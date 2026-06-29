غزة | 6 شهداء بينهم طفل في قصف إسرائيلي على خانيونس ودير البلح

- تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة 27 آخرين، مع استمرار القصف على المناطق السكنية ومراكز الإيواء، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية. - يعاني قطاع غزة من تدهور إنساني كبير بسبب الحصار ونقص الإمكانيات الطبية، حيث ارتكب الاحتلال آلاف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، مع فرض قيود على دخول المساعدات وحركة السفر. - الجهات الفلسطينية تدين سياسة الاحتلال وتطالب الوسطاء بالضغط لوقف الانتهاكات وتحسين الأوضاع، في ظل ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات.

استُشهد فلسطينيان وأصيب 27 آخرون، بينهم ثلاثة بجراح خطيرة، مساء اليوم الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة قرب مفترق النص على ساحل بحر خانيونس، جنوبي قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي وميداني لـ"العربي الجديد" بأن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه منطقة مكتظة بالنازحين والمتنزهين قرب شاطئ البحر، ما تسبب بوقوع هذا العدد من الشهداء والمصابين، وسط ترجيحات بارتفاع الحصيلة.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني المصابين إلى مجمع ناصر الطبي، والمستشفى الكويتي الميداني، ومستشفى الهلال الأحمر الميداني في خانيونس. وبحسب المصدر، نُقل شهيد وعشرة مصابين إلى المستشفى الكويتي الميداني، و13 مصاباً إلى مستشفى الهلال الأحمر الميداني، وشهيد وخمسة مصابين إلى مجمع ناصر.

وأثار القصف حالة من الهلع بين الموجودين في المكان، إذ يمتلئ الشاطئ في هذا التوقيت بالفلسطينيين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء وتلف كثير من الخيام بفعل أشعة الشمس.

وبحسب مصادر طبية، استُشهد ستة فلسطينيين في قطاع غزة منذ صباح اليوم، بينهم ثلاثة في وسط القطاع وثلاثة في جنوبه.

وصباح اليوم، استُشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب خمسة آخرون، في قصف شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين في شارع البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأكدت مصادر ميدانية وطبية لـ"العربي الجديد" أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت التجمع في محيط جسر وادي السلقا بشارع البركة، ما أدى إلى سقوط الشهداء الثلاثة والمصابين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ طواقمها نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج. وحسب مصادر محلية فإن الشهداء هم: علي فايز اسبيتان، وحسن سلمان الحناجرة، والطفل مالك وائل أبو شاويش (ثمانية أعوام)، فيما وصفت مصادر طبية حالة بعض المصابين بأنها بين المتوسطة والخطيرة.

يأتي هذا الاستهداف في سياق العدوان المتواصل على قطاع غزة، الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية ومراكز الإيواء والتجمعات المدنية، وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية جراء الحصار المستمر ونقص الإمكانيات الطبية.

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من ناحية أخرى، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات توسيع ما يسميه "الخط الأصفر" وتقديم المكعبات تجاه المناطق الغربية خلال الأيام الماضية في عدة مناطق بالقطاع، كان آخرها ما حصل الليلة الماضية وصباح اليوم. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال وسّع "الخط الأصفر" مقابل مدخل شركة الكهرباء وسط القطاع إذ أصبح يبعد عن طريق صلاح الدين مترين فقط ما يُعرّض المواطنين للخطر جراء عمليات إطلاق النار المتكررة على كل من يقترب منه.

خروق إسرائيلية متواصلة في غزة

في سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3465 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار حتى اليوم منذ سريان الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 1045 فلسطينياً وإصابة 3380 آخرين، إلى جانب اعتقال 113 فلسطينياً خلال فترة الاتفاق. وأوضح المكتب، في تقريره الدوري حول خروق الاحتلال، اليوم، أن الاحتلال يواصل انتهاكاته المتواصلة لبنود الاتفاق، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة سوءاً، نتيجة استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات وحركة السفر.

وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أشار التقرير إلى أن الاحتلال سمح بدخول 55,539 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة، من أصل 156 ألف شاحنة كان من المفترض دخولها حتى اليوم، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%. أما على صعيد حركة السفر، فقد بيّن التقرير أن الاحتلال سمح بسفر 8,016 مسافراً فقط من أصل 21,800 مسافر كان يفترض تمكينهم من السفر منذ الاتفاق على فتح معبر رفح البري، بنسبة التزام بلغت 36%.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي سياسة الاحتلال الممنهجة في استهداف الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القتل، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وطالب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على الاحتلال لتنفيذ جميع بنود الاتفاق، ووقف انتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وصول أربعة شهداء وثماني إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وأوضحت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,058 شهيداً و173,488 إصابة.