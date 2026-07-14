غزة | 7 شهداء بقصف الاحتلال نقطة شرطة غربي مخيم جباليا

- استشهد 7 فلسطينيين، بينهم امرأة، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى نقلهم إلى مشافي مدينة غزة. - أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير مركز شرطة مخيم جباليا العقيد محمد مروان سالم وعدد من الضباط والأفراد، وبلغ إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1110 شهداء. - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 إلى 73233 شهيداً و173707 إصابات، مع دمار واسع للبنية التحتية المدنية بنسبة 90%، واستمرار الغارات وقيود المساعدات.

استشهد 7 فلسطينيين، بينهم امرأة، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي بعدد من الصواريخ، استهدف نقطة للشرطة غربي مخيم جباليا للاجئين، شمالي قطاع غزة. وقال شهود عيان إنّ الشهداء والمصابين من عناصر الأمن ومدنيين كانوا يقدّمون شكوى لدى نقطة الشرطة، وتم نقلهم جميعاً إلى مشافي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، في بيان مقتضب، استشهاد مدير مركز شرطة مخيم جباليا العقيد محمد مروان سالم، وعدد من الضباط والأفراد، جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف نقطة للشرطة غربي مخيم جباليا شمالي القطاع. ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بلغ إجمالي الشهداء 1110 شهداء، وإجمالي الإصابات 3599 مصاباً، والجثامين التي جرى انتشالها 800، بحسب أحدث بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء.

ووفق الوزارة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 73233 شهيداً و173707 إصابات منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرق، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفاً، إلى جانب دمار واسع طاول نحو 90% من البنية التحتية المدنية. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن غارات وفرض قيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.