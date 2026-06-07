غزة | 9 شهداء وعشرات الإصابات بقصف إسرائيلي على القطاع

- تصعيد إسرائيلي في غزة: شنت إسرائيل هجمات جوية مكثفة على قطاع غزة، مستهدفة مواقع في الجنوب والشمال والوسط، مما أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة العشرات، بينهم نساء. - استجابة طبية وإنسانية: تعمل الطواقم الطبية، بما في ذلك جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على نقل المصابين إلى المستشفيات، رغم الصعوبات في الوصول إلى بعض المناطق بسبب القصف المستمر. - جهود دبلوماسية لوقف التصعيد: تستضيف مصر مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مع التركيز على تجاوز العقبات المتعلقة بملف السلاح.

سقط تسعة شهداء وعشرات الجرحى، اليوم الأحد، من جراء قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة وشماله ووسطه. وأفادت مصادر طبية وميدانية "العربي الجديد" بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين على الأقل من مسيّرة نقطة للشرطة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما تسبب في استشهاد خمسة وإصابة أكثر من عشرة آخرين. وبحسب المصادر، فإن المسيّرة الإسرائيلية أطلقت صاروخاً في بداية الاستهداف قبل أن تعاود قصف المكان في أعقاب تدخل المواطنين لانتشال الشهداء والمصابين، ما تسبب في ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين.

ووفق مصادر محلية، فقد تم التعرف على هوية الشهداء وهم إسماعيل اللحام ومحمد فريد عبد صبح ومصطفى عدوان ومصطفى أبو يونس وحسام الطنطاوي، وقد جرى تحويلهم من المستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر نحو مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس.

وبحسب مصدر طبي في مستشفيات غزة، فقد سجل اليوم الأحد استشهاد تسعة فلسطينيين منذ ساعات الفجر، من بينهم خمسة شهداء في خانيونس وشهيد وسط القطاع، بالإضافة إلى ثلاثة شهداء شمالي القطاع من بينهم شهيدة متأثرة بجراحها.

في غضون ذلك، أصيب عشرة فلسطينيين بينهم نساء، في استهداف إسرائيلي لمنطقة العطارة شمال غربي مدينة بيت لاهيا شماليّ قطاع غزة، بعد أن قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة قبالة شواطئ بحر قطاع غزة تجمعاً للفلسطينيين ظهر اليوم الأحد.

وأفادت مصادر طبية وميدانية لـ"العربي الجديد" أن ست إصابات، من بينها سيدتان نقلتا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، فيما نقلت أربع إصابات أخرى إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضحت مصادر ميدانية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة قبالة الشواطئ الشمالية للقطاع استهدفت تجمعاً للمواطنين، ما أوقع هذا العدد من الإصابات، فيما يخضع جميعهم للرعاية الطبية.

بدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل طواقمها أربع إصابات من جراء استهداف إسرائيلي نفذته زوارق حربية في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى نقل الإصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية، فيما تواصل الطواقم عملها في المكان.

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إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، وصول 10 شهداء و36 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأوضحت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.

وذكرت أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول بلغت 961 شهيداً و3,020 مصاباً، إضافة إلى انتشال 782 جثماناً. وبحسب الإحصائية التراكمية الصادرة عن الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,971 شهيداً و173,128 مصاباً.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على وقع جولة جديدة من المفاوضات تشهدها مصر، حيث تستضيف القاهرة الفصائل الفلسطينية لإيجاد مقاربات من شأنها جسر الهوة القائمة في ملف اتفاق وقف إطلاق النار.

ولليوم الثاني تعقد اجتماعات في مصر للوصول إلى صيغة يمكن من خلالها استكمال مسار اتفاق وقف إطلاق النار المتعثر، حيث يشكل ملف السلاح العقبة الأساسية في الوصول إلى حلول؛ في الوقت الذي تتمسك فيه الفصائل الفلسطينية باستكمال المرحلة الأولى قبل الانتقال للبحث في ملفات المرحلة الثانية، وفقاً لما أفاد به مصدر فصائلي لـ"العربي الجديد".

وبحسب المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، فإن الاجتماع المركزي الذي يُعقد اليوم تشارك به فصائل المقاومة الفلسطينية الممثلة بحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين، الشعبية والديمقراطية، ولجان المقاومة الشعبية، إلى جانب حركة المبادرة الوطنية وتيار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك.