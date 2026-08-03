غضب جمهوري حيال تعتيم إدارة ترامب على سير الحرب مع إيران

- يواجه نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي صعوبة في الحصول على معلومات تفصيلية حول الحرب على إيران من إدارة ترامب، مما أثار انتقادات لعدم كفاية المعلومات المقدمة للكونغرس. - أعرب نواب جمهوريون عن استيائهم من نقص الشفافية، مطالبين بمزيد من الوضوح والإجابات المباشرة من المسؤولين العسكريين، مشيرين إلى قلقهم حول استراتيجيات الإدارة. - انتقد السيناتور الديمقراطي مارك كيلي إدارة ترامب لتخبطها في الحرب مع إيران، داعياً إلى تغيير النهج وإشراك أشخاص ذوي خبرة في المفاوضات، في ظل تقليص البنتاغون وصول الصحافة.

تيرنر: لا أعتقد أن أحداً راضٍ عن مستوى المعلومات التي نتلقاها

وجّه نواب جمهوريون انتقادات لعدم إدلاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعلومات كافية حول سير الحرب على إيران، وذلك على خلفية اختفاء الإحاطات الصحافية من وزارة الحرب (البنتاغون) منذ أوائل مايو/أيار. وقال مشرعون من الحزبَين الجمهوري والديمقراطي إنهم يواجهون صعوبة في الحصول على إحاطات تفصيلية من إدارة تعتمد على نحوٍ متزايد على تصريحات ترامب ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاع الجمهور على الحرب، بحسب ما نقلت شبكة سي بي إس نيوز.

وقال النائب الجمهوري مايك تيرنر من ولاية أوهايو في مقابلة مع الشبكة إنه "بإمكان الإدارة مشاركة المزيد مع الكونغرس"، وأضاف تيرنر: "لا أعتقد أن أحداً راضٍ عن مستوى المعلومات التي نتلقاها، على الرغم من أن الصراع متقلب". ومثل وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين علناً أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ أواخر يوليو/تموز لشرح طلب مبلغ 67 مليار دولار. ولم يُوضّحا استراتيجية الرئيس للحرب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الاستراتيجية التي تتبعها إدارة ترامب في الحرب على إيران؟ ما هي الأسباب التي دفعت الإدارة إلى تقييد وصول الصحافة إلى معلومات البنتاغون؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وسأل السيناتور الجمهوري جون كينيدي من ولاية لويزيانا كين عمّا سيحدث إذا خفّضت الولايات المتحدة خسائرها وأنهت الصراع، فتهرّب من الإجابة. ووجّه كينيدي كلاماً حاداً للرجلين، مطالباً إياهما بمزيد من "الصراحة" و"الإجابات الواضحة"، وفقاً للشبكة. وقال كينيدي: "علينا جميعاً تحسين طريقة تواصلنا". وأشار إلى المفارقة في أن ترامب، رغم حديثه المتكرر علناً عن الحرب، لا يُشارك المشرّعين معلوماتٍ تفصيلية.

وأضاف كينيدي: "يشعر بالقلق عندما تراوده فكرة لم يُفصح عنها. ولا يلتزم دائماً بالانضباط في رسائله". وحثّ كين، وهيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" جون راتكليف، على إلقاء خطاب أو عقد مؤتمر صحافي مطوّل لشرح أسباب شنّ الولايات المتحدة حربها على إيران، و"لماذا ما زلنا هناك".

وكشفت الشبكة عن أنّ السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي من ولاية لويزيانا اضطر إلى الدخول في جدال حاد مع ترامب نفسه خلال غداء مغلق للحزب الجمهوري في أواخر يونيو/حزيران، للحصول على إحاطة تفصيلية حول اتفاق الهدنة الذي جرى التوصل إليه في يونيو/حزيران والجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة ترامب.

وقال كاسيدي لـ"سي بي إس نيوز" في اليوم التالي: "إذا حرمتموني من هذه المعلومات، فسأشعر بالإحباط، لأن وظيفتي هي أن أخدم بالمعلومات المتاحة لي. أحتاج إلى معرفة ذلك لأخدم شعبي وولايتي وبلدي. واتضح لاحقًا أنني تلقيت إحاطة بعد ذلك". من جهته، صرّح السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، ممثل ولاية أريزونا، يوم الأحد، بأن إدارة ترامب "تتخبط" في حربها مع إيران، وحثّ الرئيس على اتباع نهج مختلف لإيجاد مخرج بعد مرور خمسة أشهر على بدء النزاع.

وقال كيلي لقناة "سي بي إس نيوز": "إنهم عالقون، وهم مسؤولون عن هذا، والرئيس هو من عليه أن يحاول إيجاد مخرج من هذا المأزق"، وأضاف كيلي: "لكنّني أقترح عليه أن الحل ليس في تكرار ما كان يفعله، أي عدم تكليف صديقه في مجال العقارات وصهره بإدارة المفاوضات". وتابع النائب الديمقراطي عن ولاية أريزونا: "يجب وضع أشخاص هنا يعرفون كيف يفعلون ذلك، وكيف يتحدثون مع الإيرانيين، وكيف يشكلون تحالفاً، ويعيدون توحيد حلفائنا".

وفي عهد هيغسيث، قلّص البنتاغون كثيراً وصول الصحافة. ​​وانخفض عدد وسائل الإعلام التقليدية التي تُغطي أخبار البنتاغون انخفاضاً حاداً في عام 2025 بعد أن رفضت مؤسسات إعلامية، من بينها شبكة سي بي إس نيوز، الموافقة على سياسات الإدارة الجديدة المُقيّدة للصحافة. وأفادت شبكة سي بي إس نيوز بأنّ الإدارة تُفكّر أيضاً في تقييد المعلومات التي يُمكن للجمهور الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات.