غضب على نتنياهو داخل الكابينت بسبب وقف الحرب على إيران

- انتقد آفي ديختر رئيس الحكومة نتنياهو لعدم عرض قرار وقف إطلاق النار مع إيران على الكابينت، مما أثار جدلاً حول آلية اتخاذ القرارات الأمنية في إسرائيل. - أكد وزير المالية سموتريتش أن الملف النووي الإيراني لم يُحسم بعد، مشيرًا إلى أهمية استغلال وقف إطلاق النار لتحقيق أهداف دبلوماسية واقتصادية، مع استمرار الضغط على إيران. - يعكس الجدل داخل الكابينت التباينات بشأن إدارة الحرب مع إيران، حيث تواصل إسرائيل التنسيق مع الولايات المتحدة وتلوّح بالعودة للقتال إذا لزم الأمر.

وجّه عضو المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) آفي ديختر انتقادات إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لعدم عرض قرار وقف إطلاق النار مع إيران على الكابينت للمصادقة عليه، في خطوة أثارت جدلاً داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن آلية اتخاذ القرارات الأمنية. وقال ديختر في جلسة المجلس الوزاري، أمس الأربعاء، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلي (كان) مساء اليوم الخميس: "في هذه الغرفة نتخذ قرارات بشأن بدء حرب وإنهاء حرب. لا أذكر في أي وقت أن قراراً بوقف حرب لم يعرض على الكابينت".

من جانبه، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، في مقابلة مع الهيئة نفسها، إن معالجة الملف النووي الإيراني لم تستكمل بعد. وأضاف: "لقد ألحقنا به ضرراً كبيراً جداً، ولم ننته بعد. يجب إخراج المواد المخصبة التي بقيت هناك. إما أن يحدث ذلك عبر اتفاق، أو أن يحدث بطرق أخرى". وبحسب سموتريتش، فإن وقف إطلاق النار في إيران يهدف إلى "إتاحة فرصة للقيام بذلك عبر وسائل دبلوماسية. لهذا الأمر مزايا اقتصادية، ويبدو أن له أيضاً مزايا تتعلق بالشرعية الداخلية للرئيس (الأميركي دونالد) ترامب".

ويأتي هذا الجدل داخل الكابينت في ظل تصاعد التباينات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إدارة الحرب مع إيران وملفها النووي، لا سيما بعد إعلان وقف إطلاق النار بوساطة دولية. ويعكس الانتقاد العلني لنتنياهو من داخل المجلس الوزاري المصغر حالة من القلق السياسي والأمني إزاء آليات اتخاذ القرار في القضايا الحساسة، في وقت لا تزال فيه تل أبيب تؤكد أن برنامج إيران النووي لم يحسم بعد، وتلوّح بمواصلة الضغط، سواء عبر المسار العسكري أو الدبلوماسي، بالتوازي مع تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة.

ومع مضيّ اليوم الأول من وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران بتراجع منسوب الهجمات في عدد من المناطق، وتصعيد إسرائيلي كبير في لبنان، رمت واشنطن الكرة في ملعب طهران بتأكيدها أن الهدنة لا تشمل لبنان، وأن استمرارها "خيار إيران". وفي السياق، اعتبر نتنياهو أن "إسرائيل حققت إنجازات هائلة كانت، حتى وقت قريب، تبدو خيالية تماماً"، وأن "إيران أضعف من أي وقت مضى، وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وهذه هي خلاصة المعركة حتى الآن". وشدد على أن لدى إسرائيل أهدافاً إضافية في إيران، مضيفاً: "سنحققها سواء عبر التفاهم أو من خلال استئناف القتال. نحن مستعدون للعودة إلى القتال في أي لحظة تقتضي ذلك. إصبعنا على الزناد".