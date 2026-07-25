غوتيريس في دمشق بأول زيارة للأمين العام للأمم المتحدة منذ 17 عاماً

- بدأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، زيارة تاريخية إلى سورية، هي الأولى منذ 17 عاماً، لتعزيز دعم الأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية وبناء دولة أكثر استقراراً وشمولاً. - يلتقي غوتيريس بالرئيس أحمد الشرع ومسؤولين آخرين، ويؤكد التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوري في هذه المرحلة الحاسمة، مع التركيز على التعافي وإرساء دعائم مستقبل مزدهر. - تشمل الزيارة لقاءات مع ممثلين للمجتمع المدني ومنظمات غير حكومية، وزيارة مقر قوة الأمم المتحدة في الجولان، وسط توترات مستمرة مع إسرائيل.

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم السبت، زيارة إلى سورية هي الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية منذ 17 عاماً، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس أحمد الشرع وعدد من المسؤولين، في إطار تأكيد دعم الأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية وجهود بناء دولة "أكثر استقراراً وشمولاً"، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وكان في استقبال غوتيريس والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وذلك في أول زيارة يجريها أمين عام للأمم المتحدة إلى سورية منذ عام 2009، حين زارها الأمين العام الأسبق بان كي مون. وتأتي الزيارة بعد أكثر من عام ونصف العام على تولي الرئيس أحمد الشرع قيادة البلاد، إثر إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يؤكد غوتيريس خلال زيارته التي تستمر حتى الاثنين ويتخللها لقاء الشرع، دعم الأمم المتحدة لمرحلة الانتقال السياسي بعد أكثر من 13 عاماً من حرب مدمّرة أودت بحياة أكثر من نصف مليون سوري.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهداف الرئيسية التي يسعى غوتيريس لتحقيقها خلال زيارته لسورية؟ ما هي التحديات التي تواجه سورية في مرحلتها الانتقالية كما أشار إليها النص؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام سيشدد خلال الزيارة على أن "الفرصة المتاحة راهناً لا تقتصر على التعافي من النزاع فحسب، بل تشمل أيضاً إرساء دعائم لمستقبل سورية يتسم بمزيد من الاستقرار والشمول والازدهار لجميع السوريين". وكان نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، كلاوديو كوردوني، قد قال في وقت سابق، إن غوتيريس سيؤكد من دمشق "التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة السورية والشعب السوري في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ سورية".

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وإلى جانب لقائه الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، يعتزم غوتيريس لقاء ممثلين للمجتمع المدني ومنظمات غير حكومية تدعم قضايا المرأة، وزيارة مقر قوة الأمم المتحدة لمراقبة قوات فض الاشتباك (أندوف) التي تتمركز في المنطقة العازلة في الجولان منذ العام 1974 لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسورية.

وعقب إطاحة الأسد، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية على أهداف عسكرية في سورية وتوغلت قواتها خارج المنطقة العازلة، حيث أعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح، فيما يكرر مسؤولون إسرائيليون أن قواتهم لا تعتزم الانسحاب من تلك المنطقة. ورغم التوترات بينهما، عقد الطرفان السوري والإسرائيلي جولات تفاوض مباشر على مستوى وزاري، لكن ذلك لم يوقف هجمات إسرائيل التي نددت بها الأمم المتحدة ودول غربية بينها الولايات المتحدة.

إلى ذلك، زار وفد من مجلس الأمن الدولي سورية في ديسمبر/ كانون الأول، بعدما شارك الشرع في سبتمبر/ أيلول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصبح أول رئيس سوري منذ العام 1967 يلقي كلمة أمام المنظمة الدولية. كما زارها أيضاً عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بينهم مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

(العربي الجديد، فرانس برس)