غوتيريس يحيي محادثات قبرص: محاولة للتوحيد تواجه خلافات

- قام أنطونيو غوتيريس بزيارة تاريخية إلى قبرص لإحياء المحادثات بين الزعماء القبرصيين اليونانيين والأتراك، بمشاركة الدول الضامنة، بهدف بناء الثقة بين شطري الجزيرة المنقسمة. - تعود أزمة قبرص إلى عام 1974 مع التدخل العسكري التركي، وفشلت محاولات عديدة لإعادة التوحيد، مما زاد من تعقيد القضية بانضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي ورفضها لانضمام تركيا. - تتباين وجهات النظر حول الحلول الممكنة، حيث تدعو تركيا للاعتراف بالمساواة في السيادة، بينما تفضل الإدارة القبرصية اليونانية نموذج الاتحاد، مع التركيز على بناء الثقة والتعاون في المجالات المشتركة.

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

تاريخ قضية قبرص

عن محادثات جديدة لبحث ملف أزمة جزيرة قبرص في أول زيارة يجريها للجزيرة، جاءت بعد 16 عاماً على آخر زيارة لأمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون، وبعد تسع سنوات على إخفاق محادثات كرانس مونتانا في سويسرا في عام 2017، التقى غوتيريس الزعيمين، القبرصي اليوناني نيكوس خريستودوليدس والقبرصي التركي توفان أرهورمان، أول من أمس الأربعاء، في مقر بعثة الأمم المتحدة للمساعي الحميدة في المنطقة العازلة بنيقوسيا. وأعلن غوتيريس، أول من أمس الأربعاء، أن المباحثات، التي لم يحدد موعدها، ستكون بمشاركة زعيمي شطري الجزيرة المنقسمة وممثلين عن الدول الثلاث الضامنة، وهي اليونان وتركيا وبريطانيا. وقال إنه "حصل على توافق بين الجانبين والدول الضامنة للانتقال إلى عقد اجتماع بصيغة خمسة زائداً واحداً، ولكن مع تحضير مناسب"، فيما بحث المشاركون في الاجتماع إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة، إلى جانب الإطار العام للاجتماعات.

ووصل غوتيريس إلى قبرص ليل الاثنين- الثلاثاء، وبدأ اجتماعات منفصلة مع المسؤولين القبارصة، حيث تشهد الجزيرة انقساماً منذ عام 1974، بعدما شنت تركيا عملية عسكرية شمالي الجزيرة، رداً على انقلاب في نيقوسيا بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان آنذاك. وأُعلن عن تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983، وتحظى باعتراف فقط من أنقرة، فيما فشلت عقود من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في إعادة التوحيد، وبقيت المسألة القبرصية من دون حلّ بعد أكثر من 52 عاماً، وبعد جهود بذلت سابقاً، منها الفيدرالية التي وافق عليها الشطر الشمالي ورفضها الشطر الجنوبي، دفعت تركيا بحل الدولتين وهو غير مقبول بالنسبة للغرب.



جانتورك جانير: الحل لا يمكن تحقيقه إلا على أساس المساواة في السيادة وفي الوضع الدولي للقبارصة الأتراك

ويبلغ عدد سكان الشطر الشمالي قرابة 290 ألفاً، فيما يبلغ عدد سكان الجانب الجنوبي نحو 800 ألف، وتبتعد الجزيرة عن تركيا 71 كيلومتراً، وعن اليونان 900 كيلومتر، وتبلغ مساحة الجزيرة الكلية 9251 كيلومتراً مربعاً، تسيطر السلطات الشمالية فيها على 3355 كيلومتراً مربعاً. وفشلت كل الجهود الدولية بين عامي 1975 و1997 في توحيد الجزيرة، رغم تبني القرار الأممي 367 في عام 1975. وفي عام 1977 تم التوافق على إنشاء الفيدرالية بين الطرفين، فيما بدأت في عام 2002 مفاوضات مباشرة، ووضع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، خطة تشمل اقتراحاً من الأمم المتحدة استندت إلى إعادة هيكلة جمهورية قبرص لتصبح "جمهورية قبرص المتحدة"، وتم تنقيحها عدة مرات قبل طرحها على شعب قبرص في استفتاء عام 2004، وأيّدها 65% من القبارصة الأتراك، مقابل تأييد 24% فقط من القبارصة اليونانيين، ففشلت الخطة. ومع دخول قبرص الاتحاد الأوروبي وحصولها على حق الفيتو، تعقّدت المسألة بشكل كامل لارتباطها برفض قبرص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وتشكل المسألة القبرصية قمة الخلافات التركية مع الاتحاد الأوروبي ومع اليونان، وتبنى البرلمان الأوروبي أخيراً قراراً يعترف بانتهاكات للجيش التركي في ما يسميها "عملية السلام" التي أجراها في قبرص بحق النساء والأطفال الأمر الذي أثار غضب أنقرة، ليأتي الإعلان الأخير من غوتيريس ليطرح تساؤلات عن جدية تحقيق تقدم في المحادثات المنتظر عقدها. وفي ردات الفعل على الإعلان، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة، أول من أمس الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة: "اليوم عند تقييم القضية القبرصية، يستحيل التوصل إلى نتيجة سليمة بمقاربات تتجاهل الحقائق التاريخية، القضية في قبرص تتجاوز مجرد نقاش فني حول تقاسم السلطة، إنها مسألة قبول المساواة في السيادة والمساواة في المكانة الدولية للشعب القبرصي التركي". وأضاف: "أي مبادرة تتجاهل المساواة في السيادة للقبارصة الأتراك، وحقوقهم الأصيلة، ومصالحهم المشروعة في شرق المتوسط، لن تؤدي إلى نتيجة، وزيارة الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة بعد 16 عاماً تعد خطوة بالغة الأهمية. وكما كان الحال سابقاً واليوم وغداً، تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك، ولن تسمح بتكرار معاناة الماضي مهما كلف الأمر".

أخبار غوتيريس يعلن عن محادثات دولية جديدة بشأن النزاع حول قبرص

أما رئيس شمال قبرص التركية توفان إرهورمان، فذكر في مؤتمر صحافي، أول من أمس الأربعاء، بشأن الاجتماع الثلاثي والمحادثات المنتظرة: "نريد نهجاً يضمن تحقيق نتائج ملموسة، حيث أعدنا تأكيد مسألة سياسات الحكومة القبرصية في ما يتعلق بالتسليح والشؤون العسكرية، وأوضحنا أن هذا يقوض أمن القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين على حد سواء في الجزيرة"، واصفاً زيارة غوتيريس بالإيجابية والمهمة على الرغم من عدم التوصل إلى نتائج ملموسة. وأعرب عن تفاؤله المتزايد بشأن التوصل إلى حل للقضية القبرصية شريطة القيام بالاستعدادات الكافية، التي تشمل تدابير بناء الثقة، والمنهجية، والتحضيرات المتعلقة بالقضايا الجوهرية، مؤكدا التنسيق مع تركيا.

عضو الهيئة التدريسية في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة كوتاهيا دوملوبينار، جانتورك جانير، تطرق للتطورات الجارية والأجندة المنتظرة وفرص نجاح المحادثات بالقول لـ"العربي الجديد": "صرحت تركيا بأنها تقدّر جهود غوتيريس، وأنه لا توجد حتى الآن أرضية مشتركة بين الجانبين للتوصل إلى حل، وينبغي التركيز حالياً على مجالات التعاون وبناء الثقة الملموسة". وأضاف أن موقف أنقرة يمكن تلخيصه بأن "نماذج الحلول السابقة استنفدت، وأن الحل لا يمكن تحقيقه إلا على أساس المساواة في السيادة وفي الوضع الدولي للقبارصة الأتراك، لذلك لا تفسر تركيا مبادرة غوتيريس على أنها عودة إلى مفاوضات الاتحاد لأنه بالنسبة لأنقرة إن هذه المحادثات ليست عملية لإكمال الاتحاد، بل عملية لإعادة تعريف الأسس التي يمكن على أساسها التحدث بعد الآن".



زينب غيزم أوزبنار: الأهم بالنسبة لأنقرة هو ألا تتحوّل العملية الجديدة إلى منصة لإعادة إحياء أساليب تفاوضية تكررت في الماضي من دون جدوى

وأكد جانير أن تركيا "لا تعارض الاجتماع، إلا أنها تعارض ربطه تلقائياً بنموذج الاتحاد الثنائي، وأكدت مجدداً أن الحل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مفاوضات بين دولتين متساويتين في السيادة. وتتمثل التكتيكات الدبلوماسية التي تتبعها أنقرة في إعطاء الأولوية لمفهومي المساواة في السيادة والمساواة في المكانة الدولية على عبارة دولتين، فجعل الاعتراف المباشر بجمهورية شمال قبرص التركية شرطاً مسبقاً من شأنه أن ينهي الاجتماع قبل أن يبدأ. في المقابل، إن ضمان قبول المساواة في السيادة أسلوباً للتفاوض من شأنه أن يعزز بشكل غير مباشر الأساس القانوني والسياسي لحل الدولتين، هناك أجندة مشتركة، لكن لا توجد أرضية مشتركة للحل".

اختلاف وجهات النظر؟

من ناحيتها، ذكرت الكاتبة التركية زينب غيزم أوزبنار، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "تركيا تعتبر بيان غوتيريس مبادرة بنّاءة للحفاظ على قنوات الحوار، إلا أن الأهم بالنسبة لأنقرة هو ألا تتحوّل العملية الجديدة إلى منصة لإعادة إحياء أساليب تفاوضية تكررت في الماضي من دون جدوى، وتشير تقييمات غوتيريس إلى أن العملية الجديدة لا ينبغي أن تسير على النهج نفسه، وضرورة إعادة النظر في النهج الحالي". وأضافت أوزبنار أنه "من الصعب الجزم بوجود أرضية مشتركة بين الطرفين بشأن نموذج حل شامل، والسبب الرئيسي في ذلك هو اختلاف وجهات نظر الطرفين حول الطبيعة السياسية للقضية القبرصية، فبينما لا تزال الإدارة القبرصية اليونانية ترى أن نموذج الاتحاد هو الإطار الوحيد الصالح للحل، ترى قبرص التركية أن العملية الجديدة يجب أن تصاغ على أساس المساواة في السيادة والمساواة في المكانة الدولية، ومن الواضح أنه لم يتم التوصل بعد إلى أرضية مشتركة تمهد الطريق لبدء مفاوضات رسمية بين الطرفين".

واستطردت أوزبنار: "مع ذلك لم تنقطع قنوات التواصل تماماً، إذ تستمر الاتصالات بشأن تدابير بناء الثقة، وعمل اللجان الفنية، والمعابر الحدودية، والبيئة، والتراث الثقافي، والقضايا التي تهدف إلى تيسير الحياة اليومية، ويشير تركيز الأمين العام للأمم المتحدة على الإعداد والمنهجية وتدابير بناء الثقة قبل بدء أي عملية جديدة، إلى أن الأولوية في ظل الظروف الراهنة، هي إرساء حد أدنى من الثقة بين الطرفين، إلا أن إحدى أبرز العقبات التي تحول دون إيجاد أرضية مشتركة هي المشكلات الهيكلية في نهج الجانب القبرصي اليوناني واليونان تجاه عملية التفاوض، حيث تستغل قبرص ميزتها في التمثيل والاعتراف الدوليين عاملاً لتعزيز موقفها السياسي في عملية التفاوض".