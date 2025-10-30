غوتيريس يدعو إلى إنهاء حصار الفاشر غربيّ السودان

- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى إنهاء التصعيد العسكري في السودان، خاصة بعد الأحداث المأساوية في مدينة الفاشر، حيث قُتل أكثر من 460 شخصاً وسيطرت قوات الدعم السريع على المدينة. - شهدت مدينة الفاشر مجازر مروعة ارتكبتها قوات الدعم السريع، مما أدى إلى نزوح أكثر من 36 ألف شخص. وأدانت نقابة أطباء السودان هذه الأحداث ووصفتها بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب. - كثفت القاهرة اتصالاتها مع الأطراف المعنية، حيث شدد وزير الخارجية المصري على دعم وحدة السودان وضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس إلى وضع حد لـ"التصعيد العسكري" في السودان، بعد مقتل أكثر من 460 شخصاً في مستشفى للتوليد في مدينة الفاشر الاستراتيجية التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، إضافة إلى ارتكاب القوّات نفسها مجازر راح ضحيتها المئات بحسب ما وثّقت فيديوهات وصور من المدينة. فيما كثفت القاهرة من اتصالاتها في الساعات الأخيرة، لاحتواء التصعيد.

وأعرب غوتيريس عن "القلق البالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير" في الفاشر، داعياً إلى "إنهاء الحصار والأعمال الحربية فوراً". وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الأربعاء أنّها "مستاءة ومصدومة بشدّة لمعلومات تحدثت عن مقتل أكثر من 460 مريضاً، ومرافقين لهم في المستشفى السعودي للتوليد في الفاشر بالسودان، إثر الهجمات الأخيرة وخطف عاملين في مجال الصحة". وأفادت المنظمة بأن المستشفى السعودي للتوليد هو المستشفى الوحيد الذي يعمل جزئياً في المدينة.

ولا تزال الاتصالات والإنترنت مقطوعة، إلا بالنسبة إلى قوات الدعم السريع التي تتحكم بشبكة ستارلينك عبر الأقمار الصناعية. كذلك، لا يزال الوصول إلى الفاشر محظوراً رغم الدعوات إلى فتح الممرات الإنسانية. وبالتالي، من الصعب جداً التواصل مع مصادر محلية مستقلة.

وقالت مفوضة العون الإنساني في الحكومة منى الدائم، إنّ أكثر من 2000 مدني "قتلوا خلال اجتياح مليشيا" الدعم السريع، مضيفة أنّ عناصر هذه القوات "استهدفوا المساجد والمتطوّعين في التكايا وجمعية الهلال الأحمر السوداني". فيما أفادت تنسيقية "لجان المقاومة-الفاشر" مساء الأربعاء بأنها سمعت إطلاق نار في غرب المدينة "حيث يقاتل عدد قليل من الجنود المتبقين بإصرار".

ومنذ الأحد، نزح أكثر من 36 ألف شخص جراء أعمال العنف في الفاشر، غالبيتهم باتجاه ضواحيها وإلى مدينة طويلة الواقعة على بعد 70 كيلومتراً إلى الغرب، التي تعد أكبر منطقة لاستقبال النازحين في البلاد، وفقاً للأمم المتحدة، إذ تضم أكثر من 650 ألف نازح، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وكشفت صور وفيديوهات لجامعة يل الأميركية، وقوع مجازر في المدينة بعد اقتحامها من قوّات الدعم السريع. ويوم أمس، أقرّ قائد قوّات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بوقوع جرائم وصفها بـ"تجاوزات"، معلناً تشكيل لجنة تحقيق. وقال: "نأسف لما حصل في الفاشر، لكن الحرب فُرضت علينا".

وأدانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، الأربعاء، ما وصفته بـ"المجزرة البشعة والانهيار الإنساني الشامل" في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، عقب سيطرة مليشيات "الدعم السريع" عليها، مؤكدة أن ما حدث يمثل "إبادة جماعية وتطهيراً عرقياً ممنهجاً وجرائم حرب مكتملة الأركان"، تُضاف إلى السجل الدموي للمليشيات في الإقليم. وأكدت اللجنة، في بيان، أن "مليشيا الدعم السريع ارتكبت مساء أمس الثلاثاء مجزرة مروعة بحق مواطنين عُزّل على أساس إثني"، مضيفة أن "فرقها الميدانية تشير إلى أن عدد الضحايا يُقدّر بالآلاف، في ظل انقطاع الاتصالات وانعدام الأمن".

ويأتي هذا التصعيد بعد استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر الأحد الماضي، التي كانت خاضعة لسيطرة الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، ما جعلها تفرض سيطرتها الكاملة على إقليم دارفور الشاسع الذي يغطي نحو ثلث مساحة السودان. وتخوض قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً ضد الجيش منذ 15 إبريل/ نيسان 2023، أدت بحسب تقارير أممية ومحلية إلى مقتل نحو 20 ألف شخص، وتشريد أكثر من 15 مليون نازح ولاجئ، فيما قدّرت دراسة أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

على صعيد الاتصالات الدولية لاحتواء التصعيد، تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالين هاتفيين من كل من مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق الأوسط، والمستشار رفيع المستوى للشؤون الأفريقية، وتوم فليتشر، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وشدد عبد العاطي خلال اتصاله مع بولس، على المواقف المصرية الثابتة في دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي مخططات لتقسيمه أو المساس بمؤسساته الوطنية، مؤكداً حرص القاهرة على الحفاظ على سيادة السودان وصون مقدرات شعبه الشقيق. كذلك أكد ضرورة التزام تنفيذ بيان الرباعية الدولية الصادر في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، والدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية فاعلة تمهد لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتؤسس لعملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم، بما يمنع أي محاولات لتمزيق البلاد أو إضعاف مؤسساتها.