غزة: شهيدتان إحداهما طفلة في خانيونس وتدمير منازل في النصيرات

- شهدت مدينة خانيونس قصفًا عنيفًا من مروحية إسرائيلية استهدف مخيم "غيث"، مما أدى إلى استشهاد الطفلة منة نبيل أبو لبدة وامرأة أخرى، وإصابة 17 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء. - استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلاً لعائلة الطويل في مخيم النصيرات، مما أدى إلى تدمير ثلاثة منازل بالكامل واندلاع حريق كبير، وأُصيب بعض الأشخاص بجروح طفيفة. - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع مع استمرار القصف.

استشهدت الطفلة منة نبيل أبو لبدة (6 سنوات) وامرأة تبلغ من العمر 31 عاماً، وأصيب 17 آخرون بجروح متفاوتة، بعضها خطر، مساء اليوم الاثنين، جراء قصف نفذته مروحية إسرائيلية على مخيم "غيث" للنازحين الفلسطينيين في منطقة شارع 5 غرب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر ميدانية، لـ"العربي الجديد"، بأن مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي حلقت على ارتفاع منخفض فوق مدينة خانيونس قبل أن تطلق صاروخين على الأقل باتجاه المخيّم، ما أدى إلى تدمير عدد من الخيام وإيقاع ضحايا ومصابين بين النازحين. وأضافت المصادر ذاتها أن غالبية المصابين من الأطفال، إلى جانب عدد من النساء، في ظل الكثافة السكانية العالية داخل المخيم الذي يؤوي مئات النازحين.

كما أوضح مصدر طبي في المستشفى الكويتي الميداني، لـ"العربي الجديد"، أن الإصابات نُقلت إلى مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى ناصر، والمستشفى الكويتي الميداني، فيما عملت طواقم الإسعاف والهلال الأحمر على إخلاء الجرحى بعد القصف مباشرة.

قضايا وناس تحذير من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة قبيل عيد الأضحى

قصف إسرائيلي يدمر منازل في النصيرات

إلى ذلك، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، قصفها لمناطق في قطاع غزة، مستهدفة منزلاً في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، عقب إخلاء مربع سكني كامل من السكان، قبل أن تُطلق عدة صواريخ على الموقع.

وذكرت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" أن الغارة الأخيرة استهدفت منزلاً لعائلة الطويل في مخيم النصيرات، ما أدى إلى أضرار جسيمة في منازل مجاورة نتيجة تطاير الشظايا.

وأفادت المصادر بأن حريقاً كبيراً اندلع في موقع القصف، مشيرة إلى أن الاحتلال استخدم الأسلوب ذاته المتكرر خلال الفترة الأخيرة، والمتمثل في إصدار أوامر بإخلاء المربعات السكنية قبل استهدافها.

وأوضحت أن اتصالاً من ضابط في المخابرات الإسرائيلية تسبب بحالة من الهلع والفوضى وموجة نزوح في المنطقة، حيث طُلب من السكان الابتعاد مسافة كبيرة قبل القصف بلحظات.

ووفق المصادر، فقد دُمرت ثلاثة منازل بشكل كامل، فيما تضررت منازل أخرى جزئياً بفعل الصواريخ، ما اضطر عائلات فلسطينية إلى المبيت خارج منازلها بعد الدمار الذي لحق بالمكان.

كما أشارت إلى إصابة نُقلت إلى مستشفى العودة الطبي في مخيم النصيرات، في حين جرى علاج بعض الحالات ميدانياً بعد إصابات طفيفة نتيجة تطاير الشظايا والركام.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم شهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 8 مصابين. ووفق التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 72,797 شهيداً و172,821 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأضافت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، سُجّل استشهاد 904 فلسطينيين وإصابة 2,713 آخرين، إضافة إلى انتشال 777 جثماناً من مناطق مختلفة في القطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد حذّر من تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع مع اقتراب العيد، في ظل استمرار عمليات القصف والتدمير الإسرائيلية. وخلال الأسبوع الأخير، دمرت قوات الاحتلال منازل ومربعات سكنية كاملة بعد إخلائها، فيما تركزت الهجمات في المنطقة الوسطى، ولا سيّما في دير البلح ومخيَّمَي النصيرات والبريج.