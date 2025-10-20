غموض يكتنف مفاوضات إنهاء الحرب في السودان

- تسعى اللجنة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، لدفع المفاوضات السياسية لإنهاء الصراع في السودان منذ أبريل 2023، لكن الخلافات بين الأطراف السودانية تعرقل التقدم. - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، استعداده للتفاوض بما يخدم مصلحة السودان، لكنه رفض الضغوط الخارجية، وذلك بعد زيارته لمصر ولقائه بالرئيس السيسي. - طرحت اللجنة الرباعية خريطة طريق جديدة تدعو إلى هدنة إنسانية وعملية انتقالية شاملة، لكن الانقسام السياسي يعيق التقدم، مع توقعات بتأثير الضغوط الدولية على مسار التفاوض.

وسط معارك متواصلة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 إبريل/نيسان 2023، يعود الحديث عن جهود لدفع المفاوضات السياسية لإنهاء هذا الصراع، خصوصاً عبر الجهود التي تبذلها اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات. لكن تلك الجهود تواجه خلافات في وجهات النظر بين الأطراف السودانية، بين مؤيد لإنهاء الحرب بشتى السبل، وبين رافض للتفاوض ومتمسك بالحسم العسكري، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية وسقوط ضحايا مدنيين كل يوم. وفي جديد التطورات حول المسار السياسي، برز كلام جديد لرئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

البرهان في مصر

، الذي قال: "لا تفاوض مع أي جهة كانت، سواء كانت رباعية أو غيرها، ونحن مستعدون للتفاوض بما يصلح السودان وينهي الحرب بصورة تعيد للسودان كرامته ووحدته، وتبعد احتمال حدوث أي تمرد". وتابع في خطاب خلال تقديمه واجب العزاء في أحد ضباط الجيش في مدينة عطبرة أول من أمس السبت: "من يسعَ للسلام ويضع مصلحة الشعب السوداني نصب عينيه، فإننا نرحب به. أما فرض السلام أو الحكومة على الشعب الذي يرفضها، فلن نقبله. دماء الشهداء غالية وذكية، وسنستمر في الطريق نحو تحقيق السلام".

وجاء حديث البرهان بعد زيارته مصر الأربعاء الماضي، حيث التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقشا سبل إنهاء الحرب في السودان. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في تصريحات صحافية عقب اللقاء، إنه جرت مناقشة تطورات الأوضاع الميدانية والجهود الدولية والإقليمية الرامية لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان. وأضاف أن اللقاء تناول أهمية الآلية الرباعية باعتبارها مظلة للسعي لتسوية الأزمة السودانية، ووقف الحرب، وتحقيق الاستقرار المطلوب، وقد أعرب الرئيسان عن التطلع لأن يسفر اجتماع الآلية الرباعية، الذي سيعقد في واشنطن في 24 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، عن نتائج ملموسة بغية التوصل إلى وقف الحرب وتسوية الأزمة.

مجدي عبد القيوم: الجيش السوداني عسكرياً أوشك على حسم المعركة

ويأتي حديث البرهان الجديد بعد طرح اللجنة الرباعية، في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، خريطة طريق جديدة لتسوية الأزمة في السودان، ودعت إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تعقبها عملية انتقالية شاملة في البلاد تُختتم خلال تسعة أشهر. كما شددت على أنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق للصراع، محذرة من أن الوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ومخاطر على السلام والأمن. وأكدت الدول الأربع في خريطتها أن مستقبل الحكم متروك للشعب السوداني ليقرره من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا تخضع لسيطرة أي طرف من الأطراف المتحاربة. وحذرت من أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع في حرب السودان يسهم في تكثيف النزاع وإطالته، ويساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، و"عليه، يُعدّ وقف الدعم العسكري الخارجي أمراً أساسياً لإنهاء النزاع".

وأحدث التوجه نحو التفاوض وضغوط اللجنة الرباعية على أطراف الصراع لإنهاء الحرب انقساماً في الساحة السياسية السودانية، إذ أيّدت قوى سياسية واسعة التفاوض وإنهاء الحرب، بينما رفضت أخرى ذلك متمسكة بالحسم العسكري، في وقت أبدى فيه عدد من أعضاء نظام الرئيس المخلوع عمر البشير تأييدهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثَ البرهان الأخير حول رفض التفاوض، حتى إن بعض الضباط المنتمين للحركة الإسلامية أرسلوا رسائل تهديد مبطنة في حال قبِل البرهان التفاوض مع قوات الدعم السريع أو القوى السياسية التي يتهمونها بالوقوف خلفها. لكن رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل قال إن اللجنة الرباعية تسير بخطى متناسقة وثابتة منذ يوليو/تموز الماضي، متوقعاً تنفيذ هدنة الأشهر الثلاثة التي اقترحتها اللجنة على أن تبدأ مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما توقع أن تتوقف الحرب نهائياً في يناير/كانون الثاني قبل نهاية الهدنة. واعتبر الفاضل في منشور على "إكس"، الخميس الماضي، أن موقف السيسي من وقف الحرب في السودان ظل ثابتاً وقد كان واضحاً وصريحاً في ختام مؤتمر الحوار في القاهرة في يوليو/تموز 2024، حينما دعا السودانيين للاتفاق فيما بينهم وإنهاء الحرب. وذكر الفاضل أن السيسي حقق اختراقاً بإقناعه البرهان بقبول الدخول في السلام.

