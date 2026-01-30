- وصف أنطونيو غوتيريس العام الحالي بالفوضوي، محذراً من الانقسامات الجيوسياسية ووباء الإفلات من العقاب، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات وتجنب ردات الفعل الخطيرة. - أكد غوتيريس التزام الأمم المتحدة بدعم غزة وزيادة المساعدات الإنسانية، مع ضرورة محاسبة إسرائيل ومعارضة تقويض حل الدولتين، مشيراً إلى جهود وقف إطلاق النار في السودان وتسهيل المساعدات. - دعا غوتيريس إلى تجديد النظام العالمي وتعزيز المؤسسات متعددة الأطراف لمواجهة التحديات مثل التغير المناخي، مشدداً على التنمية المستدامة وإصلاح الهيكل المالي ودعم الدول المتضررة.

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، العام الحالي بأنه مليء بالفوضى والمفاجآت المتواصلة، محذراً من وجود العديد من العوامل "المزعزعة للاستقرار"، ومشيراً إلى أن الأفعال المتهورة سياسياً قد تؤدي إلى ردات فعل خطيرة يصعب التنبؤ بها، "إذ تتضاعف بفعل الانقسامات الجيوسياسية وتتفاقم بسبب وباء الإفلات من العقاب". وجاءت تصريحات غوتيريس خلال مؤتمر صحافي عقده في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.

"ما زلنا في غزة ونعمل هناك"

وفي رده على أسئلة "العربي الجديد" بشأن موقفه من مبادرة "مجلس السلام" التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما إذا كان يرى أنها قد تؤدي إلى إضعاف الأمم المتحدة ونظامها، قال غوتيريس: "في واقع الحال ما زلنا في غزة ونعمل هناك. كما أن الحقيقة هي أن المساعدات الإنسانية شهدت زيادة هائلة منذ وقف إطلاق النار". وأوضح أن "نقاشاً طويلاً دار حول هذه المسألة، إذ كانت إسرائيل تزعم عدم وجود مساعدات إنسانية في غزة بسبب عدم كفاءة الأمم المتحدة، بينما كانت أطراف أخرى تقول إن عدم وصول المساعدات الإنسانية كان سببه العقبات التي وضعتها إسرائيل".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة "وجود تزايد كبير في المساعدات الإنسانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها "ليست كافية". وأردف قائلاً: "الأمر لا يقتصر على الغذاء فحسب، بل يشمل السكن والمأوى والعديد من الاحتياجات الأخرى التي لا تزال غير متوفرة. ومع ذلك، فقد شهدت المساعدات الإنسانية زيادة ملحوظة، ونحن ملتزمون تماماً بمواصلة الجهود وتذليل جميع العقبات، ونحن منخرطون بشكل كامل في دعم غزة".

ورداً على سؤال آخر حول حماية منشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومحاسبة إسرائيل على مقتل أكثر من ثلاثمئة فلسطيني يعملون مع الوكالة، قال غوتيريس: "فيما يتعلق بما تفعله إسرائيل بالمباني، فقد اتخذنا مواقف إدانة واضحة للغاية، وتصرفنا بناءً على ذلك وفقاً للمواقف التي تبنتها محكمة العدل الدولية". وأضاف: "من جهة أخرى، لن نتوقف عن بذل كل ما في وسعنا لضمان أن تتمكن "أونروا"، على الرغم من جميع الصعوبات والعقبات، من تقديم الدعم الحيوي الذي تقدمه للشعب، ونطالب بالمساءلة فيما يتعلق بمقتل 380 من موظفي الأونروا". وشدد الأمين العام على معارضة الأمم المتحدة لأي جهود تقوم بها إسرائيل لتقويض حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعمليات الهدم، وعنف المستوطنين.

"نحن منخرطون بشكل كبير في السودان"

أما في ما يخص السودان، فقال غوتيريس: "نحن منخرطون بشكل كبير في السودان، بما في ذلك جهود رمطان لعمامرة، مبعوثي الشخصي إلى السودان، وهو منخرط بشكل كبير في سلسلة من الاتصالات". وأوضح أن "هدفنا في هذه المرحلة هو تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مؤقت على الأقل، ولنزع السلاح في بعض المناطق، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود"، مضيفاً: "بالطبع، هذا ليس حلاً للمشكلة، لكنه يهدف إلى التخفيف من الآثار المأساوية والرهيبة على الشعب السوداني".

وتابع: "عندما عملت مفوضاً لشؤون اللاجئين، رأيت الشعب السوداني في غاية الكرم، إذ استضاف لاجئين من دول مجاورة مختلفة، وتقاسم معهم ما يملك، بل أحياناً ما لا يملك". وأضاف: "لذلك فإن معاناة الشعب السوداني تؤلمني بشدة، لكن دعونا نكون صريحين، فقد أصبح السودان ساحة صراع تتلاعب فيها جهات فاعلة دولية متعددة، ما يجعل من الصعب للغاية على السودانيين أنفسهم التوحد". وأضاف غوتيريس: "من بين الأمور التي سنسعى جاهدين للقيام بها الحد من قدرة الجهات الخارجية على التدخل في الوضع السوداني، ولا سيما من خلال إمدادهم بالأسلحة وممارسات أخرى تفاقم هذه المأساة الإنسانية الكبيرة".

