غزيون يشكّكون بخطة ترامب لوقف الحرب في القطاع: غير واقعية

- الفلسطينيون في غزة يشككون في جدية خطة ترامب لإنهاء الحرب، معتبرين أنها غير واقعية ومصممة بشروط ترفضها حماس، مما يعني استمرار المعاناة. - الخطة الأمريكية تركز على إعادة المحتجزين الإسرائيليين دون ضمانات لوقف الحرب، مما يثير استياء الفلسطينيين الذين يرونها تلاعبًا بمصيرهم. - رغم الأمل الذي يبديه البعض في انتهاء الحرب، إلا أن هناك شعورًا باليأس من الحياة تحت الاحتلال، حيث أصبحت غزة مدمرة وسبل الحياة فيها مقطعة.

شكّك فلسطينيون في غزة بجدّية الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين لإنهاء الحرب على قطاع غزة الذي يعاني سكّانه منذ عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية. وقال لوكالة فرانس برس إبراهيم جودة (39 عاما) من خيمته في منطقة المواصي جنوب مدينة خانيونس في جنوب القطاع "من الواضح أنّ هذه الخطة غير واقعية. لقد صيغت بشروط تعرف الولايات المتّحدة وإسرائيل أنّ حماس لن تقبلها أبدا".

وأضاف مبرمج الحاسوب النازح من رفح، المدينة الواقعة جنوبي القطاع والتي دمّرتها عملية عسكرية إسرائيلية بدأت في مايو/أيار، أنّ الخطة لا تقدّم أيّ أفق حقيقي لإنهاء الحرب. وتابع "هذا يعني بالنسبة لنا استمرار الحرب والمعاناة. نحن نريد نهاية الحرب".

أما أبو مازن نصار (52 عاما)، وهو نازح من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ويعيش في مدينة دير البلح في وسط القطاع، فاعتبر أنّ المقترح الأميركي يهدف فقط لتحقيق إعادة المحتجزين الإسرائيلين. وقال "هذا كلّه تلاعب فينا... ماذا يعني تسليم جميع الأسرى دون ضمانات رسمية لوقف الحرب؟ نحن كشعب لن نوافق على هذه المهزلة، ترامب ونتنياهو يكذبان علينا".

بصيص أمل

بالمقابل، أبدى أنس سرور (31 عاما) أمله بانتهاء الحرب. وقال "رغم كلّ ما مررنا به وفقدناه في هذه الحرب... ما زال لديّ أمل". وأضاف الرجل الذي يعمل بائعا متجوّلا في منطقة المواصي التي نزح إليها من مدينة خانيونس "لا حرب تدوم إلى الأبد. (..) بإذن الله ستكون لحظة فرح تجعلنا ننسى ألمنا ومعاناتنا". لكنّ أمله هذا لا تشاركه إياه نجوى مسلم (29 عاما) التي نزحت من مدينة غزة إلى منطقة الزوايدة في وسط القطاع.

وقالت الشابة "لم أيأس فقط من الصفقة، بل يئست من الحياة، جميعنا أسرى تحت الاحتلال، تحت النار، وتحت العجز". وأضافت بحسرة "لو كانت هناك نيّة حقيقية لوقف الحرب، لما انتظروا كلّ هذا الوقت... لذلك أنا لا أصدق أيّ كلام". وأوضحت ابنة المدينة التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف "حتى لو أقرّت هدنة أو توقّفت الحرب هذه المرة، فلن تكون العودة لغزة مثل السابق لأنّ غزة أصبحت ركاما. قلبي يحترق على رؤيتها مدمرة. لقد قطّعوا كلّ سبل الحياة فيها".

وفي مدينة غزة، قال محمد البلتاجي (47 عاما) "كالعادة، إسرائيل توافق ثم ترفض حماس، أو العكس. كلّها لعبة، ونحن الشعب من يدفع الثمن".

وتنصّ الخطة التي نشرها البيت الأبيض على وقف فوري للحرب، وعلى أن يتمّ بعد 72 ساعة من موافقة إسرائيل العلنية عليها، إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، ثم إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين لديها محكومين بالمؤبد. كما تنصّ على أن تكون غزة منزوعة السلاح وتحكمها لجنة انتقالية مؤلفة من فلسطينيين تكنوقراط وخبراء دوليين بإشراف مجلس إدارة يرأسه ترامب، من دون أيّ دور بتاتا فيها لحركة حماس.

(فرانس برس)