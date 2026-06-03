غزة | شهيد وإصابات في غارات إسرائيلية وواشنطن تتبرأ من خطة نتنياهو

- استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 12 آخرون، بينهم أطفال، جراء غارات إسرائيلية بطائرات مسيرة على غزة وخانيونس، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متعددة بالقطاع. - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 119 فلسطينياً في مايو 2026، بينهم 19 طفلاً و10 سيدات، وارتفاع حصيلة الضحايا منذ أكتوبر 2023 إلى 72,943 شهيداً. - وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد أن خطة إسرائيل للسيطرة على 70% من غزة ليست جزءاً من خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب.

استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف منطقة المغراقة وسط قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن "طائرة مسيّرة أطلقت صاروخاً باتجاه المنطقة ما أدى إلى استشهاد مواطن". وأصيب 12 مواطناً، بينهم أطفال، مساء الثلاثاء، في غارتين نفذتهما طائرات مسيرة إسرائيلية على مدينة غزة وخانيونس، ضمن سلسلة انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بإصابة 10 مواطنين على الأقل، أحدهم بجراح حرجة، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين في محيط مدرسة أبو عاصي بمنطقة الشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة. وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أصيب مواطنان، أحدهما بجراح حرجة، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مواصي خانيونس جنوبي القطاع.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من قوات الاحتلال قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي القطاع، ودوي انفجار ناجم عن نسف مبانٍ سكنية في المناطق الشرقية للمخيم. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط القطاع، ومنطقة السنافور شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما طال القصف المدفعي وإطلاق النار، للمرة الثانية، حي الزيتون شرقي المدينة. وفي جنوب القطاع، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه عرض بحر خانيونس، فيما اشتعلت النيران قرب مستشفى حمد جنوب مواصي رفح، إثر إطلاق قوات الاحتلال قذائف دخانية بكثافة على المنطقة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن شهر مايو/ أيار 2026 سجل استشهاد 119 فلسطينياً في قطاع غزة، وهو أعلى عدد من الشهداء منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا 30% من إجمالي الشهداء خلال الشهر الماضي، بينهم 19 طفلاً بنسبة 16%، و10 سيدات بنسبة 8.5%. وبحسب وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفاً و943 شهيداً، بينهم 934 منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

واشنطن تتبرأ من مساعي إسرائيل السيطرة على 70% من غزة

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء الثلاثاء، إن الخطة الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة ليست جزءاً من خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بالقطاع. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن روبيو خلال مشاركته في جلسة للجنة الفرعية بمجلس النواب الأميركي، خُصصت لمناقشة طلب موازنة الإدارة الأميركية للسنة المالية 2027، حيث أجاب عن أسئلة أعضاء المجلس.

ورداً على سؤال وجهته النائبة الديمقراطية روزا ديلورو بشأن تعليمات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بـ"الاستيلاء" على 70% من أراضي قطاع غزة، قال روبيو: "لدينا خطة، وهذه الخطة لا تتضمن مثل هذا الأمر".