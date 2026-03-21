غوتيريس: "مجلس السلام" ليس وسيلة فعالة لإدارة الأزمات

رحب الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريس بهدف "مجلس السلام" في غزة الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتمثل بتمويل العناصر الأساسية وتوفيرها لخطة إعادة إعمار غزة من أجل إعادة بناء المنازل والبنية التحتية الفلسطينية. وقال في حديث لموقع بوليتيكو الإخباري، اليوم السبت: "هناك هدف حدده مجلس الأمن واعتمده، ونحن نتعاون بنشاط مع الهياكل التي أنشأها مجلس السلام"، مؤكداً أنه لا يرى أي حاجة للمجلس بخلاف خطة إعادة إعمار غزة، وأنه ليس وسيلة فعالة لإدارة الأزمات.

وقال غوتيريس في هذا الصدد: "كل شيء آخر هو مشروع شخصي للرئيس ترامب، يسيطر فيه سيطرة كاملة على كل شيء"، معتبراً أن هذه "ليست الطريقة الفعالة لمعالجة المشاكل الجسيمة التي نواجهها الآن"، قائلاً: "علينا أن نكون واضحين بشأن القانون الدولي، وأن نكون واضحين بشأن قيم ميثاق الأمم المتحدة. هذا أمر أساسي في أي مبادرة سلام". وجاءت تصريحات غوتيريس خلال زيارته بروكسل لحضور اجتماع المجلس الأوروبي الذي ركز بشكل كبير على الحرب على إيران. وقال غوتيريس إنه لم يتحدث إلى ترامب منذ بدء الحرب، لكنه تحدث مع آخرين في الإدارة رفض الكشف عن هويتهم.

ودافع الأمين العام بقوة عن دور الأمم المتحدة في النزاعات، مثل أزمة مضيق هرمز، مشيراً إلى إمكانية أن تكون منظمته جزءاً من خطة لخفض حدة الهجمات والضربات الانتقامية، وحماية الممر المائي الحيوي. واستشهد بدور المنظمة في وساطة مبادرة البحر الأسود، التي سمحت بتصدير المواد الغذائية والأسمدة الأوكرانية عبر ممر إنساني اعتباراً من يوليو/ تموز 2022، التي استمرت لمدة عام قبل أن تسحب روسيا دعمها.

وقال: "هدفي الرئيسي معرفة ما إذا كان من الممكن تهيئة ظروف في مضيق هرمز مماثلة لما كان موجوداً في الماضي"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة على اتصال مع جهات فاعلة رئيسية في الخليج وكذلك المجلس الأوروبي. وأضاف: "بالطبع، إنه سياق مختلف. سيكون حلاً مختلفاً. لكننا نرغب في أن نكون مفيدين، ونحن على استعداد لإدارة النظام. لدينا فرق عمل مُشكّلة لهذا الغرض. لكننا نُفضّل العمل مباشرة مع الولايات المتحدة والدول الأخرى".

ويأتي تصريح غوتيريس، في وقت يضغط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحلفاء والدول الصديقة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، الممر الحيوي المغلق إلى حدّ كبير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف من التضخم. واتهم ترامب بعض الحلفاء الغربيين بالجحود، بعدما رفضت عدة دول طلبه بإرسال سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط عبر المضيق.

(رويترز، العربي الجديد)