غوتيريس يدين احتجاز الحوثيين 10 موظفين أمميين آخرين

- أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة، واصفاً ذلك بالتصعيد الخطير وانتهاكاً للقانون الدولي، مما يهدد العمل الإنساني في اليمن. - طالب غوتيريس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، مشدداً على احترام القانون الدولي وامتيازات الأمم المتحدة، مع استمرار التنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن. - أفاد مصدر يمني باعتقال الحوثيين لأربعة موظفين أمميين في صنعاء، دون تعليق فوري من الحوثيين، وسط مطالبات أممية متكررة بالإفراج عن المحتجزين.

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إقدام جماعة أنصار الله (الحوثيين) على احتجاز مزيد من الموظفين الأمميين، في تصعيد جديد ضد العاملين الإنسانيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة شمالي اليمن، محذراً من تداعيات هذه الخطوة على العمل الإنساني. وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، جاء أن غوتيريس "يدين بشدة الاحتجاز التعسفي لعشرة موظفين أمميين آخرين على يد الحوثيين في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة "تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي".

وأوضح البيان أن العدد الإجمالي لموظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين ارتفع إلى 69 موظفاً، بعضهم محتجز منذ عام 2021، الأمر الذي يفاقم القلق الأممي إزاء سلامة العاملين الإنسانيين واستمرارية أنشطة المنظمة في اليمن. وحذر دوجاريك من أن استمرار هذه الاحتجازات يجعل إيصال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين "غير قابل للاستمرار"، ما ينعكس مباشرةً على ملايين المحتاجين ويحدّ من وصولهم إلى المساعدات المنقذة للحياة.

وأشار البيان إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة جدّد دعوته للحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، مطالباً أيضاً بإلغاء قرار إحالة بعضهم إلى المحاكمة. وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، باعتبارها أساساً لتمكين العمل الإنساني في بيئة آمنة ومحايدة قائمة على المبادئ الإنسانية.

وأكد دوجاريك أن الأمين العام والأمم المتحدة سيواصلون التنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، إلى جانب التواصل المباشر مع الحوثيين، سعياً للإفراج عن جميع المحتجزين، معرباً عن تضامن المنظمة الكامل مع أسرهم والمجتمعات المتضرّرة في اليمن. وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد أكد في تصريح لوكالة أنباء "شينخوا"، أمس، الاحتجاز التعسفي لعشرة موظفين أمميين إضافيين من سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المحتجزين ارتفع إلى 69.

وفي السياق ذاته، قال مصدر يمني يعمل في الأمم المتحدة بصنعاء، لوكالة "شينخوا"، وفضل عدم الكشف عن اسمه، إنّ جماعة الحوثي اعتقلت أربعة موظفين يمنيين يعملون في إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عقب اقتحام منازلهم. ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن هذه الاتهامات، التي تأتي بعد يوم من إدانة غوتيريس استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة في اليمن، خلال حديثه للصحافيين عقب اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في البلاد.

وطالبت الأمم المتحدة مراراً جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها والعاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني المحتجزين في صنعاء، فيما تتهم الجماعة عدداً من هؤلاء بالتورّط في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعاً لحكومتها غير المعترف بها نهاية أغسطس/آب الماضي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد طالب، الأربعاء الماضي، بإلغاء إحالة الحوثيين ثلاثة موظفين أمميين إلى محكمة جنائية خاصة، وقال إنّ "استمرار احتجاز العاملين في المنظمات يشكل ظلماً عميقاً لمن كرّسوا حياتهم لمساعدة شعب اليمن".