غزة | شهيدان وإصابات بقصف مركبة في خانيونس

استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجراح متفاوتة في قصف إسرائيلي نفذته مسيّرة إسرائيلية، طاول مركبة، صباح اليوم الأحد، في منطقة الشؤون الاجتماعية بحي الأمل، غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" بأن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل تجاه مركبة مدنية كانت توجد في تلك المنطقة، ما تسبب في استشهاد مدير مباحث مدينة خانيونس ومرافقه. وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الشهيدين والمصابين إلى مجمع ناصر الطبي بواسطة المواطنين والدفاع المدني، فيما قامت طواقم الدفاع المدني بالسيطرة على حريق اندلع في منطقة القصف الإسرائيلي.

وفي الأثناء، أعلنت المديرية العامة للشرطة التابعة لداخلية غزة استشهاد المقدم وسام عبد الهادي، مدير مباحث شرطة خانيونس، ومرافقه الرقيب فادي هيكل، إثر غارة من طائرات الاحتلال استهدفت مركبتهما في حي الأمل غرب مدينة خانيونس.

وبحسب مصادر طبية، فإن إجمالي الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة منذ فجر اليوم بلغ ثلاثة شهداء، منهم شهيد وسط القطاع، في قصف استهدف نقطة أمنية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين، وشهيدان في قصف مدينة خانيونس.

ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ خرق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 850 شهيداً و2433 إصابة، إضافة إلى 770 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض. أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغت 72 ألفاً و736 شهيداً، إلى جانب 172 ألفاً و535 إصابة.

وفجر اليوم الأحد، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي نقطة أمنية وسط القطاع في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين، ما تسبب في استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، نقلوا جميعاً إلى مستشفى شهداء القطاع.

ويعيش القطاع منذ نهاية فبراير/شباط الماضي على وقع تصعيد إسرائيلي هو الأعلى منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما تشهد مفاوضات المرحلة الثانية حالة من الجمود.

وكثّف الاحتلال الإسرائيلي، خلال الشهر الأخير، عمليات قصف واستهداف العناصر الشرطية والأمنية في القطاع، حيث تكررت عمليات قصف التجمعات الشرطية أو المقرات المؤقتة والحواجز التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في غزة.