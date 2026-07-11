غزة | شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال خانيونس ومخيم النصيرات

- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مركبة ومارة في قطاع غزة، حيث أطلقت طائرات مسيرة صواريخ على مواقع متعددة، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات خطيرة. - وزارة الصحة في غزة تدين استهداف المرافق الصحية والطواقم الطبية، محذرة من تأثير ذلك على تقديم الخدمات الصحية، وتطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية العاجلة. - منذ أكتوبر 2023، تشهد غزة إبادة جماعية، حيث استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب 173 ألفاً، مع تدمير واسع للبنية التحتية رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

استشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون، السبت، في استهدافين نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي لمركبة ومارة في وسط قطاع غزة وجنوبه. وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس، جنوبي القطاع، مراسل الأناضول بوصول جثمان الشاب عمرو أبو شباب (22 عاماً)، إثر قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفه في منطقة السطر الغربي شمال المدينة.

وأضاف المصدر أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل استهدف الشاب أثناء سيره في منطقة السطر الغربي صباح السبت، فيما تعذر انتشاله حتى ساعات المساء. وفي وقت سابق السبت، أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ولاحقاً، أفادت مصادر طبية الأناضول بوصول جثمان الشاب حسن مصطفى الرزاينة (21 عاماً) وثلاثة مصابين آخرين إلى مستشفيي شهداء الأقصى والعودة في مدينة دير البلح ومخيم النصيرات (وسط)، من جراء الغارة التي استهدفت مركبة كانت تسير في منطقة تبة النويري غربي المخيم. وقال مراسل الأناضول، نقلاً عن شهود عيان، إن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت ما لا يقل عن أربعة صواريخ باتجاه المركبة ومحيطها. وأضاف الشهود أن الصاروخ الأول أصاب المركبة أثناء مرورها قرب تبة النويري، فيما استهدف الصاروخان الثاني والثالث أشخاصاً حاولوا النجاة عقب القصف الأول، بينما سقط الصاروخ الرابع في محيط المركبة أثناء محاولة فلسطينيين الوصول إلى المصابين وإجلائهم.

وأمس الجمعة، أصيب شخصان جراء إطلاق طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاه مستشفى كمال عدوان. وقالت وزارة الصحة في غزة إن "استمرار استهداف المرافق الصحية والطواقم الطبية يعرّض حياة العاملين والمرضى للخطر، ويقوّض قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات المنقذة للحياة"، مطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية "بتوفير الحماية العاجلة للمرافق الصحية والطواقم الطبية، ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة بحق القطاع الصحي".

يُذكر أنّ مستشفى كمال عدوان هو المنشأة الطبية الرئيسية في محافظة شمال غزة (تمثّل مع محافظة غزة منطقة شمال قطاع غزة)، وهو يتألّف من أربعة مبانٍ، ويضمّ أقساماً للطوارئ وللاستقبال العام ولاستقبال الأطفال وللجراحة العامة، إلى جانب أقسام جراحة العظام والعناية المركّزة والأشعة، ومختبر وصيدلية.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفاً، إلى جانب دمار واسع طاول نحو 90% من البنية التحتية المدنية. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن غارات وفرض قيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وحسب بيانات رسمية، استشهد منذ بدء وقف إطلاق النار نحو 1092 فلسطينياً، وأصيب 3507 آخرون، معظمهم نساء وأطفال.