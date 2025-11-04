غوتيريس يدعو إلى مسار سياسي موثوق يحقق الدولة الفلسطينية

- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على ضرورة إقامة مسار سياسي موثوق لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين، مع ربط غزة والضفة الغربية. - أشار غوتيريس إلى أهمية إعادة تأهيل التعليم في غزة، بينما اقترحت الولايات المتحدة إنشاء قوة دولية في القطاع لمدة عامين لتوفير الأمن، مع إمكانية التمديد حتى نهاية 2027. - حث غوتيريس على وقف الأعمال العدائية في السودان، داعيًا إلى التفاوض لإنهاء النزاع وإنشاء آلية مساءلة، مشيدًا بدور قطر في دعم جهود السلام والمساعدات الإنسانية.

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف على الالتزام ب وقف إطلاق النار في غزة . ودعا في مؤتمر صحافي على هامش أعمال القمة الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة: "يجب إقامة مسار سياسي موثوق من أجل إنهاء الاحتلال ، وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والوصول إلى حل الدولتين"، وأضاف: "ندعم بقوة ضرورة صمود وقف إطلاق النار في غزة، والربط بين غزة والضفة الغربية".

وشدد غوتيريس على أن أي كيان يجري تشكيله في غزة، يجب أن يحصل على تفويض من الأمم المتحدة ويستمد شرعيته من هذا التفويض"، وأشار غوتيريس إلى الدمار الهائل والكبير في قطاع غزة، مشدداً على أنه من المهم إعادة تأهيل التعليم على نحوٍ فعّال في القطاع. وأرسلت الولايات المتحدة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، مسوّدة اقتراح قرار لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة. ووفقاً لنسخة من المسودة أشار إليها موقع القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، فإنّ القوة ستعمل في قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين. ووُصفت مسودة اقتراح القرار بأنها "حساسة ولكن غير سرّية"، وهي تمنح الولايات المتحدة ودولاً أخرى تشارك في القوة الدولية، تفويضاً واسعاً للسيطرة على غزة، "وتوفير الأمن"، حتّى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد.

في سياق آخر، حث الأمين العام للأمم المتحدة على وقف فوري للأعمال العدائية في السودان. وقال: "أدعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى العمل مع مبعوثي الخاص إلى السودان والتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية"، مشيراً إلى وجوب إنشاء آلية مساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في السودان، وأكد غوتيريس أن الحرب في السودان غير مقبولة، ويجب صيانة وحدة السودان.

ووجه غوتيريس الشكر لدولة قطر التي طالما كانت شريكاً وصديقاً للأمم المتحدة، ودعمت بسخاء عمليات الإغاثة والمساعدات الانسانية حول العالم، مشيراً إلى أن دولة قطر صانعة سلام في الشرق الأوسط وحول العالم، بالإضافة إلى وساطتها في الحرب على غزة.