غزة | شهيد ومصابون بقصف خيمة نازحين في مخيم الشاطئ

- استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مدرسة بمخيم الشاطئ، مما أدى إلى أضرار جسيمة في المدرسة التي تأوي عشرات الأسر النازحة. - أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 9 شهداء و41 مصاباً إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، مع ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار إلى 1021 شهيداً و3249 مصاباً. - يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده بغارات وعمليات إطلاق نار في مختلف مناطق قطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين.

استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون بجراح، اليوم الأحد، في غارة لطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين داخل مدرسة في مخيم الشاطئ للنازحين الفلسطينيين غربي مدينة غزة. وذكر مصدر طبي، لـ"العربي الجديد"، أن شهيداً جرى انتشاله من المكان في أعقاب القصف الإسرائيلي ونقله إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، فيما جرى علاج بعض الحالات ميدانياً حيث كانت إصاباتها طفيفة.

وأفاد مصدر ميداني لـ"العربي الجديد" بأن القصف الإسرائيلي تسبّب في أضرار جسيمة في المدرسة المدمرة جزئياً، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، مبيناً أنها تضم عشرات الأسر النازحة. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، وصول 9 شهداء و41 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت 1021 شهيداً، إضافة إلى 3249 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال الشهداء 784 حالة. ووفق الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,032 شهيداً و173,357 مصاباً.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده، فقد نفّذ، أمس، سلسلة غارات وعمليات إطلاق نار طاولت مختلف مناطق قطاع غزة من شماله حتى جنوبه.