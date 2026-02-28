- عقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً لمناقشة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التسوية السلمية واحترام القانون الدولي، مديناً الضربات العسكرية المتبادلة. - أعربت الدول الأعضاء عن مواقف متباينة؛ دعا السفير الفرنسي إلى التهدئة، بينما أكد مندوب إيران على حق الدفاع عن النفس، وأوضح المندوب الأميركي أن العمليات استهدفت القدرات الصاروخية الإيرانية. - حذر المندوب الروسي من تصعيد النزاع، وانتقد بريطانيا، بينما أدان مندوب البحرين الهجمات الإيرانية، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

عقد مجلس الأمن في نيويورك، هذه الليلة، اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في المنطقة والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ودعت للاجتماع كل من فرنسا وروسيا والصين وكولومبيا والبحرين، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن لدورته الحالية، وحضر الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بالإضافة إلى الدول الأعضاء والمعنية.

وقال غوتيريس، خلال الاجتماع، إن العالم "يشهد تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين"، محذراً من خطر أن تؤدي الأعمال العسكرية إلى "سلسلة من الأحداث الخارجة عن سيطرة أي جهة في أكثر مناطق العالم اضطراباً." وأضاف: "دعوني أكون واضحاً: لا بديل عملياً عن التسوية السلمية للنزاعات الدولية. لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا بالوسائل السلمية، بما في ذلك الحوار الجاد والمفاوضات". وأضاف: "يشكل ميثاق الأمم المتحدة الأساس لصون السلم والأمن الدوليين. وتنص المادة الثانية من الميثاق بوضوح على ما يلي: يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة".

وشدد غوتيريس على ضرورة "احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، لافتاً إلى أنه دان "الضربات العسكرية الواسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران". كما دان كذلك "الهجمات اللاحقة التي شنتها إيران، والتي انتهكت سيادة وسلامة أراضي البحرين والعراق والأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

ووصف غوتيريس الوضع على الأرض بأنه متقلب للغاية، مشيراً إلى وجود العديد من التقارير غير المؤكدة. وقال: "ما نعرفه هو أن نحو 20 مدينة في إيران، من بينها طهران وأصفهان وقم وشهريار وتبريز، تعرضت لهجمات. في طهران، وردت أنباء عن انفجارات ضخمة في المنطقة التي تضم القصر الرئاسي ومقر المرشد. أفادت التقارير بمقتل عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم، وفقاً لمصادر إسرائيلية. المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو ما لا يمكنني تأكيده. أُغلق المجال الجوي الإيراني، وتعاني البلاد من انقطاع شبه كامل للإنترنت. وأفادت التقارير بأن الهجمات أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، أسفرت غارة جوية عن مقتل 85 شخصاً على الأقل وإصابة عدد أكبر في مدرسة للبنات في ميناب بمحافظة هرمغان. كما وردت أنباء عن استهداف مدرسة في طهران، ما أسفر عن مقتل شخصين".

وأضاف: "يتزايد العمل العسكري بوتيرة متسارعة في المنطقة، مما يخلق وضعاً متقلباً وغير قابل للتنبؤ ويزيد من خطر سوء التقدير". ووفقاً لمصادر إسرائيلية، أُصيب 89 شخصاً في الغارات الإيرانية اللاحقة على إسرائيل، كما تأثرت مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت إيران أنها، رداً على الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية، استهدفت مواقع عسكرية أميركية في المنطقة. وشدد غوتيرس على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات.

أبرز مواقف الدول في مجلس الأمن

من جهته، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إن "المنطقة بحاجة إلى السلام، وتحقيقاً لذلك يتعين على إيران احترام التزاماتها الدولية". وأعرب عن قلق بلاده "إزاء اندلاع هذه الحرب الجديدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران"، داعياً إلى "نزع فتيل الحرب". ودان الضربات التي "شنتها إيران على عدد من دول المنطقة"، معتبراً أن الأحداث الأخيرة تندرج ضمن "مسعى إيران إلى حيازة برنامج نووي يزعزع الاستقرار، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشامل وقرارات مجلس الأمن". وشدد على ضرورة أن يتحد المجلس ويدعو إلى التهدئة.

