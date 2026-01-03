غموض وترقب في كاراكاس بعد اختطاف مادورو

- في عملية مفاجئة، اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، مما أثار حالة من الغموض والقلق في فنزويلا، حيث كانت البلاد تحتفل بعطلة الميلاد ورأس السنة. - رغم محاولات مادورو للتفاوض مع واشنطن، نفذت العملية بسرعة مذهلة، مستندة إلى اتهامات بتورطه في شبكات اتجار بالمخدرات، مما أثار شكوكاً حول تعاون داخلي. - دعت الحكومة الفنزويلية إلى التعبئة العامة، وسط غضب شعبي واسع واتهامات للولايات المتحدة بالعدوان، بينما تتجه الأنظار إلى ديلسي رودريغيز لتولي الرئاسة مؤقتاً.

يخيّم الغموض على المشهد في فنزويلا عقب ما جرى في الساعات الأولى من فجر اليوم في العاصمة كاراكاس، بعد هجوم مفاجئ نفذته الولايات المتحدة على منشآت وقواعد عسكرية، وأسفر عن اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا أديلا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك، بحسب ما كشف لاحقاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد جاءت العملية بينما كان الفنزويليون يعيشون أجواء عطلة الميلاد ورأس السنة.

ورغم رسائل التحدي التي واصل ترامب توجيهها إلى كاراكاس في الفترة الماضية، فإن كثيرين، بمن فيهم قيادات في الدولة والحزب الاشتراكي الحاكم، لم يتوقعوا خطوة من هذا النوع وبهذه السرعة. وكان مادورو نفسه قد أبدى في تصريحات وتلميحات أخيرة ثقته بأن الأمور ستنتهي إلى التفاوض والحوار، إذ أعلن الأربعاء الماضي استعداده للحديث مع ترامب وحل الخلافات بين البلدين، كما طرح إمكانية التوافق مع واشنطن على استثمار شركات أميركية في الثروة النفطية وحقول الطاقة الأخرى.

وفوجئ مسؤولون رفيعو المستوى بسرعة العملية العسكرية الأميركية التي لم تستغرق أكثر من ساعة، وبالنتيجة التي انتهت إليها باعتقال مادورو وزوجته ونقلهما على متن إحدى السفن إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما. وحاول ترامب إضفاء غطاء قانوني على العملية مستنداً إلى اتهامات تتعلق بتزعم مادورو شبكات اتجار بالمخدرات، ووجود مذكرة صادرة عن محكمة في نيويورك. وفي كاراكاس، سادت شكوك بأن العملية ما كانت لتنجح بهذه الطريقة من دون تعاون عنصر أو أكثر من الدائرة الأمنية الضيقة المحيطة بمادورو.

وأول ردات الفعل الرسمية جاءت من وزير الدفاع فلاديمير لوبيز الذي نجا من محاولة استهداف منزله، إذ أعلن التعبئة العامة ودعا المواطنين إلى تجنب الذعر والفوضى. كما طالبت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي يفترض أن تتولى الرئاسة مؤقتاً وفقاً للدستور، واشنطن بتأكيد أن مادورو وزوجته ما زالا على قيد الحياة.

وشهدت العاصمة ومدن فنزويلية أخرى تجمعات شعبية عكست حالة سخط وغضب لدى قطاعات واسعة من السكان، الذين اعتبروا العملية الأميركية عدواناً صريحاً على بلدهم ونوعاً من القرصنة. ولاقى هذا التوصيف صدى حتى لدى معارضين لسياسات مادورو وناشطين مستقلين.

وفي ظل الترقب الحذر لما قد تحمله الساعات والأيام المقبلة، يتردد في أوساط الحزب الاشتراكي أن ديلسي رودريغيز هي المؤهلة دستورياً لتولي منصب الرئاسة إلى حين إجراء انتخابات جديدة. غير أن شكوكاً واسعة تحيط بإمكانية مرور هذا الانتقال بسلاسة، خصوصاً في ضوء تقديرات بأن ترامب سيسعى، بعد اعتقال مادورو، إلى دعم وصول زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو إلى السلطة بنحو أو بآخر.