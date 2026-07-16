- استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، حيث استهدفت الطائرات المُسيّرة والمدفعية عدة مناطق، مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين في مناطق مثل حي التفاح والزيتون وخانيونس وميناء غزة. - يعيش أهالي غزة تحت تهديد مستمر مع قصف المنازل وإجبار السكان على الإخلاء، بينما تواصل إسرائيل خرق وقف إطلاق النار، مما أدى إلى استشهاد 1110 فلسطينيين وإصابة 3599 آخرين منذ أكتوبر 2025. - يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على 67% إلى 70% من مساحة قطاع غزة، مما يعكس استمرار العمليات العسكرية وتجاهل اتفاق وقف إطلاق النار، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق وأحياء في قطاع غزة المحاصر. وقال شهود عيان ومصادر طبية إن فلسطينيين اثنين استشهدا في قصف من طائرة مُسيّرة إسرائيلية على مفترق السنافور في حيّ التفاح شرقي مدينة غزة، بينما استشهد ثالث في قصف مدفعي على حي الزيتون جنوبي المدينة. ولاحقاً، أفاد مراسل "العربي الجديد" بسقوط شهيدين ومصابين في قصف سيارة في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وشهيد وعدد من المصابين من جراء قصف خيمة نزوح في ميناء غزة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المناطق والأحياء التي استهدفها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة؟ ما هي الإحصائيات التراكمية لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وعاش أهالي قطاع غزة ليلة قاسية، إذ قصفت إسرائيل خمسة منازل بعد إجبارها السكان على إخلائها في مناطق متفرقة بمنطقة الوسط، وذلك في ظل مخاوف من تمدد الاحتلال غرباً مع الإعلان الإسرائيلي عن اقتراب السيطرة على 70% من مساحة القطاع. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار، بما في ذلك شنّ غارات يومية على مختلف أنحاء قطاع غزة، موقعة شهداء وجرحى.

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وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، أدت الخروق الإسرائيلية منذ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وحتى الثلاثاء إلى استشهاد 1110 فلسطينيين وإصابة 3599 آخرين. وأشارت الوزارة إلى أن الإحصائية التراكمية لعدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغت 73 ألفاً و233، فيما بلغ عدد الإصابات 173 ألفاً و707 إصابات.

وأبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي الوزراء في المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الثلاثاء، بأن قواته تسيطر حالياً على ما بين 67% و70% من مساحة قطاع غزة، بحسب ما أوردته القناة آي 24 العبرية. وليست هذه المرة الأولى التي تُذكر فيها نسبة 70%، إذ سبق أن ذكرها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن تقارير عبرية أعقبت تصريحاته تحدّثت، في حينه، عن نسبة أقل بعض الشيء.

وفي جميع الأحوال، تشير هذه النسب إلى مواصلة جيش الاحتلال عملياته العسكرية في القطاع، وتوسيع المناطق التي يسيطر عليها، ضارباً باتفاق وقف إطلاق النار عرض الحائط، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.