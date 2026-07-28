غوتيريس في قبرص سعياً لإحياء محادثات إعادة التوحيد

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى قبرص ليل الاثنين- الثلاثاء، وبدأ اجتماعات منفصلة مع المسؤولين القبارصة، في محاولة لإحياء محادثات إعادة التوحيد بعد تسع سنوات من انهيارها. وهذه الزيارة هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى الجزيرة منذ زيارة سلف غوتيريس، بان كي مون عام 2010.

وعقب وصوله، كتب غوتيريس على منصة "إكس"، "وصلت للتو الى قبرص تأكيداً التزامي بدعم مساعي المجتمعين القبرصيين للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للقضية القبرصية"، وتابع "الأمم المتحدة ليست هي القادرة على فرض السلام، بل مهمة بنائه تقع على عاتق القبارصة وحدهم وعبر قادتهم".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه إحياء محادثات إعادة التوحيد في قبرص؟ ما هي الآليات التي يمكن للقبارصة استخدامها لبناء السلام بشكل مستقل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويلتقي غوتيريس، الثلاثاء، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وزعيم "جمهورية شمال قبرص التركية" توفان إرهومان الذي انتخب في أكتوبر/تشرين الأول، كلاً على حدة على جانبي خط وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يمضي الأمين العام الساعات التالية في عقد لقاءات مع المجتمع المدني القبرصي ومجموعات أخرى، قبل استضافة خريستودوليدس وإرهومان على مأدبة عشاء مشتركة، على أن يعقد المسؤولون اجتماعاً ثلاثياً الأربعاء.

وتنتظر وسائل الإعلام القبرصية بفارغ الصبر، "لحظة الحقيقة" عندما يشرح غوتيريس نتائج جهوده في مؤتمر صحافي يوم غد الأربعاء. وبحسب المراقبين السياسيين، فإن سقف التوقعات بتحقيق تقدم ملموس منخفض للغاية.

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وتشهد قبرص انقساماً منذ عام 1974، بعدما شنّت تركيا عملية عسكرية شمال الجزيرة رداً على انقلاب في نيقوسيا بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان آنذاك. أما جمهورية شمال قبرص التركية التي جرى الإعلان عنها عام 1983، فتحظى باعتراف أنقرة منفردة. وفشلت عقود من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في إعادة التوحيد. وانهارت آخر جولة من محادثات السلام في مدينة كرانس مونتانا السويسرية في يوليو/تموز 2017.

وكان الزعيمان القبرصيان قد عقدا أول اجتماع بينهما في ديسمبر/كانون الأول، معلنين التزامهما بإحياء عملية السلام المتعثرة منذ فترة طويلة، بحضور مبعوثة غوتيريس، ماريا أنخيلا هولغين، التي أجرت محادثات مع كلٍ منهما تمهيداً لوصول الأمين العام.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)