غوتيريس يحذر من "انزلاق الشرق الأوسط" إلى أزمة تتجاوز حدود المنطقة

- حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة التوصل لتسوية دبلوماسية تحترم سيادة لبنان واستقلاله، مع التأكيد على حصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية ووقف إطلاق النار. - دعا غوتيريس إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق حل الدولتين، مشيرًا إلى أهمية وجود دولتين مستقلتين وديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليًا. - عبّر غوتيريس عن قلقه من العنف المتزايد في غزة، مشددًا على ضرورة رفع العقبات أمام الإغاثة الإنسانية وضمان وحدة غزة والضفة الغربية كجزء من الدولة الفلسطينية.

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من "انزلاق الشرق الأوسط بشكل مستمر نحو أزمة تتجاوز تداعياتها حدود المنطقة". وجاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في نيويورك خلال اجتماع رفيع المستوى ترأسه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي. وتمحور الاجتماع حول موضوع "الحلول السياسية في الشرق الأوسط: الوساطة والحوار من أجل سلام دائم".

وتوقف غوتيريس بداية عند الوضع في لبنان والتصعيد "الخطير الذي شهدناه منذ مارس/آذار، حيث كثفت إسرائيل عملياتها داخل الأراضي اللبنانية، بينما أطلق حزب الله نيرانه نحو عمق الأراضي الإسرائيلية". وحذر غوتيريس من خطر المزيد من التصعيد، وحثّ جميع الأطراف على "العمل من أجل التوصل لتسوية دبلوماسية تحترم وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701".

وعبر عن تأييده الكامل لحصر حيازة السلاح بيد الحكومة اللبنانية، مشدداً على ضرورة أن تبدأ تلك العملية "بوقف شامل لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف في كل مكان، ما يخفف معاناة المجتمعات على جانبي (الخط الأزرق)"، وأكد "ضرورة استمرار وجود قوات للأمم المتحدة (بشكل رسمي) بعد رحيل قوات "يونيفيل" في نهاية العام.

وشدد الأمين العام على أن حالة عدم الاستقرار الإقليمي تتعلق بعدم معالجة جذور "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي بقي دون معالجة وحل لعقود من الزمن، وحان الوقت للتعامل بجدية معه". وتابع "يجب إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، دولتان مستقلتان وديمقراطيتان وذواتا سيادة، جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها تستند إلى خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة".

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ولفت إلى زيادة أعمال العنف وقتل المدنيين بشكل يومي ناهيك عن تقييد العمليات الإنسانية، مشيراً إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية عن نيتها السيطرة على 70% من القطاع، وعبر عن قلقه إزاء تقارير "عن زيادة عنف المستوطنين، الذي بات يبلغ في المتوسط ​​ست هجمات يومياً، ناهيك عن هدم المنازل وتدمير المحاصيل ومصادرة الأراضي، والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة كذلك على ضرورة رفع العقبات التي تقوّض بشكل منهجي طبيعة ونطاق الإغاثة الإنسانية في غزة، مؤكدا أن أي حل مستدام في غزة يجب أن يتماشى مع "القانون الدولي، وأن يضمن بقاء غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، موحدتين، حيث إن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويجب أن تبقى كذلك".

من جهته، تحدث الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مطولا حول عدد من التحديات التي تواجه العالم، بما فيه الذكاء الاصطناعي والوضع في المنطقة ومقتل الأبرياء في غزة والهجرة والمناخ والعداء للمهاجرين، وحذر من "أخطار عودة الفكر النازي والعنصرية"، كما حذر من أن العالم يشهد تصعيدا يشبه ذلك الذي شهده قبل صعود النازية.