غزة | 11 شهيداً بينهم عائلة كاملة في قصف إسرائيلي

- تصعيد إسرائيلي في غزة: استشهد 11 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة، بينهم المصور أحمد سمير وشاح، وسط خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. - ضحايا مدنيون: استهدفت الغارات تجمعات مدنية، مما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين بجروح خطيرة، واستشهاد أفراد من عائلة الصفدي، بينهم طفلتان، في قصف على حي الصبرة. - انتهاكات مستمرة: منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكبت إسرائيل 3338 خرقاً، مما أسفر عن مقتل 1012 فلسطينياً وإصابة 3208 آخرين، مع دخول 36% فقط من المساعدات الإنسانية المتوقعة.

استشهد 11 فلسطينياً، اليوم السبت، في سلسلة غارات منفصلة شنتها طائرات الاحتلال على وسط قطاع غزة وجنوبه، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل والخروق المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر ميدانية وطبية "العربي الجديد" بوقوع ثلاثة شهداء في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط القطاع.

وبحسب المصادر، فإن اثنان من الشهداء هما المصور في قناة الجزيرة مباشر أحمد سمير وشاح والمواطن سباعي أبو حسنة، فيما لم تعرف هوية الشهيد الثالث. وذكرت المصادر أن الشهيدان وشاح وأبو حسنة نقلا إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي وسط القطاع، في الوقت الذي استقبل مستشفى العودة في مخيم النصيرات إصابة خطيرة نتيجة القصف الذي استهدف المنزل قبل أن يعلن لاحقاً عن استشهاده.

إلى ذلك، أصيب 4 فلسطينيين بينهم إصابة في حالة حرجة إثر استهداف نفذته مسيرة إسرائيلية طاول تجمعاً للمواطنين في منطقة الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، وفقاً لما ذكره مصدر طبي لـ"العربي الجديد". وفي مدينة غزة، استشهد الفلسطيني أحمد الظاظا إثر استهدافه بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة قرب منطقة الصفطاوي شمالي المدينة، فيما أفادت مصادر محلية بأنه الشقيق الأكبر لثلاثة شهداء ارتقوا خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع.

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وفجر السبت، استشهد أربعة أفراد من عائلة الصفدي، بينهم طفلتان، من جراء قصف طائرة مسيرة شقة سكنية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وذكرت مصادر طبية أن الشهداء هم حسين الصفدي وزوجته وطفلتاهما البالغتان 4 و14 عاماً. وفي شمال القطاع، استشهدت الفلسطينية تغريد زملط متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت لاهيا. كما استشهد محمد سبع العيش وأصيب سبعة آخرون، بينهم أطفال وفتية، من جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعاً للمواطنين قرب صالة "دريم بالاس" في منطقة المواصي غرب خانيونس، وهي منطقة مكتظة بخيام النازحين.

إلى ذلك، استشهد فلسطيني إثر طلق ناري من زوارق الاحتلال التي استهدفت خيام النازحين في شارع الرشيد في محيط مقر السفارة القطرية، غربي مدينة غزة، مساء اليوم السبت. ووفق مصادر محلية، فإن الشهيد هو المواطن كمال أحمد السيد ويبلغ من العمر 62 عاماً.

وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، إنّ إسرائيل ارتكبت 3338 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في القطاع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أي منذ 251 يوماً، قتلت خلالها 1012 فلسطينياً، وأصابت 3208 آخرين، واعتقلت 100 شخص. وأكد أن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال فترة الاتفاق نحو 100 فلسطيني، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ذكر المكتب الحكومي أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع خلال 251 يوماً بلغ 54 ألفاً و23 فقط، من أصل 150 ألفاً و600 كان يفترض دخولها إلى القطاع، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.