ووصف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، هجمات إسرائيل والولايات المتحدة بأنها "عدوان"، واعتبر الرد الإيراني "حقاً مشروعاً في الدفاع عن النفس". واتهم المندوب الأميركي بـ"الكذب والتلاعب السياسي ومحاولة تغيير الحكومات في دول عدة". وأضاف: "لقد تواصلنا مع هذا المجلس والأمين العام ودعونا المجلس للتحرك، وللأسف لم تلق هذه المطالبات آذاناً صاغية". وتساءل عمّا إذا كان يحق لأي دولة، باستخدام القوة، تحديد المستقبل السياسي لدولة أخرى، مؤكداً أن "ما يحدث ضد بلادي هو عمل عدوان واضح". وشدد على أن بلاده تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأنها "ملتزمة باحترام سيادة الدول المجاورة وسلامة أراضيها". كما أكد أن إيران لا تزال تسعى "إلى الدبلوماسية والحوار للتوصل إلى اتفاق مستدام وعادل ومنصف"، متهماً الولايات المتحدة بأنها "خانت الدبلوماسية ولجأت إلى القوة".

وحذر المندوب الروسي، فاسيلي نيبنزيا، من أن الاعتداء الذي تعرضت له إيران يهدد بمزيد من التصعيد وقد يؤدي إلى انتشار النزاع خارجها. وانتقد بريطانيا، بصفتها رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، قائلاً إن "هناك محاولة من رئاسة المجلس البريطانية للتخفيف من أهمية الحدث العسكري، حيث عُقد الاجتماع تحت بند الحالة في الشرق الأوسط بدلاً من بند التهديد للسلم والأمن الدوليين كما طلبت روسيا والصين". واعتبر الهجمات الأميركية الإسرائيلية "عملاً عدوانياً عسكرياً غير مبرر ضد دولة عضو في الأمم المتحدة، ما ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي". وأضاف أن "إسرائيل والولايات المتحدة تتدخلان في الشؤون الداخلية لإيران وتدمران هذه الدولة التي لا يرضى الغرب عنها". ووصف العملية العسكرية بأنها "خيانة للدبلوماسية".

أما المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، فادعى أن العملية الأميركية استهدفت "أهدافاً محددة واستراتيجية، تتمثل في تفكيك القدرات الصاروخية التي تهدد الحلفاء، وإضعاف الأصول البحرية المستخدمة لزعزعة استقرار المياه الدولية، وتعطيل الآلية التي تسلح المليشيات بالوكالة، وضمان عدم تمكن النظام الإيراني من تهديد العالم بسلاح نووي". وأضاف أن "لا يمكن لأي دولة مسؤولة أن تتجاهل العدوان والعنف المستمرين". وتحدث عن "استمرار إيران في السعي وراء قدرات صاروخية متقدمة، إلى جانب رفضها التخلي عن طموحاتها النووية"، مؤكداً أن "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي". واعتبر أن الهجوم الأميركي جاء ضمن "إجراءات قانونية".

وقال مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال الرويعي، إن بلاده لم تتوقع يوماً أن تُستهدف في "هجمات جبانة وآثمة ودون مبرر". وأضاف: "باسم حكومة مملكة البحرين، أعرب عن إدانة بلادي الشديدة للاعتداءات الصاروخية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت حيوية ومناطق سكنية داخل حدود المملكة وأُطلقت من إيران". واعتبر أن ذلك "يشكل انتهاكاً لسيادة بلادي وسلامة أراضيها وأمن شعبها، واعتداء مباشراً وغير مبرر، ويخالف بشكل صارخ أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما يعد تهديداً بالغ الخطورة للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

وشنّت إسرائيل والولايات المتحدة، صباح اليوم السبت، هجوماً مشتركاً على إيران، استهدفتا خلاله العديد من المدن عبر غارات جوية مكثفة، ما أسفر عن عشرات الضحايا في سلسلة مجازر، أبزرها قصف مدرسة طالبات وسقوط 201 ضحية على الأقل.