ما يمنح الزيارة المرتقبة دلالات سياسية خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وما يرافقها من جهود لإعادة الانخراط الدولي ودعم مسار التعافي والانتقال السياسي.

وتأتي الزيارة إلى دمشق في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى تعزيز انفتاحها على المجتمع الدولي وترسيخ مسار المرحلة الانتقالية، فيما يُتوقع أن تركز مباحثاته مع الرئيس أحمد الشرع وكبار المسؤولين السوريين على دعم جهود الأمم المتحدة في ملفات التعافي، وإعادة الإعمار، والانتقال السياسي، والملف الإنساني، إلى جانب تأكيد التزام المنظمة الدولية بدعم استقرار سورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها.