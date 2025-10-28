غوتيريس يبدي قلقه البالغ إزاء تفاقم الصراع في السودان

- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء تفاقم الصراع في السودان، مندداً بانتهاكات حقوق الإنسان والهجمات العشوائية في الفاشر، وداعياً إلى تأمين المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. - حذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تزايد خطر الانتهاكات ذات الدوافع الإثنية في الفاشر بعد سيطرة مليشيا الدعم السريع، مطالباً بتحرك عاجل لحماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة. - انسحب الجيش السوداني من الفاشر لتجنب المزيد من الدمار، وسط مخاوف من أعمال انتقامية واحتجاز مدنيين فارين، مع نزوح نحو 26 ألف شخص بسبب المعارك.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الأخير عبر، الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء تفاقم الصراع في السودان، داعياً إلى إيصال المساعدات الإنسانية بأمان. وقال المتحدث الأممي في بيان: "يندد الأمين العام بشدة بالتقارير الواردة بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان في الفاشر، بما في ذلك الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، فضلاً عن العنف القائم على النوع والهجمات ذات الدوافع العرقية وسوء المعاملة".

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حذّر، الاثنين، من أن مدينة الفاشر في "وضع حرج للغاية"، مع تزايد خطر "الانتهاكات والفظائع ذات الدوافع الإثنية" بعد إعلان مليشيا الدعم السريع سيطرتها عليها. وقال فولكر تورك، في بيان، إن "خطر وقوع انتهاكات وفظائع واسعة النطاق بدوافع إثنية في الفاشر يتزايد يوماً بعد يوم"، داعياً إلى "تحرك عاجل وملموس لضمان حماية المدنيين وتأمين ممرات آمنة للراغبين في الفرار إلى مناطق أكثر أمناً". وأفاد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن مكتبه تلقى تقارير عن عمليات إعدام ميداني بحق مدنيين حاولوا الفرار، مع وجود أدلة تشير إلى دوافع إثنية.

وأثار تقدم قوات الدعم السريع في الأيام الماضية مخاوف من أعمال انتقامية محتملة بحق نحو 250 ألف شخص لا يزالون في الفاشر، وسط تحذيرات من تصاعد القتال في مناطق أخرى من البلاد، في وقت قال شهود ومصادر إنسانية وعسكرية لوكالة رويترز، الاثنين، إن مقاتلي الدعم السريع يحتجزون مدنيين فارين في بلدات وقرى مجاورة منذ إعلان القوات سيطرتها على مقر الجيش في الفاشر الأحد. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن المعارك أدت إلى نزوح نحو 26 ألف شخص.

وكان رئيس مجلس السيادة في السودان والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان قد أقرّ، مساء الاثنين، بانسحاب الجيش من الفاشر. وقال البرهان إن القيادة الموجودة في المدينة بما فيها لجنة الأمن قررت مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير وهجوم وقتل للمدنيين على يد مليشيا الدعم السريع. وأضاف أن الجيش وافق على المغادرة لتجنيب بقية المواطنين والمدينة الدمار. وذكر البرهان في خطاب مصور، الاثنين، أن ما حدث في مدينة الفاشر، التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع عقب معارك ضارية الأحد، هي محطة من محطات العمليات العسكرية التي فرضت على الجيش والشعب السوداني.

(رويترز، العربي الجديد)