إصلاح النظام الدولي والمناخ والتنمية

وفي سياق أوسع، سلط الأمين العام الضوء على استمرار "انتهاك القانون الدولي"، مشيراً إلى أن "التعاون يتآكل، والمؤسسات متعددة الأطراف تتعرض لهجوم على جبهات عديدة". وقال: "عندما لا تُقابل الإجراءات الخطيرة بردة فعل مناسبة، يختل استقرار النظام الدولي. إن الإفلات من العقاب هو المحرك للصراعات الحالية، إذ يغذي التصعيد، ويوسع نطاق انعدام الثقة، ويفتح الأبواب على مصراعيها أمام الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار لتتدخل من كل حدب وصوب".

وفي السياق نفسه، تطرق غوتيريس إلى تقليص المساعدات الإنسانية، محذراً من أنه "يؤدي إلى سلسلة من ردات الفعل المتتابعة من اليأس والنزوح والموت"، في وقت تتفاقم فيه أوجه عدم المساواة التي تُزعزع استقرار المجتمعات. أما في ما يتعلق بالتغير المناخي، فقال إن "كل فعل يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب يثير ردة فعل عنيفة تتمثل في العواصف وحرائق الغابات والأعاصير والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار".

وعلى صعيد التكنولوجيا، قال غوتيريس: "نشهد ربما أعظم تحول في موازين القوة في عصرنا، ليس من الحكومات إلى الشعوب، بل من الحكومات إلى شركات التكنولوجيا الخاصة". وأضاف: "عندما تعمل التقنيات التي تشكل السلوك والانتخابات والأسواق وحتى الصراعات دون ضوابط، لا تكون النتيجة الابتكار، بل عدم الاستقرار". وفي هذا الإطار، أكد ضرورة تجديد النظام العالمي الذي ما زال يعكس "الهياكل الاقتصادية والسلطوية التي كانت سائدة قبل 80 عاماً". وقال: "العالم يتغير، فكل يوم تتراجع حصة المجموعة التقليدية من الاقتصادات المتقدمة من النشاط الاقتصادي العالمي، بهدوء وتدريجياً، ولكن بشكل لا يمكن إنكاره".

وشدد على أن الأمم المتحدة "تعمل للمساعدة في وضع إطار للحوكمة، من خلال حوار عالمي في الأمم المتحدة، ودعم بناء القدرات، واللجنة العلمية الدولية الجديدة المعنية بالذكاء الاصطناعي". وأضاف: "سأقدم قريباً إلى الجمعية العامة قائمة تضم 40 اسماً لأعضاء اللجنة المقترحين"، داعياً إلى "إنشاء صندوق عالمي لتنمية قدرات الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية، برأسمال مستهدف قدره 3 مليارات دولار"، مؤكداً أنه "مع بداية هذا العام، نحن عازمون على اتخاذ إجراءات تُحدث نتائج ملموسة وإيجابية، كما دعا إليه ميثاق المستقبل".

وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، تتوسع الاقتصادات الناشئة نطاقاً وتأثيراً وثقة، كما تتجاوز ديناميات التجارة بين دول الجنوب تدفقات التجارة التقليدية بين دول الشمال، "ومع ذلك، لا تزال هياكلنا ومؤسساتنا وافتراضاتنا وعادات تعاوننا مرتبطة بزمن مضى، ويجب أن يتغير هذا، وأن تعكس هياكلنا ومؤسساتنا تعقيد هذه الأوقات والواقع الجديد وما يحمله من فرص".

وأكد غوتيريس أن "المشكلات العالمية لن تُحل من خلال هيمنة قوة واحدة على القرار"، كما أنها "لن تُحل بتقسيم العالم بين قوتين عظميين إلى مناطق نفوذ متنافسة". ولاحظ أن "التعددية القطبية، في حد ذاتها، لا تضمن الاستقرار أو السلام"، مستشهداً بأوروبا قبل الحرب العالمية الأولى، التي كانت متعددة الأقطاب، لكن في غياب مؤسسات متعددة الأطراف فعالة كانت النتيجة المواجهة والحرب. وأوضح أن "تحقيق التوازن والازدهار والسلام في عالم متعدد الأقطاب يتطلب مؤسسات متعددة الأطراف قوية، ترتكز شرعيتها على المسؤولية والقيم المشتركة".

وشدد على أنه "على الرغم من أن الهياكل الدولية قد تكون عفا عليها الزمن، فإن القيم ما زالت قائمة". وقال: "لقد كُتب ميثاق الأمم المتحدة على يد أناس أنهكتهم الحرب وأثقلتهم جراحها، وأدركوا أن القيم المكرسة في وثائقنا التأسيسية ليست مجرد مفاهيم مسامية أو آمال مثالية، بل هي الشرط الأساسي للسلام الدائم والعدالة المستمرة. فالقيم مهمة حقاً، والناس يخاطرون بكل شيء لتطبيق هذه القيم على أرض الواقع".

وأكد غوتيريس أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم "من دون تنمية"، مشيراً إلى العمل على تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإصرار على إصلاح الهيكل المالي العالمي. وقال إن ذلك "يشمل إنهاء حلقة الديون الخانقة، ومضاعفة القدرة الإقراضية لبنوك التنمية متعددة الأطراف ثلاث مرات، وضمان مشاركة عادلة ونفوذ حقيقي للدول النامية في المؤسسات المالية العالمية".

وفي ما يتعلق بالتغير المناخي، قال: "ندرك أن درجات الحرارة العالمية تجاوزت عتبة 1.5 درجة مئوية"، مشدداً على أن ذلك يتطلب "أهدافاً أكثر طموحاً، تبدأ بتخفيضات جذرية في الانبعاثات خلال هذا العقد، وانتقالاً عادلاً ومنظماً ومنصفاً من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة". وأكد ضرورة "تقديم دعم أكبر بكثير للدول التي تواجه كوارث المناخ، وتوسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر".