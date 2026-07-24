غوتيريس: غزة تدفع ثمناً باهظاً والأوضاع الإنسانية تزداد تدهوراً

- حذّر أنطونيو غوتيريس من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في غزة، حيث يعاني المدنيون من العنف والظروف المعيشية القاسية، مع توقع ارتفاع انعدام الأمن الغذائي ليشمل 1.4 مليون شخص. - في الضفة الغربية، تتفاقم الأوضاع بسبب الضم الزاحف والتوسع الاستيطاني، مما يعقد جهود التسوية السلمية، مع تحديات مماثلة في السودان واليمن وأوكرانيا. - تواجه المؤسسات الأممية صعوبات في تقديم المساعدات بسبب العمليات العسكرية ونقص الإمدادات، مما يؤثر على الخدمات الحيوية، مع استمرار القيود على المعابر الحدودية.

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والتوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة. وجاء ذلك خلال إحاطة قدّمها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، تناولت تعزيز آليات التسوية السلمية للنزاعات حول العالم، في سياق قرار مجلس الأمن رقم 2788 (2025).

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز العراقيل التي تواجه العمليات الإنسانية في غزة حسب تقرير الأمين العام؟ ما هي نسبة السكان في غزة الذين يعانون من مستويات "أزمة" أو "أسوأ" من انعدام الأمن الغذائي الحاد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال غوتيريس: "لا يزال المدنيون في غزة يدفعون يومياً ثمناً باهظاً، رغم ما يُسمّى بوقف إطلاق النار، حيث يُقتل الناس في منازلهم، وداخل مجتمعاتهم، وأثناء ممارستهم حياتهم اليومية، وذلك في ظل تزايد سيطرة إسرائيل على القطاع." وأضاف: "بالتزامن مع ذلك، تظل الظروف المعيشية لا تُطاق، وتنتشر أمراض مروعة، في حين تواجه العمليات الإنسانية عراقيل شديدة. وقد سلّط تحليل للأمن الغذائي أصدرته المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الخميس، الضوء على هشاشة الوضع. ورغم الدور الحيوي للمساعدات الإنسانية في إنقاذ الأرواح، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة إلى 1.4 مليون نسمة، أي ما يعادل نحو 70% من السكان".

ولفت الأمين العام الانتباه إلى "القيود المفروضة على وصول المساعدات، واستمرار أعمال العنف. أما في الضفة الغربية المحتلة، فنشهد عملية ضم زاحف مصحوبة بالعنف، وتوسعاً استيطانياً، وعمليات عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق، وحالات تهجير على نطاق واسع." وتطرق غوتيريس في إحاطته كذلك إلى مناطق نزاع أخرى، مثل السودان واليمن وأوكرانيا، مشيراً إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يجعل التوصل إلى تسويات تفاوضية أكثر صعوبة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المؤسسات الأممية العاملة في المجال الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تواجه قيوداً شديدة ناجمة عن العمليات العسكرية، والقيود المفروضة على الوصول، ونقص الإمدادات الأساسية. وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يُعقد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف دوجاريك: "يؤثر ذلك بشكل مباشر في قدرة الدفاع المدني الفلسطيني على تشغيل المركبات، نظراً إلى نقص العديد من قطع الغيار وزيوت المحركات. كما حذّر شركاؤنا في المجال الإنساني من أن تدهور أوضاع الصحة الجنسية والإنجابية في غزة يعرّض النساء الحوامل لمخاطر متزايدة، إذ سُجلت قرابة أربعة آلاف حالة إجهاض خلال النصف الأول من هذا العام، وبلغت معدلات المضاعفات الشديدة لدى الأمهات 82 حالة لكل ألف ولادة، فضلاً عن إصابة أكثر من 57% من النساء الحوامل بفقر الدم".

وحول إزالة الأنقاض، قال: "أفاد شركاؤنا في المجال الإنساني بأنه تمت إزالة ما يقرب من 630 ألف طن من الأنقاض من الطرق ومرافق الخدمات الأساسية في جميع أنحاء غزة. غير أن هذه الكمية لا تمثل سوى جزء ضئيل من إجمالي الأنقاض المتراكمة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تتجاوز 60 مليون طن، إذ لا يزال الوصول إلى معظمها متعذراً".

وحول الجوع في غزة، قال: "إضافة إلى ما ذكره الأمين العام، فإن أحدث تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) يشير إلى أنه، على الرغم من تحسن إمكانية الوصول وتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، فإن معبراً واحداً فقط لا يزال مفتوحاً، وهو معبر كرم أبو سالم في جنوب القطاع، ما يحد بصورة واضحة من تدفق السلع الأساسية إلى غزة." وأشار إلى أن التقرير، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، يقدّر أن نحو 1.4 مليون شخص، أي حوالي 67% من سكان غزة، يعانون حالياً من مستويات "أزمة" أو مستويات "أسوأ" من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يندرج ضمن المرحلة الثالثة. ولفت الانتباه إلى أن ذلك "يمثل انخفاضاً مقارنة بنحو 1.6 مليون شخص، أو 77% من السكان، في أواخر عام 2025، مؤكداً أنه لا يزال هناك ما يقدّر بنحو 212 ألف شخص يعيشون في ظروف "طوارئ"، وهي المرحلة الرابعة (IPC 4)، حيث يقيم كثير منهم في مناطق قريبة من الخط الخاضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وهي مناطق تظل فيها عملية إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بالغة الصعوبة بالنسبة إلينا وإلى غيرنا".