- أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال زيارته لدمشق، على تضامن الأمم المتحدة مع سورية، مشيراً إلى ضرورة وقف انتهاكات إسرائيل لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوري. - شدد غوتيريس على أهمية التغيير السياسي في سورية لتحسين حياة المواطنين، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستظل شريكاً ثابتاً لدعم المرحلة الانتقالية، مع التركيز على العدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم المرتكبة. - أشار غوتيريس إلى أن المساعدات الأممية تغطي فقط 20% من احتياجات السوريين، داعياً المجتمع الدولي لمواصلة الدعم، وأعرب عن إعجابه بشجاعة السوريين وتقدمهم في مسار الانتقال السياسي.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي يزور دمشق، عن تضامن الأمم المتحدة مع سورية، مشيراً إلى أنّ انتهاكات إسرائيل لاتفاق فضّ الاشتباك مع سورية لعام 1974 "غير مقبولة ويجب أن تتوقف". ولفت غوتيريس خلال مؤتمر صحافي، الأحد، إلى أن الشعب السوري "عانى أهوالاً كبيرة خلال السنوات الماضية، لكن تلك المعاناة لم تكسر عزيمته، بل أظهر قدرة استثنائية على الصمود رغم الظروف الصعبة"، معرباً عن أمله بأن ينعم جميع السوريين بالأمن والاستقرار.

وبينما أكد أن سورية ستبقى دعامة من دعائم الاستقرار في المنطقة، بين غوتيريس أن المهمة الأساسية تتمثل في ترجمة التغيير السياسي إلى تحسّن ملموس في حياة الناس، بحيث يشعر كل سوري بأنه شريك على قدم المساواة في مستقبل بلده. وأكد أن الأمم المتحدة ستبقى شريكاً ثابتاً للشعب السوري، وأنه مصمم على بذل كل ما من شأنه دعم المرحلة الانتقالية، "التي تسير في الاتجاه الصحيح وتحظى بدعم المجتمع الدولي".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات المحددة التي اتخذتها الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في سورية؟ ما هي طبيعة المساعدات الأممية التي تقدمها الأمم المتحدة للشعب السوري حالياً؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن عملية العدالة الانتقالية جارية، وأن المساءلة يجب أن تشمل جميع الجرائم التي ارتكبت خلال الأعوام الماضية. وفي الشق الإنساني، بيّن غوتيريس أن المساعدات الأممية لا تستجيب حالياً إلّا لنحو 20% فقط من احتياجات الشعب السوري، لافتاً إلى أنه لا ينبغي أن يتحمل السوريون عبء التعافي بمفردهم، وأن على المجتمع الدولي مواصلة دعمهم. وقال إنه شعر بالرعب خلال زيارته لسجن صيدنايا، قرب دمشق، بسبب ما شهده من جرائم قتل وتعذيب بحق عشرات الآلاف، لكنه لمس في المقابل شجاعة السوريين وما تحقق من تقدم ملحوظ في مسار الانتقال السياسي.

وأبدى غوتيريس إعجابه برئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك، ولفت إلى أن اللقاء معه منحه فكرة عن طبيعة العمل الذي يقوم به المجلس.

غوتيريس: يجب أن تتوقف انتهاكات إسرائيل لاتفاق فضّ الاشتباك

إلى ذلك، أكد غوتيريس في منشور على منصة "إكس"، أن انتهاكات إسرائيل لاتفاق فضّ الاشتباك مع سورية لعام 1974 "غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، وأضاف "يجب احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها كلياً"، وتابع: "انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، معلناً عن تقديم تقرير لمجلس الأمن في نهاية الشهر بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في سورية.