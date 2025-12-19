غوتيريس: نحتاج وقفاً دائماً لإطلاق النار لتحسين الوضع في غزة

- أشار أنطونيو غوتيريس إلى تحسن الوضع الإنساني في غزة مع تراجع المجاعة، حيث تقدم الأمم المتحدة دعماً كبيراً من خلال توفير وجبات يومية وتحسين إمدادات المياه والمرافق الصحية، لكنه حذر من هشاشة هذه المكاسب. - شدد غوتيريس على الحاجة لمزيد من المساعدات وإزالة القيود الإسرائيلية، مؤكداً على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح المعابر لدعم المخابز والمستشفيات وتطعيم الأطفال. - حذر غوتيريس من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بسبب العنف ومصادرة الأراضي، داعياً إلى الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق حل الدولتين.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الجمعة، إن تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) الصادر حول غزة يشير إلى تراجع المجاعة فيها. وجاء ذلك خلال إحاطة صحافية مقتضبة قدمها أمام الصحافيين المعتمدين لدى مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك.

"تحسن في الوضع الإنساني ولكن..."

وأضاف غوتيريس حول التقرير: "يستطيع عدد أكبر بكثير من الناس الحصول على الغذاء الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة". وتوقف عند جهود الأمم المتحدة، وقال إنها تقوم بـ"إعداد أكثر من 1,5 مليون وجبة ساخنة يومياً، ونقوم بتوصيل سلال المساعدات الغذائية العامة في جميع أنحاء غزة. وازدادت نسبة المياه النظيفة التي تصل إلى المجتمعات المحلية. كما أعادت بعض المرافق الصحية فتح أبوابها". ثم توقف عند "تقديم الأمم المتحدة، وفي أعقاب العواصف الشتوية القاسية، الخيام والبطانيات والملابس وغيرها من أشكال الدعم".

ورأى غوتيريس أن ذلك يدل على "العمل الدؤوب للعاملين في المجال الإنساني والدول الأعضاء، إلى جانب تحسّن التعاون من جانب مركز التنسيق المدني العسكري". واستدرك ملاحظاً أن "المكاسب" من تلك المساعدات التي سمح بدخولها "هشة - بل هشة بشكل خطير. فمن المتوقع أن يواجه 1,6 مليون شخص في غزة - أي أكثر من 75% من السكان - مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد ومخاطر سوء تغذية حرجة".

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن حزنه من رؤية "الحجم المستمر للمعاناة الإنسانية في غزة. فالعائلات تتحمل ما لا يطاق. يُجبر الأطفال على النوم في خيام غمرتها المياه. وتنهار المباني - التي تضررت بالفعل بسبب القصف - تحت وطأة الأمطار والرياح، ما يحصد المزيد من أرواح المدنيين". ثم تحدث عن نقص الإمدادات الشديد، وقال: "تكابد خدمات المياه والصرف الصحي والمستشفيات والمخابز للتعافي من الدمار ونقص الإمدادات واستمرار القيود المفروضة على ما يمكن أن يدخل غزة". وأضاف: "في أكثر من نصف قطاع غزة، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة، لا يزال يتعذر الوصول إلى الأراضي الزراعية وإلى أحياء بكاملها. وتستمر الضربات والأعمال القتالية، ما يزيد أكثر من خسائر هذه الحرب في صفوف المدنيين ويعرض فرقنا لخطر جسيم".

الحاجة لمزيد من المساعدات وإزالة القيود الإسرائيلية

وتحدث غوتيريس عن جهود الأمم المتحدة: "منذ أكتوبر/تشرين الأول، بذلنا كل ما في وسعنا لإبقاء شرايين الحياة قائمة بتقديم الدعم للمخابز، وتقديم ملايين الوجبات، وإعادة فتح مراكز التغذية، وإعادة تأهيل المستشفيات، وتطعيم الأطفال، وإزالة الأنقاض، وترميم خطوط المياه"، مستدركاً: "لكن الاحتياجات تتزايد بوتيرة أسرع من المساعدات المسموح بدخولها".

وحول ما تحتاجه الأمم المتحدة لتحسين الوضع، قال: "نحن بحاجة إلى وقف دائم حقاً لإطلاق النار. ونحن بحاجة إلى مزيد من المعابر، ورفع القيود المفروضة على المواد الحيوية، وإزالة التعقيدات البيروقراطية، وطرق آمنة داخل غزة، وتمويل مستدام، ووصول غير مقيّد - بما في ذلك للمنظمات غير الحكومية".

الوضع في الضفة

وحذر غوتيريس من تدهور الأوضاع في الضفة مؤكداً: "لا يمكننا أن نغفل عن التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية، حيث يواجه الفلسطينيون عنف المستوطنين الإسرائيليين المتصاعد، ومصادرة الأراضي، وعمليات الهدم، والقيود المشددة على الحركة. لقد أصبح عشرات الآلاف بلا مأوى في أعقاب العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية".

القانون الدولي وفتوى المحكمة الدولية

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة الالتزام والحفاظ على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما لفت الانتباه إلى أنه "يجب تنفيذ التدابير والقرارات التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية. هذه أمور ملزِمة وينبغي تنفيذها". وشرح في هذا السياق: "كان الرأي الاستشاري للمحكمة الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025 واضحاً: إسرائيل ملزمة بالسماح بتسهيل المساعدات الإنسانية، والتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ ولاياتنا، واحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح".

ثم كرر الأمين العام دعمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "التي تقوم بدور لا غنى عنه في خدمة الشعب الفلسطيني في غزة وفي أماكن أخرى في المنطقة". وشدد على المعاناة التي يشهدها الفلسطينيون والأزمة الإنسانية، وقال إنها "ناجمة عن قرارات بشرية. ويمكن حلها بخيارات بشرية إذا كانت هناك إرادة سياسية للتحرك". وتحدث عن ضرورة "أن تنتهي هذه المعاناة الجائرة وطويلة الأمد. ويحتاج الفلسطينيون إلى أفق من الأمل. ويجب تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل. ويجب وقف هذه الدوامة التي لا تنتهي من العنف. ويجب تمهيد السبيل لمسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".