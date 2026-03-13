غوتيريس في بيروت: لبنان جُرّ إلى حرب لم يخترها

- التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالرئيس اللبناني جوزاف عون لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة، مؤكدًا على تضامنه مع الشعب اللبناني وأهمية استعادة السيادة اللبنانية. - دعا الرئيس اللبناني إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية ودعم المجتمع الدولي للبنان، مشددًا على ضرورة الاهتمام بشؤون النازحين واستعداده للتفاوض رغم عدم تلقي رد من الطرف الآخر. - ناقش غوتيريس مع رئيس البرلمان نبيه بري تصاعد العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا على التزام لبنان بالقرار الأممي 1701، ويسعى غوتيريس لبحث سبل وقف التصعيد وتحقيق الاستقرار.

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الجمعة، جولته في بيروت، استهلها بلقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر بعبدا لبحث آخر التطورات العسكرية في ظلّ تسارعها ميدانياً، وسط مخاوف جدية من انزلاق الوضع أكثر أمنياً، مع توسّع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، خاصة في بيروت، والتوغلات البرية جنوباً وارتفاع منسوب التهديد للدولة اللبنانية بقصف بناها التحتية.

وقال غوتيريس لدى وصوله إلى بيروت حيث كانت ممثلة الأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت في استقباله، إنه يأتي بزيارة تضامنية مع الشعب اللبناني، الذي لم يختر الحرب هذه، بل جرى جرّه إليها، مؤكداً أنه لن يدخر لا هو ولا الأمم المتحدة أي جهد في السعي لمستقبل سلمي يستحقه لبنان وهذه المنطقة بشدة.

وقال غوتيريس بعد لقائه عون "أعرف أن الشعب اللبناني يعاني بقوة كبيرة، والمسلمون يعيشون فترة رمضان، والمسيحيون يعيشون فترة الصوم، هذه يجب أن تكون أوقات سلام، وتضامن، لكن لسوء الحظ، لبنان جُرّ إلى حرب لم يردها شعبه أن تحصل"، مضيفاً "أتمنى بقوة وكل صدق أنه في زيارتي التالية إلى لبنان سأتمكن من زيارة بلد يعمّ فيه السلام وحيث الدولة لديها أيضاً حصرية استخدام القوة، وتطبيق السيادة على كامل أراضيها".

وقال الرئيس اللبناني خلال استقباله غوتيريس إنه "يجب وقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحقيق وقف إطلاق النار للبحث في الخطوات التالية وفق المبادرة التي أطلقتها". ودعا عون إلى الاهتمام بشؤون النازحين، مقدّراً وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان ودعمها الدائم.

وشدد على أن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية سيؤثر على الاستقرار في المنطقة كلّها. وأبدى عون استعداده للتفاوض، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم نتلق جواباً من الطرف الآخر، مضيفاً "نتطلع إلى دعم المجتمع الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة".

ودعا غوتيريس حزب الله وإسرائيل إلى وقف إطلاق النار، وإيقاف الحرب وإعداد الطريق لإيجاد حلّ سيسمح ويتيح للبنان أن يكون دولة مستقلة تتمتع بالسيادة على كامل أراضيها وبسلطتها الحصرية لاستخدام القوة، مضيفاً "انتهى وقت وجود الفرق المسلّحة وحان وقت الدولة القوية".

بري يدعو لإلزام إسرائيل تطبيق اتفاق نوفمبر 2024

وعرض رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مع غوتيريس والوفد المرافق تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته على كافة المستويات، لا سيما ملف النزوح وتهجير مئات آلاف اللبنانيين قسراً عن منازلهم، إضافة لدور قوات اليونيفيل وما تتعرض له من اعتداءات إسرائيلية.

