غزة | 4 شهداء وإصابات في حيّ الزيتون وخانيونس

- استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية استهدف تجمعاً للنازحين في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث نُقل المصابون إلى المستشفى الأهلي العربي لتلقي العلاج. - يأتي هذا القصف بعد غارة استهدفت مدير جهاز مكافحة المخدرات في خانيونس، نسيم الكلزاني، ما أدى لاستشهاده وإصابة 17 آخرين، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 8 في مستشفيات القطاع. - أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار بلغت 837 شهيداً و2381 إصابة، مع استمرار التصعيد وتدهور الأوضاع الإنسانية.

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، طاول تجمعاً للفلسطينيين عند مفترق صلاح الدين، بداية شارع كشكو بحي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد"، بأن 3 شهداء من عائلة كشكو ومجموعة من المصابين نُقلوا بواسطة المواطنين إلى المستشفى الأهلي العربي، وسط مدينة غزة، بعد قصف نفذته مسيرة إسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً استهدفت المواطنين في تلك المنطقة التي تضم تجمعاً للنازحين، ما تسبب في استشهاد 3 شبان وإصابة عدد آخر بجروح، وُصف بعضها بالخطير. ويأتي هذا القصف بعد وقت قصير من غارة إسرائيلية استهدفت مدير جهاز مكافحة المخدرات في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، نسيم الكلزاني، الذي استشهد في القصف، فيما أصيب نحو 17 آخرين بجروح متفاوتة.

في السياق، أفادت مصادر طبية "العربي الجديد"، بأن طواقم الإسعاف التابعة للدفاع المدني في خانيونس تمكنت من انتشال شهيد ونقل عدد من الإصابات من موقع الاستهداف قرب الكلية التطبيقية في منطقة المواصي، حيث جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن عدداً من الإصابات جرى نقله إلى المستشفى الكويتي، جنوبي المدينة، لتلقي العلاج بعد القصف الإسرائيلي، فيما ذكرت مصادر ميدانية أن مسيّرة إسرائيلية قصفت بصاروخين مركبة تتبع للأجهزة الأمنية في غزة. وبحسب مصادر صحية، فإن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع حتى مساء اليوم، ارتفع إلى 8 شهداء، منهم أربعة أعلن استشهادهم متأثرين بجراحهم جراء استهدافات إسرائيلية سابقة، وجميعهم من شمال القطاع.

في الوقت عينه، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، أربعة شهداء، بينهم ثلاثة شهداء جدد، وشهيد تم انتشاله من تحت الأنقاض، إلى جانب 16 إصابة. وبحسب المعطيات الرسمية، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 837 شهيداً و2381 إصابة، إضافة إلى 769 حالة انتشال. أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023، فقد بلغت 72619 شهيداً و172484 إصابة، في ظل استمرار التصعيد وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.