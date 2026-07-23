غموض حول مصير المعارض المصري محمود فتحي بعد اختفائه في طرابلس

- نفت مديرية أمن طرابلس علمها باختفاء المعارض المصري محمود فتحي وزوجته، وسط تضارب الروايات حول ظروف اختفائهما في العاصمة الليبية، حيث ذكرت تقارير احتجازهما من الفندق، بينما أشارت أخرى إلى اعتراض سيارتهما في الشارع. - يُعتبر فتحي من أبرز المعارضين المصريين بالخارج، وهو مهندس ورئيس حزب الفضيلة، وقد غادر مصر بعد 2013، وصدر بحقه أحكام غيابية بينها الإعدام في قضايا سياسية وأمنية. - لم تؤكد أي جهة رسمية الروايات المتداولة، وتطالب منظمات حقوقية بالكشف عن مصيره، بينما تراجع نشاطه السياسي مؤخراً واتجه للعمل في الهندسة والتجارة.

نفت مصادر أمنية متطابقة بمديرية أمن طرابلس لـ"العربي الجديد"، علم المديرية بواقعة اختفاء المعارض المصري محمود فتحي في العاصمة الليبية. وتداولت وسائل إعلام عربية أنباء اختفاء فتحي وزوجته مساء الاثنين الماضي، دون أن تعلن السلطات الليبية أي توضيحات بشأن هذه الأنباء.

ويعد محمود فتحي أحد أبرز المعارضين المصريين المقيمين خارج بلاده، وهو مهندس ورئيس حزب الفضيلة وأحد مؤسسي تيار الأمة، وكان قد غادر مصر بعد عام 2013 قبل أن تدرج السلطات المصرية اسمه في عدد من القضايا ذات الطابع السياسي والأمني، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات إلى جانب قضايا أخرى صنفتها القاهرة ضمن قضايا الإرهاب، وصدر بحقه أحكام غيابية بينها حكم بالإعدام.

تقارير عربية المعارضة المصرية منقسمة... تاريخ يعيد نفسه

وتتضارب الروايات بشأن ظروف اختفائه في طرابلس وصحة وصوله إلى العاصمة الليبية، إذ ذكرت تقارير إعلامية، بينها تقرير نشرته "ليبيا أوبزيرفر"، أنه اُحتجز من مقر إقامته في أحد فنادق طرابلس، قبل أن تنشر وسائل إعلام أخرى رواية مختلفة تستند إلى مقاطع فيديو قالت إنها تظهر مغادرته الفندق بصورة طبيعية، ومن ثم اعتراض سيارتهما في أحد شوارع طرابلس واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

كما تداولت وسائل إعلام معلومات أخرى ربطت الواقعة باحتمال احتجازه لدى أحد الأجهزة الأمنية في طرابلس على صلة بقضية مرتبطة بخلافات مالية مع رجل أعمال سوري استدرجه إلى ليبيا، إلا أن أيا من هذه الروايات لم يحظ بتأكيد رسمي، ما أبقى القضية محاطة بالغموض. وتطالب منظمات حقوقية، من بينها منظمة نجدة لحقوق الإنسان، بالكشف عن مصيره.

وخلال السنوات الأخيرة، تراجع ظهور فتحي في النشاط السياسي والإعلامي، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أنه اتجه إلى العمل في مجالي الهندسة والتجارة، متنقلا بين عدد من الدول، منها سورية.