في هذا الصدد، رأى المحلل السياسي مجدي عبد القيوم، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه سواء عبر مظلة الرباعية أو غيرها، فمن الطبيعي أن تكون هناك عملية تفاوض يدخلها أي طرف وفقاً لتوازن القوى الذي يحقق له مكاسب على الطاولة. وأضاف أن "الجيش السوداني عسكرياً أوشك على حسم المعركة في الميدان، لذا تنشط الجهات التي تقف وراء المليشيا (الدعم السريع) في الضغط على الحكومة لتمضي نحو الطاولة حتى تحتفظ للمليشيا وداعميها في تحالف "صمود" بشيء من التأثير في تشكيل المشهد السياسي، بعد أن فشلت في هزيمة الجيش أو بالأدق فشلت في تنفيذ المشروع الدولي في السودان". واعتبر أن "عدم وضوح الرؤية الكلية مردّه لتقاطع المصالح بين دول الرباعية، وبالتالي مواقفها، ومن الطبيعي ان يتحدث أي طرف عن شروط للتفاوض وهذا متصل بميزان القوى".



ماجد علي: كل المؤشرات تشير إلى أن خريطة اللجنة الرباعية ستمضي بدعم من ترامب

احتمال انتهاء حرب السودان

بدوره، قال القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان محمد ضياء الدين إن البرهان تحدث عن الموقف من "الرباعية الدولية" بعبارات حملت توازناً دقيقاً بين الرفض والمرونة، وقدّم رسائل مزدوجة مفتوحة على كل الاتجاهات، ما خلق قدراً من الالتباس لدى الكثير من المتابعين. وأضاف عبر صفحته على "فيسبوك": "بعض المراقبين رأوا في حديثه إعلاناً لرفض الرباعية، إلا أن لغة الخطاب تكشف عن محاولة أكروباتية للعب على حافة الموقف، تمهيداً لما يمكن وصفه بالهبوط الناعم". واعتبر أن البرهان رحّب بالجهود الدولية "الصادقة"، لكنه شدّد في الوقت نفسه على رفض "الإملاءات"، ما يجعله يرفض شكلاً ويقبل مضموناً، لافتاً إلى أن البرهان أراد أيضاً طمأنة "جماعته" بأنه لا يخضع للضغوط، مع الحفاظ على صورة الزعيم "السيادي والقائد العسكري الفذ"، وقد مهد الخطاب تدريجياً للانتقال من لغة الحرب إلى لغة التفاهم من دون إعلان صريح بذلك. وحسب ضياء الدين، فإن البرهان يسعى لتعديل موقعه من المجتمع الدولي وفي الوقت نفسه لا يريد أن يخسر "جماعته" في الداخل، على الأقل في الوقت الراهن.

أما الصحافي ماجد علي، فقال في حديث لـ"العربي الجديد" إن البرهان يرغب في إنهاء الحرب عبر التفاوض، لكن من الواضح أنه يتعرض لضغوط من المعسكر المناهض للقوى المدنية التي شاركت في إطاحة عمر البشير. وأضاف أن كل المؤشرات تشير إلى أن خريطة اللجنة الرباعية ستمضي بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، خصوصاً بعد إنجازه اتفاق غزة، متوقعاً أن يجرى تنفيذ الهدنة الإنسانية أولاً بسبب تفاقم الوضع الإنساني وانتشار الجوع والأمراض في المناطق المحاصرة أو التي تشهد عمليات عسكرية، على أن يُعلَن وقف إطلاق النار للتمهيد لمفاوضات مباشرة. وأشار إلى أن "الدعم السريع" تنتظر من جانبها التفاوض ولا يمكنها رفضه بسبب التقدم الميداني المستمر للجيش، إلى جانب تعرضها لضغوط كبيرة بسبب الانتهاكات التي ترتكبها بصورة يومية، وتابع: "الأشهر المتبقية من العام ستشهد تطورات كبيرة وربما يدخل العام الجديد وقد توقفت الحرب في السودان".