وجدّد بري، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أمام غوتيريس التأكيد على تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701، والذي لا بديل عن قوات اليونيفيل لتطبيقه بمؤازرة الجيش اللبناني، داعياً إلى وجوب إلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتطبيق اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

بدوره، قال غوتيريس: "علينا أن نضع حداً لهذه الحرب، ويجب أن يحصل وقف إطلاق نار فوري، ودعوتي وندائي لكلا الطرفين. دعونا نطبق وقف إطلاق نار فوري ونوقف هذا العذاب الكبير للشعب اللبناني، ولنتأكد جميعاً أنه ضمن وقف إطلاق النار ستكون هناك مفاوضات لضمان أن لبنان سيستعيد السيادة على أراضيه وأن يتم احترام سيادته، وفي الوقت نفسه أن تتمكن الدولة اللبنانية بكامل مكوناتها من أن تكون دولة قوية وتتمكن من ممارسة السيطرة على كل البلد". وأضاف: "يستطيع الشعب اللبناني أن يعتمد عليَّ وعلى الأمم المتحدة لكي نقوم بما بوسعنا وما هو ممكن لوضع حد لما يحصل".

وتأتي زيارة غوتيريس في مرحلة حساسة ودقيقة جداً يمرّ بها لبنان، أمنياً أولاً، إذ الحلول الدبلوماسية لا تزال تواجه رفضاً إسرائيلياً، مع تمسّك الاحتلال وبضوء أخضر أميركي بالخيار العسكري لإنهاء وجود حزب الله، ومواصلته عملياته المكثفة التي أسفرت حتى الساعة عن استشهاد أكثر من 680 شهيداً، واجتماعياً أيضاً، مع ارتفاع يومي يُسجَّل في عدد النازحين الذي قارب خط المليون، وهو يواجهون ظروفاً صعبة جداً، وقد بدأت تصل غالبية مراكز الإيواء، خاصة في بيروت لقدرتها الاستيعابية القصوى.

الزيارة، التي تستمرّ ثلاثة أيام، تشمل محطات عدة، منها جنوباً بزيارة مقر قيادة قوات اليونيفيل، بعدما كانت بلاسخارت في إسرائيل، إذ أجرت لقاءات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، حاملة معها بحسب المعطيات، مبادرة لبنان، التي تدعو بالدرجة الأولى إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل، وهو مسار يتمسّك به عون، ويدعو المجتمع الدولي للضغط باتجاهه، ولوقف العدوان الإسرائيلي.

ومن المرتقب أن ينقل غوتيريس أجواء الاتصالات والمشاورات واللقاءات التي تحصل في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، والعدوان على لبنان، والتي تؤشر حتى الساعة إلى أن إسرائيل ماضية في مسارها العسكري، جوياً وبرياً، لإنهاء وجود حزب الله "بنفسها"، بعد مماطلة الحكومة اللبنانية بنزع سلاحه، كما تدعي، ويتوقع أن يكثف الأمين العام عمله باتجاه بحث سبل وقف التصعيد وكيفية العودة إلى تطبيق القرارات الدولية أو تعديلها بما يعيد تثبيت الأمن والاستقرار.

وخلال زيارتها إسرائيل، التقت بلاسخارت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي قال الثلاثاء إنّ انخراط حزب الله في الحرب جاء نتيجة ضغط إيراني، مدعياً أن الهجمات التي انطلقت من الأراضي اللبنانية خلال الأسبوع الأخير فاقت في عددها تلك التي انطلقت من الأراضي الإيرانية. ولفت ساعر إلى أن إضعاف حزب الله يشكّل برأيه، مصلحة مشتركة لكل من إسرائيل ولبنان، مشدداً على أنه لا يوجد أي طرف في المجتمع الدولي يعمل على إيقاف حزب الله سوى إسرائيل.

ويوم الاثنين، أطلق عون مبادرة، تقوم أولاً على إرساء هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية على لبنان، وثانياً، المسارعة إلى تقديم الدعم اللوجستي الضروري للقوى المسلحة اللبنانية، وثالثاً، تقوم هذه القوى فوراً بالسيطرة على مناطق التوتر الأخير، ومصادرة كل سلاح منها، ونزع سلاح حزب الله ومخازنه ومستودعاته، وفق المعلومات والمعطيات الممكن توافرها لها، ورابعاً، وبشكل متزامن، يبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات مباشرة برعاية دولية، للتوصل إلى تنفيذ تفاصيل كلّ ما سبق.