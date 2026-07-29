غوتيريس يجمع زعيمي شطري قبرص إحياءً لمحادثات إعادة التوحيد

انطلقت اليوم الأربعاء، محادثات ثلاثية في قبرص تجمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بزعيمي شطري الجزيرة. ويُعقد الاجتماع في مقرّ الأمم المتحدة بالمنطقة العازلة في العاصمة لفكوشا، ويشارك فيه إلى جانب غوتيريس، كل من رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، طوفان أرهورمان، وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص، نيكوس خريستودوليدس. ومن المقرر أن يبحث المشاركون إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة، إلى جانب الإطار العام لاجتماعات "5+1" المزمع عقدها بشأن القضية القبرصية، بمشاركة الدول الضامنة (تركيا وبريطانيا واليونان).

ومن المنتظر أن يعقد غوتيريس مؤتمراً صحافياً عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي. ووصل غوتيريس إلى قبرص ليل الاثنين- الثلاثاء، وبدأ اجتماعات منفصلة مع المسؤولين القبارصة، في محاولة لإحياء محادثات إعادة التوحيد بعد تسع سنوات من انهيارها. وهذه الزيارة هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى الجزيرة منذ زيارة سلف غوتيريس، بان كي مون عام 2010. وكتب غوتيريس على منصة إكس، عقب وصوله: "وصلت للتو إلى قبرص تأكيداً لالتزامي بدعم مساعي المجتمعين القبرصيين للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للقضية القبرصية"، وتابع: "الأمم المتحدة ليست هي القادرة على فرض السلام، بل مهمة بنائه تقع على عاتق القبارصة وحدهم وعبر قادتهم".

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وتشهد قبرص انقساماً منذ عام 1974، بعدما شنّت تركيا عملية عسكرية شمال الجزيرة رداً على انقلاب في نيقوسيا بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان آنذاك. أما جمهورية شمال قبرص التركية التي جرى الإعلان عنها عام 1983، فتحظى باعتراف أنقرة منفردة. وفشلت عقود من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في إعادة التوحيد. وانهارت آخر جولة من محادثات السلام في مدينة كرانس مونتانا السويسرية في يوليو/تموز 2017. ومنذ ذلك الحين، لم تجرَ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

(رويترز، العربي الجديد)