غموض يلف قضية اختطاف الصحافية الأميركية في بغداد وسط صمت حكومي

- اختطفت الصحافية الأميركية شيلي كتلسون في بغداد، مما أثار تفاعلاً محلياً ودولياً وسط غموض حول مصيرها وصمت حكومي بشأن التحقيقات، مع تساؤلات حول دوافع العملية والجهات المسؤولة. - أطلقت الأجهزة الأمنية العراقية عمليات بحث واعتقلت أحد المشتبه بهم، بينما تتابع الاستخبارات التحقيقات دون تفاصيل إضافية، مما زاد الغموض حول الجهة الخاطفة وسط تقارير عن ضلوع جماعات مسلحة. - أثارت الحادثة ردود فعل دولية، حيث تتابع وزارة الخارجية الأميركية القضية بالتنسيق مع العراق، ودعت منظمات دولية للإفراج عن الصحافية، مما يضع حماية الإعلاميين في العراق تحت المجهر الدولي.

بعد ستة أيام على اختطاف الصحافية الأميركية شيلي كتلسون من وسط العاصمة العراقية بغداد، لا تزال القضية تثير تفاعلاً واسعاً محلياً ودولياً، في ظل غموض يحيط بمصيرها واستمرار الصمت الحكومي حيال تفاصيل التحقيقات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول دوافع العملية والجهات التي تقف خلفها.

وبحسب المعلومات الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية العراقية، فإن الصحافية الأميركية، وهي مراسلة مستقلة عرفت بتغطياتها الميدانية في مناطق النزاع بالمنطقة، تعرضت للاختطاف في 31 مارس/ آذار 2026 قرب مكان إقامتها في شارع السعدون وسط بغداد، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اعتراضها وإجبارها على الصعود إلى مركبة قبل نقلها إلى جهة مجهولة خارج العاصمة، في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة وأظهرت تنفيذ العملية خلال دقائق معدودة.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية إطلاق عمليات بحث وتعقب واسعة، أسفرت عن اعتقال أحد المشتبه بتورطهم في العملية بعد ملاحقة إحدى المركبات المستخدمة في الاختطاف، فيما تولت أجهزة الاستخبارات متابعة التحقيقات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بهوية الجهة الخاطفة أو مكان احتجاز الصحافية حتى الآن. وعلى الرغم من مرور أيام على الحادثة، لم تصدر الجهات الحكومية المختصة أي تحديثات رسمية جديدة، مكتفية بتأكيد استمرار الجهود الأمنية، في وقت ترفض فيه التعليق على مجريات التحقيق، الأمر الذي زاد من حالة الغموض والتكهنات، خاصة مع تداول تقارير تشير إلى احتمال ضلوع جماعات مسلحة مرتبطة بتوترات إقليمية متصاعدة في المنطقة.

وأثارت الحادثة ردات فعل دولية واسعة، إذ أكدت وزارة الخارجية الأميركية متابعتها الحثيثة للقضية بالتنسيق مع السلطات العراقية، فيما دعت منظمات دولية معنية بحرية الصحافة إلى الإفراج الفوري عنها وضمان سلامة الصحافيين العاملين في بيئات النزاع، محذرة من أن استمرار استهداف الإعلاميين يشكل تهديداً مباشراً لحرية العمل الصحافي في العراق. ومع استمرار الغموض حول مصير شيلي كتلسون، تتحول القضية تدريجياً إلى اختبار أمني وسياسي للحكومة العراقية، في ظل تصاعد الضغوط الدولية وتنامي المخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة شهدت اختطاف صحافيين أجانب، ما يضع ملف حماية الإعلاميين وبيئة العمل الصحافي في العراق مجدداً تحت مجهر المجتمع الدولي.

من جهته، قال رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية والإعلام عباس الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إن "تأخر ظهور معلومات رسمية أو نتائج أولية للتحقيقات يعكس تعقيداً أمنياً واضحاً في مسار القضية، وطبيعة عملية الاختطاف توحي بأنها عملية مخططة مسبقاً وليست حادثاً عشوائياً". وبيّن الجبوري أن "تنفيذ عملية الاختطاف في منطقة مركزية من العاصمة بغداد وخلال وقت قصير يدل على وجود مراقبة مسبقة لتحركات الصحافية، إضافة إلى امتلاك الجهة المنفذة مستوى من التنظيم والقدرة اللوجستية التي مكنتها من الانسحاب بسرعة خارج نطاق العاصمة دون ترك مؤشرات واضحة تقود إليها حتى الآن".

وأضاف أن "الصمت الحكومي الحالي قد يكون مرتبطاً بحساسية التحقيقات الجارية، خاصة إذا كانت الأجهزة الأمنية تتعامل مع خيوط استخبارية تتطلب السرية لتجنب تعريض حياة المختطفة للخطر أو التأثير على سير عمليات التعقب، والسلطات في مثل هذه القضايا غالباً ما تتجنب الإدلاء بتفاصيل علنية خلال المراحل الأولى، خصوصاً عندما تكون هناك احتمالات لتفاوض غير مباشر أو عمليات أمنية قيد التنفيذ".

وأكد أن "حادثة اختطاف صحافية أجنبية تحمل أبعاداً تتجاوز الجانب الجنائي، إذ يمكن أن تكون لها انعكاسات سياسية ودبلوماسية، نظراً إلى حساسية وجود صحافيين دوليين في مناطق تشهد توترات أمنية، الأمر الذي قد يضع الحكومة العراقية تحت ضغط دولي متزايد للإسراع بكشف ملابسات القضية وضمان سلامة المختطفة". وتابع الجبوري أن "طول فترة الغموض قد يفتح الباب أمام الشائعات والتفسيرات غير الدقيقة، ما يفرض ضرورة إدارة إعلامية متوازنة للأزمة، تقوم على تقديم معلومات مدروسة للرأي العام دون الإضرار بسير التحقيقات".