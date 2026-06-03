غزة | 3 شهداء في غارات إسرائيلية وواشنطن تتبرأ من خطة نتنياهو

- شهدت غزة غارات جوية إسرائيلية مكثفة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 12 آخرين، مع تدمير مبانٍ سكنية واشتداد التوتر في القطاع. - أعلنت وزارة الصحة في غزة أن شهر مايو 2026 شهد استشهاد 119 فلسطينياً، مع تزايد استهداف النساء والأطفال وكبار السن، وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 72,945 منذ أكتوبر 2023. - أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الخطة الإسرائيلية للسيطرة على 70% من غزة ليست جزءاً من خطة الرئيس ترامب، والولايات المتحدة لا تدعم هذه الخطوة.

استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، إثر غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المغراقة ومخيم المغازي، وسط قطاع غزة. وأسفر قصف نفذته طائرة بدون طيار على فناء منزل في مخيم المغازي عن سقوط شهيدين، فيما استشهد شاب بقصف على منطقة المغراقة.

وأفادت مصادر طبية وميدانية لـ"العربي الجديد" بأن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً على الأقل على منزل يعود لعائلة العايدي في محيط منطقة دوار "مكي" بمخيم المغازي ما أدى إلى استشهاد شقيقين وعدد من الإصابات. والشهيدان هما صقر خليل العايدي (أبو كريم)، ومؤمن خليل العايدي (أبو كريم)، وقد نقلا إلى مشرحة مستشفى شهداء الأقصى بواسطة الطواقم الطبية.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن "طائرة مسيّرة أطلقت صاروخاً باتجاه منطقة المغراقة ما أدى إلى استشهاد مواطن". وأصيب 12 مواطناً، بينهم أطفال، مساء الثلاثاء، في غارتين نفذتهما طائرات مسيرة إسرائيلية على مدينة غزة وخانيونس، ضمن سلسلة انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بإصابة 10 مواطنين على الأقل، أحدهم بجراح حرجة، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين في محيط مدرسة أبو عاصي بمنطقة الشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة. وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أصيب مواطنان، أحدهما بجراح حرجة، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مواصي خانيونس جنوبي القطاع.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من قوات الاحتلال قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي القطاع، ودوي انفجار ناجم عن نسف مبانٍ سكنية في المناطق الشرقية للمخيم. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط القطاع، ومنطقة السنافور شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما طال القصف المدفعي وإطلاق النار، للمرة الثانية، حي الزيتون شرقي المدينة. وفي جنوب القطاع، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه عرض بحر خانيونس، فيما اشتعلت النيران قرب مستشفى حمد جنوب مواصي رفح، إثر إطلاق قوات الاحتلال قذائف دخانية بكثافة على المنطقة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن شهر مايو/ أيار 2026 سجل استشهاد 119 فلسطينياً في قطاع غزة، وهو أعلى عدد من الشهداء منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا 30% من إجمالي الشهداء خلال الشهر الماضي، بينهم 19 طفلاً بنسبة 16%، و10 سيدات بنسبة 8.5%. وبحسب وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفاً و945 شهيداً، بينهم 936 منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

واشنطن تتبرأ من مساعي إسرائيل السيطرة على 70% من غزة

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء الثلاثاء، إن الخطة الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة ليست جزءاً من خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بالقطاع. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن روبيو خلال مشاركته في جلسة للجنة الفرعية بمجلس النواب الأميركي، خُصصت لمناقشة طلب موازنة الإدارة الأميركية للسنة المالية 2027، حيث أجاب عن أسئلة أعضاء المجلس.

ورداً على سؤال وجهته النائبة الديمقراطية روزا ديلورو بشأن تعليمات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بـ"الاستيلاء" على 70% من أراضي قطاع غزة، قال روبيو: "لدينا خطة، وهذه الخطة لا تتضمن مثل هذا الأمر".