غزة | 5 شهداء وجرحى بينهم نجل الحية باستهدافات عدة

- شهدت مدينة غزة تصعيدًا خطيرًا حيث استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية في حي الزيتون، واستهدفت غارة أخرى مدير جهاز مكافحة المخدرات في خانيونس، مما أدى إلى استشهاده وإصابة 17 آخرين. - استشهد شاب فلسطيني وأصيب عشرة آخرون في قصف استهدفهم في حي الصحابة بمدينة غزة، بينهم نجل رئيس حركة حماس، خليل الحية، مما دفع المستشفى الأهلي العربي إلى دعوة المواطنين للتبرع بالدم. - ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 837 شهيدًا و2381 إصابة، بينما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 إلى 72619 شهيدًا و172484 إصابة، مما يعكس تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، طاول تجمعاً للفلسطينيين عند مفترق صلاح الدين، بداية شارع كشكو بحي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد"، بأن ثلاثة شهداء من عائلة كشكو ومجموعة من المصابين نُقلوا بواسطة المواطنين إلى المستشفى الأهلي العربي، وسط مدينة غزة، بعد قصف نفذته مسيرة إسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً استهدفت المواطنين في تلك المنطقة التي تضم تجمعاً للنازحين، ما تسبب في استشهاد ثلاثة شبان وإصابة آخرين بجروح، وُصفت بعضها بالخطيرة. ويأتي هذا القصف بعد وقت قصير من غارة إسرائيلية استهدفت مدير جهاز مكافحة المخدرات في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، نسيم الكلزاني، الذي استشهد في القصف، فيما أصيب نحو 17 آخرين بجروح متفاوتة.

في هذا السياق، أفادت مصادر طبية "العربي الجديد"، بأن طواقم الإسعاف التابعة للدفاع المدني في خانيونس تمكنت من انتشال شهيد ونقل عدد من الإصابات من موقع الاستهداف قرب الكلية التطبيقية في منطقة المواصي، حيث جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن عدداً من الإصابات جرى نقلها إلى المستشفى الكويتي، جنوبي المدينة، لتلقي العلاج بعد القصف الإسرائيلي، فيما ذكرت مصادر ميدانية أن مسيّرة إسرائيلية قصفت بصاروخين مركبة تتبع للأجهزة الأمنية في غزة. ومساء، استشهد شاب فلسطيني وأصيب عشرة آخرون، من بينهم نجل رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، في قصف طاولهم في حي الصحابة بمدينة غزة. وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو حمزة الشرباصي، فيما أصيب عزام خليل الحية بجروح وُصفت بالخطيرة، جراء القصف الذي نفذته مسيّرة إسرائيلية، موضحة أن إصابته حرجة، وقد تعرّض لعملية بتر في قدميه. وأوضحت المصادر أن انفجاراً وقع بعد تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية في محيط المناطق الشرقية لمدينة غزة، مبينة أنه تم نقل الإصابات والشهيد إلى المستشفى الأهلي العربي وسط غزة.

وأشارت إلى أن بعض الإصابات جرى تحويلها إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة نظراً لخطورتها، فيما دعا المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) المواطنين للتبرع بالدم جراء تتابع القصف الإسرائيلي، وتواصل الاستهدافات. وسبق أن فقد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية ثلاثة من أبنائه خلال المواجهات والحروب على القطاع، فيما استشهد نجله همام في محاولة الاغتيال التي جرت لأعضاء الوفد التفاوضي للحركة في العاصمة القطرية الدوحة. وبحسب مصادر صحية، فإن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع حتى مساء اليوم ارتفع إلى تسعة شهداء، منهم أربعة أعلن استشهادهم متأثرين بجراحهم جراء استهدافات إسرائيلية سابقة، وجميعهم من شمال القطاع.

في الوقت عينه، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية أربعة شهداء، بينهم ثلاثة شهداء جدد، وشهيد تم انتشاله من تحت الأنقاض، إلى جانب 16 إصابة. وبحسب المعطيات الرسمية، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 837 شهيداً و2381 إصابة، إضافة إلى 769 حالة انتشال. أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023، فقد بلغت 72619 شهيداً و172484 إصابة، في ظل استمرار التصعيد وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.